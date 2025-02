Sturzenegger anunció el fin de la certificación eléctrica de productos importados

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció este martes el fin de la certificación eléctrica de productos importados. La Resolución 16/25 implica la derogación de varios textos normativos que exigían certificados locales para productos eléctricos importados aunque cumplan con normas y parámetros internacionales. A modo de ejemplo, el funcionario mileísta adjuntó en su mensaje fotos de electrodomésticos que tiene en su hogar.

“¡Se acabó la tortura de la certificación eléctrica! A ver si el dislate se entiende: si querías importar una computadora Apple, de las que se venden millones de unidades en el mundo, tenías que obtener una certificación local que demostrara que su sistema eléctrico era seguro”, introdujo Sturzenegger en su cuenta de X al aludir al texto que derogó resoluciones de las gestiones de Raúl Alfonsín, Carlos Menem y Alberto Fernández. Apuntó -en particular- a la secretaria de Comercio albertista, Paula Español, por haber firmado una norma para que se exijan certificados locales para equipos con iluminación LED. “Por su bajo voltaje, ¡no constituyen riesgo alguno para los humanos! Este tipo de trabas, trámites y obstáculos son las cosas contra las que nos pide que luchemos el presidente Javier Milei”, siguió el ministro.

La medida del gobierno libertario, que se publicó este martes en el Boletín Oficial, anula las resoluciones 731/87, 524/98 y 169/18, “eliminando la necesidad de certificación eléctrica cuando el producto cumple con las normas IEC (que es el órgano internacional en electrotecnia)”.

“Se libera de cualquier control a los productos de menos de 50V; se simplifica la propia certificación si hubiera que hacerla para un producto nacional; se elimina la intervención de la Aduana en este tema; y, finalmente, se abre el juego a nuevas modalidades de enchufes y al uso de adaptadores certificados”, enumeró Sturzenegger.

El ministro insistió entonces con otro ejemplo y dijo que una heladera de un productor líder en el mundo debía -hasta ahora- pasar por un organismo de certificación nacional para obtener una autorización de comercialización, recibir auditoría en sus plantas en el exterior y enviar muestras a ensayar una vez por año, además de adaptar los enchufes. “Por eso vamos a decirlo sencillamente: si el equipo que estás importando tiene los logos CE (Europa), EAC (Eurasia), CCC (China), UKCA (Gran Bretaña), NOM (Méjico), SEC (Chile), Inmetro (Brasil), UL (EEUU), entre otras varias), ya no se necesita ninguna aprobación o certificación del Estado”, aseguró.

Remarcó, además, que si los productos cumplen con las condiciones mencionadas la Aduana tampoco tiene que pedirle nada al importador. Adjuntó fotos de sus electrodomésticos de su hogar con etiquetas que comprueban la validación internacional y extendió sus felicitaciones “a todo el equipo de la Secretaría de Comercio a cargo de Esteban Marzorati, que sigue derribando las barreras que se erigieron durante tantos años”.

De acuerdo a lo publicado en el Boletín Oficial, la resolución indica que los distribuidores y los comercializadores, mayoristas y/o minoristas, de los productos eléctricos importados “deberán contar con una copia simple de la declaración jurada, en formato papel o digital, para comercializarlos y/o distribuirlos”. Los certificados emitidos en el marco del reglamento derogado mantendrán vigencia por el plazo de hasta un año desde la entrada en vigencia de la resolución, según el artículo 9, por lo que se deberá realizar un trámite a distancia para reemplazarlo.

Una denuncia

Más tarde, Sturzenegger reveló que la derogación de las resoluciones anteriores tiene que ver con la presentación de un empresario ante Reportá tu Burocracia, un portal para informar sobre normas y regulaciones que “sean un obstáculo para el libre comercio y la competencia”.

“Lean, por favor, el mensaje que me había escrito Martín Besellis, de Perfilight sobre dicha resolución: ‘En el 2021 con el objeto de frenar las importaciones se impuso una paraarancelaria a las tiras LED por la cual se les solicitaba poseer certificado de seguridad eléctrica (lo cual es ridículo teniendo en cuenta que funcionan con 12v y no hay riesgo de shock eléctrico). Igualmente realice dicho trámite (que llevo mucho tiempo y mucho dinero) pero luego me siguieron negando el permiso para importar. Pero aquí́ va lo más importante: al necesitar ese certificado no se pueden importar a través del régimen de Courier simplificado sino que había que hacerlo a través del sistema de importación tradicional donde ‘los muchachos’ te pedían una colaboración informal del 25% del FOB en dólar billete para que el despacho prospere. Hay que retirar de la resolución 1038/2021 los artículos que funciona literalmente a pilas. No se puede pedir un certificado de seguridad eléctrica a tiras LED que funcionan con 12v, menos aun siendo un producto estratégico y de interés nacional para reducir el consumo eléctrico’”, publicó el ministro.

“Este mensaje, que nos llegó por la plataforma Reportá tu Burocracia, ilustra muy bien el daño que los funcionarios le pueden hacer daño a sus ciudadanos. Por eso el presidente Milei dice que el mejor Estado es el Estado más pequeño posible. ¡La libertad la construimos entre todos! ¡Gracias Martín! ¡VLLC!”, cerró Strurzenegger.

