“Seguro” contra la devaluación: qué tener en cuenta a la hora de comprar pasajes y paquetes de cara al verano

Con el fin del cupo de pasajeros y la apertura de fronteras asegurada por la Decisión Administrativa 951/2021, muchos argentinos siguen preguntándose si es seguro viajar después de noviembre ante eventuales nuevas cancelaciones y reprogramaciones, ya no tanto por disposiciones de la Argentina, sino de otros países.

Pero, frente al temor, hay un incentivo económico que es comprar los pasajes y los paquetes ahora para evitar un eventual deslizamiento del tipo de cambio.

“La realidad es que hoy, con este escenario de calma cambiaria, sería conveniente comprar un pasaje o un paquete que permite tener toda la reserva asegurada”, dijo en diálogo con LA NACION Matías Mute, cofundador de Promociones Aéreas, aunque agregó que es importante que las reservas sean flexibles para poder cambiar las fechas sin penalidad, en caso de ser necesario, y que los hoteles tengan cancelación gratuita.

“Creo que todo lo que es viaje nacional va a andar sin problemas, ya que ya se pudo hacer el año pasado y no habría motivos por el lado de la situación Covid. Sí puede ser que algún país tenga restricciones, como los Estados Unidos. Por eso, si es posible, es conveniente tomar reservas flexibles y contratar servicios con cancelación sin penalidad, prepagando todo en pesos porque sabemos que, el que se anticipa, suele ganar”, completó.

Por su parte, Julián Gurfinkiel, cofundador de Turismocity, afirmó que “siempre en la historia que hubo sensación o rumor de devaluación del dólar oficial se vio un incremento en las ventas, es decir que la gente tiene muy en cuenta eso”.

Y, según Avantrip, la venta de vuelos internacionales viene creciendo. “Lo que ayuda a internacionales es el tipo de cambio y la gente que se anticipó al segundo boom del turismo de vacunas. En la segunda semana de septiembre ya venía cargándose el sistema de compras internacionales. No fue de último momento. Lo que hizo el turismo de vacunas fue consolidarlo más porque fueron compras inesperadas”, puntualizaron.

Para aprovechar más los pesos, Paula Cristi, gerente general de Despegar para la Argentina y Uruguay, apuntó a los paquetes. “Recomendamos ir por los paquetes, ya que tienen excelentes opciones de financiación y resultan más económicos que comprar por separado cada servicio”, aseguró.

Más allá de esto, el abogado Federico Dangelo Martínez, autor del blog y podcast Derecho y Turismo, aconsejó leer los términos y condiciones de los servicios que se contratan para ver si tienen devolución y en qué condiciones.

“Hay que chequear las condiciones de reembolso, no solo de la agencia sino las de la aerolínea, el hotel, etc. El agente te habla de sus términos y condiciones, pero no de las del resto de lo que estás pagando. Durante la pandemia las aerolíneas no se han portado muy bien y hay situaciones que pueden aparecer como que no tengas problema en destino, pero sí en una escala por ir desde la Argentina o tener tal vacuna”, explicó.

Por otro lado, recomendó contratar una asistencia médica con cobertura Covid y chequear los requisitos migratorios con las embajadas respectivas. “Algunos países aceptan algunas vacunas y otros no. Algunos dicen que el que llega tiene que hacer cuarentena cuatro días en un hotel. Hay que consultar a tiempo presente en la embajada, más allá de que la aerolínea o quien vende el pasaje o paquete deberían informarlos”, cerró.

