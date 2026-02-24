Servicio doméstico: habrá aumento de salarios este mes y nuevas sumas no remunerativas

Por el trabajo realizado en el actual febrero, los salarios del personal de servicio doméstico suben un 1,5% y, además, deberán pagarse sumas fijas de entre $8000 y $20.000, según la cantidad de horas trabajadas semanalmente. En la práctica, el reajuste es entonces superior al porcentaje indicado y, en el caso del ingreso mensual por jornada completa es de 6%.

La información fue comunicada esta tarde por el Ministerio de Capital Humano y por la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp), luego de la reunión de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, que había sido convocada oficialmente a mediados de este mismo mes.

Por febrero y para el segmento de tareas generales (quinta categoría), el valor mínimo de la hora con retiro es de $3298,88, aproximadamente, en tanto que el ingreso horario en la modalidad sin retiro queda en alrededor de $3546,66. Las cifras, en rigor, aún no fueron oficializadas.

Los valores básicos a pagar por jornada completa son de $404.703,97 y $448.433,64 según se trate de trabajo con o sin retiro del hogar. Al sumarse el monto acordado de $20.000 como “no remunerativo”, los montos serán, en rigor, de $424.702,97 y $468.433,64.

Las sumas adicionales a pagar por los empleadores serán de $8000 si el trabajo se desarrolla en no más de 12 horas a la semana; $11.500 si las tareas insumen entre 12 y 16 horas semanales, y $20.000 por jornadas de más de 16 horas a la semana.

Respecto de lo que ocurrirá con los salarios de marzo, las fuentes comunicaron cosas diferentes. Desde el Ministerio de Capital Humano se consignó que los valores del próximo mes serán los mismos que los vigentes en febrero. Sin embargo, en la cuenta de la red social X del sindicato se consignó un cuadro con los montos incrementados en un 1,5% (adicional al 1,5% de febrero).

El punto quedará formalmente aclarado al publicarse la resolución correspondiente en el Boletín Oficial, algo que deberá ocurrir en los próximos días.

La práctica de las sumas no remunerativas se adoptó también cuando se acordó el aumento previo, a fines de 2025. Entonces, se habían dispuesto pagos para noviembre y diciembre de $6000, $9000 y $14.000, según la cantidad de horas trabajadas semanalmente.

Con los pagos de enero, las cifras quedaron incorporadas a los salarios, con una dinámica tal que se tradujo en subas de 3,27% (trabajo sin retiro) y 3,64% (con retiro) en comparación con las cifras pagadas el mes previo sin la inclusión de esos adicionales pagados a manera de bonos. En el caso de los salarios mensuales por jornada completa, se incorporaron los $14.000; en los valores horarios, cifras más bajas, equivalentes a los mencionados porcentajes.

Con los vencimientos de este mes, por otra parte, se aplicó un incremento de 14,29% en los montos que se abonan para la obra social y para el sistema jubilatorio. Esos aportes no se modificaban desde mediados de 2025.

Los incrementos que se otorgan como sumas fijas no impactan en la cuota de la aseguradora de riesgos del trabajo (ART), algo que sí ocurre una vez que esos adicionales se incorporan a la remuneración (como ocurrió en enero).

Los aportes y contribuciones a la obra social y a la jubilación, en tanto, tienen montos que no dependen de los salarios, sino que se reajustan dos veces al año según el índice de inflación del Indec. Ahora, por ejemplo, con las obligaciones de enero que vencieron en febrero, la referencia fue la variación de precios al consumidor acumulada entre julio y diciembre de 2025.

Por quienes trabajan en jornadas semanales de 16 horas o más, los importes son los siguientes.

Aporte a la obra social: $21.990,11. Ese el mismo importe que pagan los monotributistas de las categorías A, B y C.

Ese el mismo importe que pagan los monotributistas de las categorías A, B y C. Contribución previsional: la cifra es tan solo simbólica, de $1821,88 y revela el carácter casi totalmente subsidiado del sub sistema.

y revela el carácter casi totalmente subsidiado del sub sistema. Pago a la ART: $13.283,96; en este caso el reajuste es de 0,61%. El monto tiene dos componentes: uno definido en función de los salarios de cada mes y otro que establece la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y que se destina al Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales (este mes es de $1602).

en este caso el reajuste es de 0,61%. El monto tiene dos componentes: uno definido en función de los salarios de cada mes y otro que establece la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y que se destina al Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales (este mes es de $1602). Importe total: $37.095,95, lo que implica una variación de 8,99% respecto de lo abonado el mes pasado.

En caso de que el trabajo que se realiza es por una cantidad menor de horas semanales, los importes obligatorios son más bajos. Y hay que tener en cuenta que, si no se complementan con pagos voluntarios (o si la persona que trabaja no reúne, sumando aportes de diferentes hogares, los montos establecidos para quienes trabajan 16 o más horas semanales), no se habilita el acceso a una obra social ni a una jubilación futura.

Para esos casos de jornadas más reducidas, los importes quedan de la siguiente manera: