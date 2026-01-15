Telecom y Cresud captaron casi US$700 millones en el mercado de capitales

Telecom Argentina concretó este jueves una nueva emisión de Obligaciones Negociables (ON) en el mercado internacional por un total de US$600 millones, con un plazo de vencimiento a 10 años. La operación, que registró una demanda 3,3 veces superior al monto ofrecido, se pactó a una tasa de interés fija del 8,50% nominal anual (con un rendimiento del 8,625% anual). Según la compañía, consiguió su costo de financiamiento más bajo en los últimos siete años.

Por otra parte, Cresud captó otros US$87,6 millones mediante otras dos Obligaciones Negociables en la plaza doméstica. Ambas colocaciones coinciden con una tendencia de tasas decrecientes para el financiamiento corporativo en el mercado local y externo.

La colocación de Telecom Argentina con las ON Clase 27 recibió ofertas por un total de US$2427 millones a través de 174 órdenes de inversores institucionales. Esta sobre-suscripción permitió que el rendimiento final comprimiera 50 puntos básicos respecto de la referencia inicial. Según la compañía, esta cifra “constituye una señal clara de la confianza de los inversores en la estrategia de negocios y en la capacidad de la compañía para ejecutar su plan de largo plazo”.

Roberto Nobile, actual CEO de Telecom/Personal Rodrigo Nespolo - LA NACION

Según informó Telecom, los fondos obtenidos se destinarán principalmente a la gestión activa del perfil de pasivos. Esto incluye la refinanciación de deudas existentes, entre ellas los préstamos vinculados a la adquisición de Telefónica Móviles Argentina (TMA), con el objetivo de extender los plazos de vencimiento y mantener un nivel de apalancamiento saludable.

“Esta operación refuerza el posicionamiento de Telecom en los mercados internacionales y confirma la confianza de los inversores en nuestra estrategia de largo plazo”, señalaron desde la empresa. El plazo promedio de la emisión es de 9,5 años, con vencimiento final en enero de 2036. De esta manera, la letra colocada constituye “una de las colocaciones más largas en la historia de la firma”.

Durante 2025, Telecom ejecutó un plan de inversiones que ascendió a aproximadamente US$2000 millones, destinados a la modernización de redes y conectividad.

La transacción contó con un robusto sindicato de bancos. Como coordinadores globales actuaron: JP Morgan, BBVA, Santander, Citigroup y Deutsche Bank.

En el tramo local, participaron entidades como Banco Santander Argentina, ICBC, Macro Securities, Balanz, Latin Securities y Banco CMF.

Las series de Cresud

En la misma jornada, Cresud informó los resultados de su licitación de ON en dólares MEP por un monto total de US$87,6 millones: “Clase L” (adicionales), adjudicó US$40,8 millones con vencimiento el 10 de marzo de 2029. La tasa de interés se fijó en 7,25% y el precio de emisión fue de 100,75%.

A su vez, la emisión de la letra “Clase LI” se hizo por un monto de US$46,7 millones. Tiene vencimiento el 20 de enero de 2027 y una tasa de interés del 5,75%.

Ambas clases de la firma agropecuaria prevén la amortización del 100% del capital al vencimiento (bullet) y pagos de intereses semestrales. La fecha de emisión y liquidación de estos instrumentos será el próximo 20 de enero.