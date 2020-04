Las compañías aéreas, en una crisis que ya existía y que se agrava día a día

Fuente: Archivo

Gabriela Origlia
12 de abril de 2020

No está claro hasta cuándo no operarán las líneas aéreas en la Argentina. Flybondi resolvió no hacerlo hasta el 30 de este mes. La impasse obligada y las proyecciones de que la dinámica interna una vez superada la cuarentena extrema sería escasa son elementos que encienden luces rojas en un escenario que ya venía complicado. Los analistas enfatizan que habrá necesidad de medidas estatales que ayuden al sector, como una postergación del pago de impuestos o, directamente, un perdón tributario. Fuera de este esquema queda Aerolíneas Argentinas, que está subsidiada.

A nivel internacional, IATA (que agrupa a 280 empresas) ya advirtió que, sin apoyo estatal, más de la mitad de las aerolíneas enfrentan la posible quiebra en las próximas semanas. La pérdida global estimada es de US$250.000 millones a nivel mundial. En la Argentina, las compañías que ingresaron al mercado en los últimos dos años -Fllybondi y JetSmart, que compró la operación local de Norwegian- todavía no tenían sus cuentas equilibradas. Andes, con 14 años operando, arrastra problemas financieros desde hace tiempo.

El consultor Antonio Falcone dice que el punto de partida es distinto para cada empresa. Aerolíneas Argentinas tiene fondos que le transfiere el Gobierno, "por lo que está en una situación privilegiada, con recursos ilimitados"; Latam -que ya recortó los sueldos un 50%- es privada y "deberá recurrir a sus accionistas para soportar este momento; podría contar con alguna ayuda de los gobiernos, pero principalmente serán los accionistas los que tendrán que sostenerla". El caso de Andes es "muy difícil, ya que está pasando un momento crítico y será el Estado el que tendrá qué ayudar para que siga operando", apunta Falcone. Flybondi y JetSmart -propiedad de fondos de inversión internacionales- "dependerán del impacto que tenga en ellos la crisis internacional".

En los últimos cinco meses, Andes cortó dos veces sus operaciones por falta de recursos, incluso cuando las reinició en la segunda mitad de febrero no había podido pagar todos los sueldos atrasados. Tiene 250 empleados y le quedaron solo dos aviones de los nueve que llegó a tener: devolvió varios cuando la devaluación de 2018 tuvo impacto en los costos.

Para el experto en el sector aéreo Franco Rinaldi, las empresas que operan en el país -a excepción de la de bandera- estarán "muy complicadas" y necesitarán "de alguna colaboración del Estado, sin descartar la necesidad de subsidios directos; van a tener muchas complicaciones para seguir abiertas". Agrega que "no tienen más opción que tratar de reducirse al máximo" y que será una tendencia mundial que los gobiernos colaboren. Su colega, el consultor Fernando Dozo, coincidió en que el Covid-9 "agrava lo que ya venía mal".

Voceros de JetSmart indicaron que, al tratarse de una empresa con una estructura de costos "ultrabajos", se está "manejando el tema". Por ejemplo, ofrecieron adelantar vacaciones mientras se analizan la situación.

Sebastián Pereira, CEO de Flybondi, ratifica que todas las firmas aéreas del mundo atraviesan una "situación sin precedente". A nivel local, enfatiza, el escenario será crítico, porque ya se registra una caída de más del 70% de las ventas para los próximos meses y porque "toda la cadena de valor está afectada". En ese contexto, dice que se busca asegurar la "sustentabilidad" de la compañía y "mantener los puestos de trabajo".