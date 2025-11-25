Subastas del Banco Ciudad: cómo comprar autos y camionetas desde $7.000.000

El Banco Ciudad, en conjunto con la Cámara de Diputados de la Nación, exhibe lotes de vehículos y camionetas para adquirir mediante la modalidad de subastas, a partir del viernes 5 de diciembre.

Los vehículos incluidos en la subasta del Banco Ciudad

La subasta del Banco Ciudad permite adquirir automóviles y camionetas, con un precio base que parte de los $7.000.000 y de forma online.

Esta subasta se desarrollará entre las 12 y las 17 del viernes 5 de diciembre, de manera electrónica, a través de la plataforma de subastas públicas del Banco Ciudad. La entidad financiera resalta que los interesados deben descargar desde el sitio las condiciones de venta, reglamentación y forma de participar.

En tanto, quienes deseen ver personalmente los lotes tendrán la posibilidad de presentarse a la instancia de exhibición en los siguientes grupos

Lotes 1 a 18 : Av. Rivadavia 1841 Anexo A Subsuelo, CABA. El miércoles 26 de noviembre de 10 a 14 horas.

: Av. Rivadavia 1841 Anexo A Subsuelo, CABA. El miércoles 26 de noviembre de 10 a 14 horas. Lotes 19 y 20: Pasco 650, CABA. El jueves 27 de noviembre de 10 a 14 horas.

Los automóviles que subasta el Banco Ciudad

Algunos de los vehículos que remata la entidad, bajo la subasta Nº 3766, son:

Automóvil Chevrolet Prisma, sedán, modelo 2014. En funcionamiento, con deterioros generales, pequeñas averías e incompleto. Precio base: $7.700.000.

Automóvil Chevrolet Spin, sedán, modelo 2014. En funcionamiento, con deterioros generales, pequeñas averías e incompleto. Precio base: $8.000.000.

Automóvil Volkswagen Vento, sedán, modelo 2008. En funcionamiento, con deterioros generales, pequeñas averías e incompleto. Precio base: $7.000.000.

Automóvil Chevrolet Cruze, sedán, modelo 2013. En funcionamiento, con deterioros generales, pequeñas averías e incompleto. Precio base: $8.500.000.

Automóvil Volkswagen Bora, sedán, modelo 2010. En funcionamiento, con deterioros generales, pequeñas averías e incompleto. Precio base: $7.000.000.

Camioneta Ford Ranger, tipo Pickup, modelo 2014. En funcionamiento, con deterioros generales, pequeñas averías e incompleto. Precio base: $16.000.000.

Automóvil Peugeot 408, sedán, modelo 2013. En funcionamiento, con deterioros generales, pequeñas averías e incompleto. Precio base: $8.500.000.

¿Cómo participar de las subastas del Banco Ciudad?

Iniciar sesión en el sitio oficial de subastas del Banco Ciudad .

. Elegir la subasta a la que quieras acceder y suscribirse a la misma.

a la que quieras acceder y suscribirse a la misma. Agregar los datos personales y seleccionar en “condiciones de venta” para luego adjuntar el comprobante del depósito por el modelo adquirido.

Es importante tener en cuenta que las ofertas se formulan en el sitio online, en donde cada oferente podrá realizar la cantidad de ofertas que desee hasta que consiga la compra del producto.

Una persona podrá realizar la misma oferta por el mismo producto y tendrá prioridad en el de mayor valor. Cabe destacar que las ofertas no se pueden revocar, ni cancelar en ninguna situación, solo al ser superadas. Como modo fidedigno, cada oferente observará el tiempo real del resto de las apuestas, el dinero acumulado y la posición frente al resto. De esta forma, cada oferta deberá ser superada por la propia o por la del otro, con el objetivo de adquirir el artículo.