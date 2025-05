Se declaró en bancarrota una famosa cervecería de los Estados Unidos

A fines de abril, Brüeprint Brewing Company, una de las fábricas de cerveza artesanal de Estados Unidos, cerró sus puertas y se declaró en bancarrota. Este final llegó después de una serie de intentos por evitar su desaparición total. Frente a este escenario, los clientes y fanáticos vaciaron las góndolas de los supermercados, ya que la marca no volverá a producir.

La noticia rápidamente traspasó las fronteras del país norteamericano, sobre todo dentro del nicho de quienes aman la cerveza artesanal, especialmente considerando que fue en esa tierra donde se originó esta bebida sin aditivos industriales. Además, su entorno promovía un ambiente ameno y de socialización que se replicó rápidamente en otros lugares, como en la Argentina.

La cervecería Brüeprint Brewing Companyera famosa en Carolina del Norte por la gran variedad de gustos que proponía al cliente (Fuente: Brüeprint Brewing Company)

Brüeprint Brewing Company tenía su sede en Cary, Carolina del Norte, y en los últimos días se conoció la resolución final que la llevó a la bancarrota. Al parecer, según informó el medio estadounidense The Street, especializado en temas financieros y económicos, desde 2024 existe una fuerte crisis en el sector cervecero artesanal. Hace un año comenzaron a cerrar distintas sucursales y casas matrices, y en algunos casos se redujo el personal e incluso la cantidad de litros producidos.

En cuanto a los números, el año pasado se destilaron solo 23,1 millones de barriles de cerveza, lo que representó una caída del 4 por ciento respecto de 2023. Este año no muestra signos de recuperación, sino una tendencia a la baja.

Mientras muchas microcervecerías se endeudaron para poder subsistir, Brüeprint Brewing Company optó el 9 de abril por una alternativa de salvataje: vender parte de sus activos y reducir la producción. Sin embargo, 20 días después, sus directivos decidieron declararse en bancarrota y liquidar toda la fábrica.

La compañía tiene 1.78 millones de dólares en deuda (Fuente: Brüeprint Brewing Company)

Según explicaron, el valor total de los activos oscila entre los 100.000 y el millón de dólares. Con ese dinero planean saldar parte de su deuda con los acreedores, que asciende a aproximadamente 1,78 millones de dólares.

La empresa fue fundada en 2014 y, a lo largo de sus 10 años de trayectoria, logró posicionarse en el mercado de Carolina del Norte como una de las más reconocidas, no solo por sus sabores variados, sino también por los diseños particulares de sus barriles y latas, que resultaban muy atractivos para el público.

Según detalló el Daily Mail, luego del anuncio del cierre definitivo de la cervecería, los fanáticos de la marca corrieron a los supermercados y vaciaron las góndolas para atesorar las últimas unidades disponibles.

Este desenlace trágico le ocurrió a Cotton House Craft Brewers, también ubicada en la ciudad de Cary. El 8 de abril se declaró en quiebra y, para reestructurar sus finanzas, necesitó mantener su sede operativa y así generar ingresos para saldar sus deudas con los acreedores.

Pero el problema no se limitó a Carolina del Norte. En Texas, Alamo Beer Company LLC recurrió al mismo recurso a comienzos de 2025 para intentar sostener su negocio. Otras reconocidas microcervecerías artesanales, como Weathered Souls Brewing Co., Busted Sandal Brewing Co. y Freetail Brewing Co., tuvieron el mismo destino.

Según describieron los medios de habla inglesa, los clientes y amantes de esta marca, vaciaron las góndolas tras el anuncio del cierre total (Fuente: Brüeprint Brewing Company)

Según el análisis de economistas y expertos del sector, este tipo de negocio empezó a florecer hace más de 25 años. A medida que más personas adquirieron conocimientos para elaborar cerveza artesanal en casa, surgieron emprendimientos familiares que con el tiempo se transformaron en marcas reconocidas.

Sin embargo, este auge de cervecerías por doquier generó una sobreoferta, y las políticas económicas implementadas en el último año afectaron el consumo del sector, provocando una baja sostenida en los niveles de producción y venta.