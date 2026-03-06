Ternium inauguró una escuela técnica en Brasil con la presencia de Lula da Silva y Paolo Rocca

Ternium inauguró este viernes la Escuela Técnica Roberto Rocca en la localidad de Santa Cruz, estado de Río de Janeiro, en un acto que contó con la presencia del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el presidente del Grupo Techint, Paolo Rocca; y el CEO de la compañía siderúrgica, Máximo Vedoya. La iniciativa forma parte de la red educativa impulsada por el grupo industrial con el objetivo de fortalecer la formación técnica vinculada a la actividad industrial.

Durante el acto, Rocca destacó el vínculo entre la educación técnica y el desarrollo productivo. “Fue muy importante recibir al presidente Lula en la inauguración de nuestra Escuela Técnica Roberto Rocca en Santa Cruz, donde tenemos un centro industrial que emplea a 8000 personas y produce acero competitivo para Brasil y para el mundo. Invertimos en educación técnica porque creemos en el papel central de la industria en el desarrollo económico y social de Brasil y de todos los países donde operamos”, afirmó.

La nueva institución está ubicada a tres kilómetros de la planta de Ternium en Santa Cruz, que exporta el 70% de su producción. El establecimiento integra la Red de Escuelas Técnicas Roberto Rocca, creada por el Grupo Techint en 2013 con la apertura de su primera sede en Campana, provincia de Buenos Aires. Posteriormente se sumó una segunda escuela en Pesquería, en el estado mexicano de Nuevo León, y con la inauguración en Brasil la red alcanza su tercera institución.

Este último establecimiento educativo cuenta con 18 laboratorios equipados con tecnología de última generación y una propuesta pedagógica que combina formación teórica con prácticas técnicas. El programa educativo ofrece educación secundaria técnica para jóvenes de la región, con especializaciones en Electromecánica y Mecatrónica.

Actualmente la institución tiene 384 alumnos en formación. Según la compañía, cuando alcance su capacidad plena, en 2027, contará con 576 estudiantes cursando el nivel secundario técnico.

La iniciativa está dirigida a estudiantes de los barrios de Santa Cruz, Paciência, Sepetiba e Itaguaí, zonas de entre las más pobladas del estado de Río de Janeiro y con índices de desarrollo social relativamente bajos.

Todos los estudiantes acceden a becas completas, una política que, según la empresa, busca facilitar la integración entre la industria y las comunidades locales.

Desde el Grupo Techint sostienen que la expansión de su red educativa responde a una estrategia orientada a promover la educación técnica como herramienta de progreso social, integración y generación de empleo tecnológico de calidad en las regiones donde opera.

Ternium es una compañía dedicada a la fabricación, procesamiento y distribución de productos de acero con valor agregado destinados a diversas industrias, entre ellas la construcción, la automotriz, la alimentaria y la energética. La empresa también forma parte del grupo de control de Usiminas, considerada la mayor siderúrgica de Brasil.

La empresa cuenta con 18 centros productivos distribuidos en Argentina, Brasil, México, Colombia, Estados Unidos y Guatemala, además de 52 centros de servicio y distribución en América Latina.

En Brasil, el Grupo Techint desarrolla actividades a través de sus tres principales compañías: Ternium, Tenaris y Techint Ingeniería y Construcción. En conjunto emplean a unas 18.500 personas en el país.

Ternium despacha alrededor de 5 millones de toneladas de acero por año en Brasil. Tenaris, por su parte, opera instalaciones industriales de tubos soldados, centros de investigación y desarrollo, oficinas comerciales y centros de servicio en Río de Janeiro, San Pablo y Natal. En tanto, Techint Ingeniería y Construcción participa en grandes proyectos de infraestructura y cuenta con un centro de ingeniería en San Pablo.