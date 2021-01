El economista observa que la caída del producto en la Argentina fue mayor al de países cuyo producto depende en buena medida del turismo, como España e Italia.

El economista Roberto Cachanosky estuvo presente por videoconferencia en el programa La otra vuelta, de LN+, y habló con su conductor, Tato Young, sobre el toque de queda, la vacuna contra el coronavirus y el estado de la economía. "Entramos en la etapa de la payasada", dijo.

"El 6 de noviembre el presidente decía, 'Si todo va bien, vamos a tener 10 millones de personas vacunadas en diciembre'. No aclaró qué diciembre y seguro se va a escudar con eso", planteó.

Respecto del despliegue mediático en torno a la adquisición de vacunas rusas Sputnik V, dijo que "todos los días normalmente salen 120.000 vuelos en el mundo y porque mandan un avión a Rusia y vuelve hacen toda una épica. Se quedan en el relato, en la épica, y no hacen nada concreto. Y, cuando hacen algo, hacen un velorio en la Casa Rosada, que se les desborda de gente. ¿Qué podés agregar a tanta cosa de este tipo?".

Habló también sobre las consecuencias del confinamiento iniciado en marzo por la pandemia. "Desde el punto de vista económico, hicieron una masacre. El producto bruto de la Argentina cae en el tercer trimestre 10 puntos. Italia recibe unos 65 millones de turistas extranjeros por año aproximadamente. Vive en gran medida del turismo. ¿Cuánto cayó en el tercer trimestre Italia, en pleno verano? 5%. Cayó la mitad de lo que cayó el nuestro. España recibe 85 millones de turistas extranjeros por año. Cayó 8,7% teniendo un gobierno bastante incapaz, por cierto. Nosotros, que no vivimos del turismo, caímos un 10,2%. Pararon todo de forma alocada. Liquidaron un montón de actividades económicas", señaló.

Cachanosky hizo especial hincapié en el sector de servicios y en cómo se vio y podría volver a verse afectado por un nuevo cierre. "La actividad comercial y de servicios representa el 60% del producto bruto. No es la actividad industrial la que más genera. La hotelería quedó liquidada. El mozo, que vive de la propina más que del sueldo, no va a cobrar un mango ahora, lo mismo el remisero, el taxista, gente que la pasó muy mal", enumeró.

"Mientras, los políticos, en particular el presidente y sus ministros, no se bajaron un centavo el sueldo. Vos sometiste a la gente a la peor situación económica, a un encerramiento terrible, destruiste la economía, estás entre los primeros países en cantidad de muertos por millón de habitantes, ¿y ahora querés meter otra cuarentena más? ¿O toque de queda? Eso es de una improvisación que no tiene límites", agregó.

En lo que refiere al alza de la soja, cuyo precio superó ya los US$500 por tonelada en el mercado de futuros y se cree podría representar una bocanada de aire fresco para un gobierno muy carente de divisas, relativizó el impacto. "Es un aliciente, pero al mismo tiempo te mandan las señales contrarias. Te dicen que no podés exportar maíz, por ejemplo. Hubo un momento en que hubo que importar trigo", dijo.

"La Argentina, el país de las vacas y el trigo tuvo que importar trigo en la época anterior del kirchnerismo. Y la cantidad de hectáreas sembradas bajó a la mitad. La señal que están dando es que, al invertir en la Argentina, te van a sacar toda la plata que tengas y te van a complicar la vida como sea para que no puedas producir'. Podés tener el viento de cola de la soja, pero no te va a sacar del fondo del pozo donde te metieron", completó.

Por último se refirió a la actual contienda entre las prepagas y el Gobierno por la actualización de la cuota del servicio. "Así como se quedaron con los flujos y con los stocks de plata que tenemos en las AFJP, esto puede ser una caja importante porque casi no tienen más caja para hacer populismo. A mí no me sorprendería que fueran por una cosa de este tipo, con lo cual nos estarían dejando sin salud directamente", finalizó.

