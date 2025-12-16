Subastan autos y camionetas que pertenecían a la UTN desde $1,5 millones
La entidad bancaria, junto a la Universidad Tecnológica Nacional, realiza un remate de vehículos de manera online; cuándo es y cómo ver los modelos personalmente
2 minutos de lectura
El Banco Ciudad, en conjunto con la Universidad Tecnológica Nacional, exhibe lotes de vehículos y camionetas para adquirir mediante la modalidad de subastas, a partir del lunes 22 de diciembre.
La subasta del Banco Ciudad permite adquirir automóviles y camionetas, con un precio base que parte de los $1.500.000 y de forma online.
Esta subasta se desarrollará entre las 11 y las 13 del lunes 22 de diciembre, de manera electrónica, a través de la plataforma de subastas públicas del Banco Ciudad. La entidad financiera resalta que los interesados deben descargar desde el sitio las condiciones de venta, reglamentación y forma de participar.
En tanto, quienes deseen ver personalmente los lotes tendrán la posibilidad de presentarse a la instancia de exhibición en el 11 y el 16 de diciembre de 10 a 15 en la calle San Vicente 315, Villa Dominico, Avellaneda, Buenos Aires.
Los automóviles que subasta el Banco Ciudad
Algunos de los vehículos que remata la entidad, bajo la subasta Nº 3774, son:
|Marca
|Modelo
|Año
|Estado
|Precio Base
Ford
Mondeo Titanium
2016
Funcionando
$11.500.000
Ford
Ranger XL
2000
Sin funcionar
$1.500.000
Citroën
Berlingo
2010
Sin funcionar
$1.500.000
Peugeot
Partner Patagónica
2008
Sin funcionar
$4.500.000
Renault
Kangoo Authentique
2006
Sin funcionar
$2.500.000
Citroën
Berlingo
2011
Sin funcionar
$3.000.000
Renault
Kangoo RT Die
2006
Sin funcionar
$2.500.000
Citroën
Berlingo
2011
Sin funcionar
$3.000.000
¿Cómo participar de las subastas del Banco Ciudad?
- Iniciar sesión en el sitio oficial de subastas del Banco Ciudad.
- Elegir la subasta a la que quieras acceder y suscribirse a la misma.
- Agregar los datos personales y seleccionar en “condiciones de venta” para luego adjuntar el comprobante del depósito por el modelo adquirido.
- Es importante tener en cuenta que las ofertas se formulan en el sitio online, en donde cada oferente podrá realizar la cantidad de ofertas que desee hasta que consiga la compra del producto.
Una persona podrá realizar la misma oferta por el mismo producto y tendrá prioridad en el de mayor valor. Cabe destacar que las ofertas no se pueden revocar, ni cancelar en ninguna situación, solo al ser superadas. Como modo fidedigno, cada oferente observará el tiempo real del resto de las apuestas, el dinero acumulado y la posición frente al resto. De esta forma, cada oferta deberá ser superada por la propia o por la del otro, con el objetivo de adquirir el artículo.
