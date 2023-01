El trabajo por el que se pagan hasta 10 mil dólares mensuales pero para el que faltan profesionales

escuchar

Conseguir un trabajo que pague bien es una inquietud común a muchas personas, que deben saber que existe un tipo de empleo muy demandado, que paga hasta US$10.000 por mes, debido a que faltan profesionales que lo ejerzan.

No se trata de una actividad relacionada al riesgo ni nada semejante, sino dentro del rubro del software o IT, y la falta de postulantes radica en parte debido en la novedad de su existencia: empresas en todo el país buscan desarrolladores front end para llevar adelante sus proyectos web, pero no existen suficientes postulantes para cubrir la demanda.

El trabajo de estos profesionales consiste en generar páginas web que sean atractivas desde el punto de vista del usuario y la compañía que las encarga. Tienen responsabilidad tanto en la parte visual del sitio, en áreas como en el diseño y correcto funcionamiento de la misma. En este sentido, es un trabajo en el que a los criterios comunes para un sitio de este tipo deben sumarse las pretensiones del cliente, por lo que los desarrolladores deberán interpretar sus deseos y crearlos a partir de lenguajes de desarrollo web.

El empleo de desarrollador web es uno de los mejores pagos a los que se puede acceder en la Argentina Archivo

Se trata de un puesto donde los salarios le ganan a la inflación: de acuerdo al último relevamiento que hizo el Observatorio Permanente de la Industria del Software y Servicios Informáticos (OPSSI), entre julio de 2021 y julio de 2022, el sueldo medio de la industria del Software aumentó un 66 por ciento, dos puntos por encima de lo que marcaba el Índice de Precios al Consumidor en aquel momento.

La remuneración salarial puede darse en dólares debido a que la naturaleza informática del empleo hace que pueda realizarse para clientes en todo el mundo, ya sea de manera freelancer -es decir tomando proyectos separados, sin establecer una relación laboral de dependencia- o trabajando de manera regular para una empresa del exterior.

Además, parte del atractivo de esta oferta radica en que, debido a la falta de profesionales calificados, se puede acceder a un buen salario con relativa poca experiencia. De esta forma, es una excepción a los trabajos que fueron considerados los mejor pagos por la consultora de Recursos Humanos Adecco Argentina, donde destacan los puestos gerenciales en distintos sectores.

Pero aún en este sentido, las oportunidades se destacan en el sector IT, ya que uno de los trabajos con mejor remuneración descriptos en su guía salarial 2022-2023 es el de gerente de informática. Como explica el informe, para trabajar en una pequeña y mediana empresa, las ofertas más tentadoras son en la Patagonia, donde el mínimo es de $438.980 y el máximo de $598.330. En cambio, a quienes apunten a compañías grandes les convendrá Buenos Aires, ya que los contratados para cubrir ese área cobran un sueldo de entre $685.420 y $1.584.000.

Según señalan desde Adecco Argentina, la pandemia de Covid-19 aceleró la búsqueda de este tipo de perfiles tecnológicos, que ya estaban en auge previamente, ya que a las empresas propias del sector se sumaron compañías de otros rubros que ante la irrupción de la virtualidad decidieron dar mayor protagonismo a su presencia digital.

LA NACION