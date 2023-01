¿Qué canciones le dedicó Shakira a Gerard Piqué?

escuchar

Shakira y Bizarrap dieron a conocer la canción que produjeron juntos, la BZRP Music Sessions #53, y los seguidores de la colombiana estallaron con la letra del tema. Como es habitual en ella, su música suele estar relacionada con su vida personal y esta vez no fue la excepción.

La letra de la BZRP Music Session #53 está plasmada de mensajes contra su expareja Gerard Piqué, de quien se separó hace más de ocho meses y con quien mantuvo una relación de al menos 12 años y tiene dos hijos en común: Sasha y Mila. A la ruptura no le faltaron escándalos, y fue “la loba” la encargada de dejar en claro, a través de sus canciones, que el futbolista la había engañado.

La nueva session de Biazzarap con Shakira

La letra de su nuevo lanzamiento no deja dudas de que esta dirigida al exfutbolista. De hecho, el pasaje más claro es cuando dispara: “Yo entendí que no es culpa mía que te critiquen / Yo solo hago música, perdón que te sal-pique”.

Del mismo modo, dice: “Tanto que te la das de campeón y cuando te necesitaba, diste tu peor versión (...) Una loba como yo no está pa’ novatos, una loba como yo no está para tipos como tu”. Y para enfatizar el mensaje, subraya: “A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú”.

En una estrofa, la cantante redobla la apuesta y dice: “Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en la Hacienda. / Te creíste que me heriste y me volviste más dura. / Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”. Una de las frases que más resonaron en redes tras el lanzamiento del tema.

Además, hace un juego de palabras con Clara Chía, quien fue la tercera persona en cuestión en esta historia. “Tiene nombre de persona buena. Clara-mente no es como suena. Tiene nombre de persona buena. Clara-mente es igualita que tú”, canta la colombiana, y remata: “Cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio”.

¿Qué canciones le dedicó Shakira a Piqué?

Shakira suele inspirarse en sus propias historias para escribir las letras de sus canciones, que logran reflejar a la perfección cada momento personal de su vida: enamoramiento, amor, rupturas y luto.

Consciente de la forma en la que expone sus sentimientos a través de la música, en una entrevista con la revista Elle, habló sobre el final de su relación con el catalán y sobre cómo hizo para afrontarla de la mejor manera posible. “La música es definitivamente una de las pocas herramientas que tengo para sobrevivir a situaciones extremas. Es una especie de tabla de náufrago, ese trozo de madera al que te aferrás cuando sentís que te estás ahogando”, reflexionó. Además, sintetizó: “Es un salvavidas. Ha habido días en los que he tenido que recoger mis pedazos del suelo. Y la única forma de hacerlo, de hacerlo de verdad, ha sido a través de la música”.

Estas son las canciones de Shakira dedicadas a Piqué:

“Waka, Waka”: la canción formó parte de la banda sonora de la Copa Mundial Sudáfrica 2010 y, si bien no hace mención al futbolista, se lanzó justo cuando ambos comenzaron a dar sus primeros pasos juntos. Aunque algunas versiones señalan que se conocieron en la grabación del videoclip, otras personas aseguran que no fue así. Lo cierto es que, tras el final de la competencia futbolística, su noviazgo ya era una realidad.

“Me enamoré”: en esta canción de 2017, Shakira narra cómo fue que conoció a Piqué. El encuentro habría sido en el festival Rock in Río en 2010, donde compartieron mojitos. En un momento, la letra dice: “La vida empezó a cambiar la noche que te conocí”.

“Amarillo”: lanzado en 2017, el tema se refiere a su historia de amor con Piqué. Una estrofa dice: “Es tan irreal lo que me hace enamorarme cada día más”.

“La Bicicleta”: es un tema de Shakira y Carlos Vives, también de 2017. En una parte de la canción, la colombiana entona: “Que si a mi Piqué tú le muestres el Tayrona, después no querrá irse pa’ Barcelona”.

“Te Felicito”: la canción -que hizo con Rauw Alejandro- fue lanzada en junio pasado, cuando comenzaron a circular los rumores de una crisis de pareja. La letra es clara respecto de lo que estaba viviendo la colombiana: “Por completarte me rompí en pedazos. / Me lo advirtieron, pero no hice caso. / Me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebalsó el vaso. / No me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes / Te felicito, qué bien actúas, / e eso no me cabe duda (...) Yo que ponía las manos al fuego por ti/ Y me tratas como una más de tus antojos. / Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos, / los tengo rojos de tanto llorar por ti”.

“Monotonía”: ya consolidada la ruptura entre Shakira con Piqué, ella le dedicó una canción con fuertes indirectas. El tema, que hizo junto a Ozuna, se estrenó en octubre, y en él, la cantante expone todo lo que sufrió en su relación. Toda la letra está repleta de sus sentimientos: “No fue culpa tuya, ni tampoco mía / Fue culpa de la monotonía / Nunca dije nada, pero me dolía / Yo sabía que esto pasaría / Siempre buscando protagonismo / Te olvidaste de lo que un día fuimos. / Te olvidaste de lo que un día fuimos / Tu distante con tu actitud / Y eso me llenaba de inquietud / Tu no dabas ni la mitad /Pero sí sé que di más que tú / Estaba corriendo por alguien / Que por mí ni estaba caminando”.

"Monotonía", la canción de Shakira que estaría dedicada a Piqué

LA NACION