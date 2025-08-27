Sturzenegger explicó los cambios del Gobierno para descongestionar vuelos en Aeroparque

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó este miércoles en sus redes sociales los principales puntos de la Resolución 43/2025 que estableció un nuevo reglamento transitorio para la asignación de capacidad y frecuencias en los servicios aéreos nacionales e internacionales, con el objetivo de evitar congestiones en el Aeroparque Jorge Newbery.

A través de su cuenta de X, el funcionario de la administración libertaria dijo que la nueva medida “introduce una novedad global” y que hará del aeropuerto más eficiente.

“La desregulación del mercado aerocomercial está produciendo un sostenido aumento del tráfico que esperamos continúe en los próximos años. Pero, para crecer, el mercado necesita una infraestructura acorde. Por suerte los aeropuertos de la Argentina pueden albergar un crecimiento muy grande del tráfico, con excepción de uno que está hasta las manos por su rol central como hub del tránsito doméstico: Aeroparque”, introdujo Sturzenegger sobre el crecimiento de la afluencia en el aeropuerto ubicado dentro de la ciudad de Buenos Aires.

Y agregó: “En otras palabras, Aeroparque es la restricción de capacidad que condiciona el crecimiento del sistema aerocomercial argentino”.

En ese contexto, según su visión, la Resolución 43/25, que contiene la firma del secretario de Transporte, Luis Pierrini, “introduce una novedad global y apela a la teoría económica: habilita un mercado de slots para que las propias empresas optimicen el funcionamiento del aeropuerto”.

Al comienzo de su explicación, el ministro brindó un ejemplo. “Imaginemos el aeropuerto como una asignación de cada posición de desembarco (típicamente una manga) en bloques de poco más de una hora. Estos son los recursos ‘físicos’ disponibles (pongámosle las 24 mangas para simplificar). Por un tema de planificación y orden en la terminal, la autoridad tiene que hacer una asignación de estos slots a las distintas empresas”, indicó. Además, dijo que la nueva medida le sacó la prioridad de asignación a Aerolíneas Argentinas, la línea aérea estatal. “Se hará con criterios objetivos e internacionales de asignación”, continuó.

Aeroparque

Por otro lado, Sturzenegger contó que también la resolución habilitó a que las aerolíneas “puedan luego negociar los slots que tienen entre sí”.

“Si una empresa decide por algún motivo no usar un slot y otra lo necesita, no deberán ir a la autoridad para hacer el cambio sino que entre ellas podrán negociar las condiciones para la utilización. Este mercado, una innovación a nivel mundial, garantiza una eficiente utilización de la infraestructura física. Veremos hasta qué punto las aerolíneas lo usan o no. Pero la oportunidad está”, aclaró.

En otro tramo de su mensaje, el ministro celebró la nueva medida y aseguró que “cuanto más eficientemente se use Aeroparque, más capacidad de crecimiento tendrá el sector aerocomercial sin tener que aumentar su infraestructura física”.

“Como sabe mejor que nadie nuestro presidente Javier Milei, la teoría económica se trata de la asignación de recursos escasos y los mercados son la manera más efectiva para lograr esa asignación”, acotó así con elogios al mandatario como en varios de sus mensajes en redes sociales.

Por último, agradeció a Pierrini, al titular de la Administración Nacional de Aviación Civil, Oscar Villabona, y al ministro de Economía, Luis Caputo.

“Una apuesta de resultado incierto, pero que solo puede ayudar a resolver cuellos de botella. Siempre apostamos por la libertad“, cerró Sturzenegger.

Qué dice la resolución

La medida publicada este miércoles en el Boletín Oficial declara por primera vez a Aeroparque como aeropuerto de Nivel 2 o “facilitado”, y establece reglas específicas para ordenar las operaciones regulares de pasajeros y carga. El régimen regirá hasta el 31 de octubre de 2025, con posibilidad de prórroga.

Según la normativa, el nuevo sistema busca transparentar el proceso de asignación horaria, garantizar un uso eficiente de la infraestructura y mejorar la competitividad del sector aerocomercial.

Entre las novedades más relevantes se incluye la aplicación del principio de “silencio positivo”, que considera aprobadas las solicitudes de vuelos si no son respondidas en tiempo y forma por las autoridades.

Un aeropuerto de Nivel 2 es aquel con probabilidad de congestión en determinados momentos del día o la temporada, susceptible de ordenarse mediante mecanismos de facilitación entre operadores, según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo.

Para implementar el reglamento, el Gobierno introdujo la figura del “facilitador”, que será el encargado de otorgar las autorizaciones horarias a las aerolíneas. Ese rol será ejercido por el explotador aeroportuario, cuya tarea incluirá recibir las solicitudes de itinerario, proponer ajustes cuando sea necesario y supervisar el cumplimiento durante la temporada.

El nuevo esquema también establece que los explotadores aeroportuarios deberán elaborar y publicar una Declaración de Capacidad antes del inicio de cada temporada.