Sturzenegger celebró la baja de precio de los electrodomésticos

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró este martes la baja en los precios de los electrodomésticos, luego de que, además, este año los supermercados hayan implementado la modalidad “outlet” para incentivar el consumo, que todavía no se recuperó desde el inicio del gobierno de Javier Milei.

“Los electrodomésticos a mitad de precio que con los kukas (sic). Celebran millones de argentinos a los que la casta les robó durante años”, introdujo el funcionario de la administración libertaria en su cuenta de X.

Luego, se mostró optimista respecto a la actividad y el empleo. “La creación de empleo va a ser brutal porque los excedentes que le quedan a la gente al pagar menos se usarán en otros gastos más mano de obra intensivos. La Argentina será próspera”, aseguró.

El mensaje de Sturzenegger sobre los electrodomésticos

En ese marco, le agradeció a varios funcionarios, entre ellos, a Pablo Lavigne, secretario coordinador del Ministerio de Economía, que está a cargo de Luis Caputo, y al resto de su equipo. “Un honor poder acompañarlo en esa gesta, que pone el centro en los argentinos, que es la mirada que nos exige el presidente Milei”, cerró Sturzenegger.

El ministro citó una nota periodística que afirma que los precios de los electrodomésticos bajaron un 25% este año y que se espera una bajada para el 2026 a raíz de la reducción de impuestos a las importaciones.

Por qué los supermercados apuestan a los electrodomésticos

La decisión de los supermercados de enfocar las estrategias comerciales en los bienes durables responde a un desempeño dispar en las ventas: el comportamiento de los consumidores muestra dos velocidades distintas según el tipo de producto. Mientras los productos de la canasta básica, como alimentos, bebidas y artículos de limpieza, muestran un crecimiento débil, los electrodomésticos registran una mejor performance. Este comportamiento se ve impulsado, en gran medida, por la reaparición de las opciones de crédito para los consumidores.

En el sector, estas acciones se conocen como “anabólicas”, ya que buscan inyectar un estímulo rápido a una demanda que permanece planchada. El objetivo es recuperar el movimiento en los locales y generar un impacto positivo en la facturación general, que se resiente por el estancamiento del consumo masivo.

El cierre de la planta de Whirlpool

A pesar de esto, la crisis en el sector continúa. La fábrica de Whirlpool en la Argentina confirmó el cese definitivo de su actividad manufacturera en el Parque Industrial de Fátima, en Pilar. La compañía notificó la desvinculación de su personal y ratificó un cambio drástico en su operación comercial tras la inauguración del predio hace apenas tres años.

Planta de Whirpool en Pilar

Esta determinación responde a un esquema de negocios que prioriza la importación de bienes finales frente a un escenario económico que combina variables internas y externas.

La firma agregó: “Realizamos esfuerzos para reducir costos e implementamos mejoras en los procesos para ser más competitivos frente a productos importados, a lo que se suma la caída en el consumo. Hoy estamos dando este paso para redefinir nuestra huella regional de cadena de suministro con la necesidad de fortalecer nuestra competitividad en un entorno cada vez más desafiante".