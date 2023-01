Se cayó Mercado Pago: se reportaron fallas en la plataforma de Mercado Libre

escuchar

Las aplicaciones Mercado Libre y Mercado Pago tuvieron inconvenientes para operar este lunes desde las 8.40 de la mañana. Así lo reportó el sitio especializado Downdetector, que rastrea interrupciones en la web mediante la recopilación de informes de estado de varias fuentes.

Sin embargo, dos horas más tarde, ambas plataformas volvieron a operar con normalidad, tal como confirmó a LA NACION la empresa liderada por Marcos Galperín.

“Mercado Libre informa que algunos usuarios experimentaron interrupciones en la operatoria de compras, pagos, cobros y transferencias de dinero”, indicaron fuentes del gigante del comercio electrónico, y aclararon que la mayoría de las funcionalidades están operativas. Tras ello, cerca del mediodía, actualizaron la situación y anunciaron: “Ya estamos al 100 por ciento”.

A su vez, desde Mercado Pago lanzaron un comunicado oficial a través de su cuenta de Twitter y, por eso medio, “lamentaron las molestias” que se pudieron haber generado.

En los últimos minutos algunos usuarios estuvieron experimentando interrupciones en la operatoria de pagos, cobros y transferencias de dinero. Los servicios ya se están normalizando. Lamentamos las molestias que esto pudo generar. — Mercado Pago (@mercadopago) January 16, 2023

¿Qué reportaron los usuarios?

Esta mañana, las plataformas fundadas por el emprendedor argentino no tardaron en convertirse en trending topic en la red de social Twitter, donde algunos usuarios publicaron capturas del mensaje que mostraba el servicio.

“Se cayó Mercado Pago y Mercado Libre ¿Les pasó? Las apps tiran errores”, escribió un internauta con el screenshot del error en la página de compra venta.

Al parecer, se trató de una caída regional, dado que varios usuarios de Sudamérica reportaron que tampoco podían ingresar a las aplicaciones.

“Alguém mais com problemas? #MercadoPago”, tuiteó un brasilero en referencia a que tenía problemas para entrar a la plataforma de Mercado Pago. El posteo fue acompañado de la imagen congelada del ingreso a la app.

“¿Soy yo o se cayó el sistema?”, quiso saber un joven. Asimismo, otra persona relató lo que le sucedió y arrobó a ambas empresas para pedir una solución: “Mercado Pago y Mercado Libre: se cerró mi cuenta y no me deja ingresar”.

Mercado Pago y Mercado Libre se cerró mi cuenta y no me deja ingresar @mercadopago @Mercadolibre pic.twitter.com/LkxVRPWjYG — Agustín Rios (@agustinmr__) January 16, 2023

Varias personas tuvieron el mismo problema de cierre de sesión inesperado. “Se me cerró la sesión en Mercado Pago y ahora no me deja entrar. ¿Está en mantenimiento?”, comentó una mujer.

Se me cerró la sesión en #MercadoPago y ahora no me deja entrar...

Está en mantenimiento??? pic.twitter.com/u3E94xyOvH — Mariana Perez (@saphirus_sama) January 16, 2023

En tanto, otros usuarios se mostraron asustados ante la imposibilidad de operar con las plataformas. “Ayuda, Mercado Pago. No puedo ingresar a mi cuenta. ¿Qué pasó?”, se preguntó un joven en la red social del pajarito, donde también posteó una foto en la que se lee el error que le apareció cuando intento entrar al servicio: “Oh no. Algo anduvo mal”.

AYUDA MERCADO PAGO. NO PUEDO INGRESAR A MI CUENTA. QUE PASO?? #MercadoPago pic.twitter.com/9RklT1x9ou — 🍪juan🍪ambassadorCYCGO (@jaflores2015gm1) January 16, 2023

Otros internautas resaltaron que al no poder acceder a sus cuentas en Mercado Libre y Mercado Pago, no podían ver la cantidad de dinero que tenían disponible en las apps. Otros, por su parte señalaron que no veían impactados sus últimas operaciones ni movimientos en el sitio.

LA NACION