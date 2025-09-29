Serena ART: el Grupo Lapachos desembarca en la industria de seguros con una nueva identidad

Una nueva etapa inicia Omint Art y pasa a llamarse Serena ART, en el marco de su incorporación al Grupo Lapachos, un grupo empresario argentino con 17 años de trayectoria, más de 3.500 empleados y 15 millones de clientes en todo el país.

El Grupo gestiona compañías en sectores como telecomunicaciones, soluciones tecnológicas y financieras, entre ellas Super, líder en TV e internet en el interior del país, y Bizland, especializada en soluciones de movilidad inteligente y servicios financieros digitales.

Con esta adquisición, Lapachos avanza ahora en la industria de seguros como parte de su estrategia de diversificación y expansión regional.

Serena ART nace con una misión clara: proteger la vida y el bienestar de las personas, transformando la prevención y la protección laboral para construir un futuro más seguro y humano. La compañía reafirma su compromiso de ofrecer servicios de la más alta calidad, integrando tecnología de vanguardia y promoviendo una gestión eficiente que facilite procesos ágiles y personalizados. El objetivo es fortalecer el acompañamiento a empleadores y empleados, reduciendo riesgos y promoviendo entornos laborales saludables.

La nueva identidad visual y conceptual de Serena ART simboliza ese propósito: serenidad, confianza y profesionalismo en cada intervención. Con el respaldo del Grupo Lapachos, Serena ART promete ampliar su alcance en el interior del país y fortalecer el acompañamiento a empleadores y empleados, con el objetivo de reducir riesgos, promover entornos laborales saludables y transformar la prevención laboral en un proceso ágil y humano.

“La creación de Serena ART es un paso decisivo para la compañía. Hoy más que nunca estamos comprometidos en brindar un servicio de calidad, apoyados en la innovación tecnológica y en procesos ágiles que nos permitan estar cerca de las empresas y trabajadores que confían en nosotros”, afirmó Claudio Berti, nuevo Director Ejecutivo de Serena ART.

Con una sólida experiencia en la industria aseguradora, Berti ha liderado proyectos en compañías como Mapfre, HSBC y Swiss Medical Seguros. Su liderazgo busca potenciar el crecimiento de la ART y generar nuevas oportunidades de desarrollo, respaldado por la infraestructura y el alcance de Grupo Lapachos.

Más que un cambio de nombre, Serena ART representa la evolución hacia un modelo de prevención y protección laboral que pone a las personas en el centro, con serenidad, confianza y profesionalismo como pilares de su propuesta de valor.

El Grupo Lapachos sumó un nuevo capítulo en su estrategia de diversificación y expansión regional: la adquisición de OMINT ART, que desde ahora se denomina Serena ART.

El equipo de productores de Serena Art.

Más que un cambio de nombre, se trata de un reposicionamiento estratégico: Serena ART se presenta como un modelo de protección laboral que pone a las personas en el centro de su propuesta de valor.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.