El Gobierno nacional oficializó hoy, a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, la medida que se anunció el pasado feriado por la cual los usuarios de transporte público podrán optar por recibir o no el subsidio del Estado nacional. En ella se detalla el mecanismo para quienes elijan voluntariamente no contar con ese aporte y pagar una tarifa más cara. Al mismo tiempo, a quienes viajan en colectivo les empezó a aparecer una leyenda cuando apoyan la tarjeta SUBE: mientras la pantalla confirma “Pago realizado $59″, abajo se incorporó el mensaje que dice “Sin subsidio $700″.

Según le contó una pasajera de nombre Ana a LA NACION, el mensaje no solo la sorprendió a ella, sino que el colectivero tampoco lo había visto hasta hoy. En su caso, el texto apareció en el segundo colectivo que se tomó en menos de una hora.

Ante la consulta de este medio, fuentes del Ministerio de Transporte confirmaron que efectivamente este mensaje en los lectores de la tarjeta SUBE entró hoy en funcionamiento, y no solo para los colectivos, sino también para los trenes. Es decir que quienes usan ese medio verán la leyenda: “Sin subsidio $1100″.

Por otro lado, aclararon que, a partir de este viernes, quienes quieran rechazar los subsidios tendrán dos opciones: llenar un formulario o subir a la unidad de colectivo e informarle al chofer que se quiere pagar la tarifa plena sin subsidio. En el caso del formulario, los importes se empezarán a descontar completos (sin subsidio) de la tarjeta SUBE desde el 27 de este mes.

Según la resolución 566/2023, el formulario tendrá carácter de declaración jurada y será elaborado por Nación Servicios Sociedad Anónima. Una vez efectuada la declaración, en aquellos servicios en los que se encuentre implementado el Sistema Único de Boleto Electrónico, se aplicará a través de la tarjeta SUBE informada por el solicitante el cobro de la tarifa plena sin subsidio, correspondiente a los servicios públicos de transporte de pasajeros de jurisdicción nacional, que se encuentre vigente para cada período mensual.

En tanto, los usuarios de los Servicios Públicos Regionales Interurbano de Transporte Ferroviario de Pasajeros y en los Servicios Públicos Interjurisdiccionales de Transporte Ferroviario de Pasajeros, Servicios de Larga Distancia, en los que aún no se encuentra implementado el SUBE, tendrán que manifestar dicha renuncia al momento de adquirir el pasaje correspondiente.

La renuncia a los subsidios al transporte. Para los servicios de trenes sin SUBE, tenés q ir a la boletería y decir "quiero pagar más caro" https://t.co/cBk4NgUd3X pic.twitter.com/nepZfQ4tPO — Nicolas Gadano (@ngadano) October 18, 2023

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, se refirió hoy nuevamente a la medida y dijo que lo que la resolución del Ministerio de Transporte le dice a la gente es: “Mire, el boleto que plantea Massa es un boleto de $60 y $72, el boleto que plantean Patricia Bullrich y Javier Milei es un boleto de $700 y de $1100 en el caso del tren”.

“Después, a la hora de votar, cada uno elige lo que quiere, pero la gente tiene que saber que si Milei o Bullrich ganan la elección, pasan a pagar el colectivo $700 y el tren $1100. Y, si nosotros ganamos la elección, el colectivo y el tren van a seguir teniendo subsidio. Son dos países distintos”, agregó.

La medida fue rechazada por referentes de La Libertad Avanza como Ramiro Marra, candidato a jefe de gobierno porteño, quien dijo que es un “acto de populismo barato y patético”.

En tanto, desde el sector empresario, la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta) sostuvo que, según la resolución 424/23 del Ministerio de Transporte, que se encuentra vigente, se reconoce $284 por pasajero si se suman los subsidios más las tarifas percibidas por usuario. En tanto, según el Índice Bondi que elaboran, el costo real proyectado al 31 de octubre se ubica en torno a los $530.

El Ministro de Transporte acaba de anunciar que los pasajeros que renuncien al Subsidio deberian pagar 700 pesos. Sin embargo hoy (Resolucion vigente 424/23 del Ministerio de Transporte) se reconoce 284 por pasajero (sumatoria de subsidios + tarifas percibido por usuario). Y… pic.twitter.com/O8EigUYNVY — aaeta (@aaeta_arg) October 16, 2023

“¿Por qué deberían pagar entonces $700 los usuarios? No lo sabemos. Por lo pronto, desde el sector empresario expresamos claramente que con 284 pesos por usuario (entre tarifa y subsidios) no se puede seguir garantizando la continuidad de los servicios. Sería deseable que no $700, sino solo $530 se paguen realmente entre tarifa y subsidios para que sea viable la continuidad operativa”, cerraron.