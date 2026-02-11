Ternium toma el control de Usiminas tras comprar la participación de Nippon en Brasil

Ternium completó la adquisición de la participación remanente de Nippon en el grupo de control de Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais (Usiminas), uno de los mayores productores de acero de Brasil.

De esta manera, el grupo Techint propiedad de Paolo Rocca pasó a concentrar el 92,9% de las acciones.

La transacción, anunciada en noviembre, fue comunicada hoy a la Comisión Nacional de Valores. Llega días después de desatada la polémica por la licitación de tubos para el gasoducto para exportación que irá de Vaca Muerta a la costa de Río Negro, en la que resultó ganadora la compañía india Welspun.

La operación fue encabezada por su subsidiaria Ternium Investments y valuada en aproximadamente US$315,2 millones: implicó la compra de US$153,1 millones en acciones ordinarias, a un precio de US$2,06 por acción.

Con esta adquisición, Ternium Investments elevó su participación en el grupo de control de Usiminas del 51,5% al 83,1%. Y junto con Ternium Argentina y Confab -filial de Tenaris-, concentra el 92,9%. Previdência Usiminas, el fondo de pensiones de los empleados, conserva el 7,1% restante.

“Esta inversión adicional refuerza aún más el compromiso de Ternium con Usiminas y el mercado siderúrgico brasileño. Ternium continuará trabajando para llevar a Usiminas a su máximo potencial, apuntando a mejorar su competitividad y valor en el mejor interés de Usiminas y todos sus grupos de interés”, señalaron desde la compañía en ese entonces.

El grupo Ternium - Tenaris Confab (Grupo T/T) ingresó al grupo de control de Usiminas en 2012, tras la adquisición al Grupo Votorantim - Camargo de un paquete representativo del 25,97% de las acciones; y a la Caja de Empleados de Usiminas (CEU) de otro paquete equivalente al 1,69%. Como resultado de la operación, el grupo de control de Usiminas quedó compuesto del siguiente modo: Grupo Nippon (29,45%); Grupo T/T (27,66%); y CEU (6,75%).

No obstante, esa operación se configuró en el inicio de un conflicto judicial para la compañía. Si bien el área técnica de la Comisión de Valores Mobiliarios había concluido que el Grupo T/T no estaba obligado a lanzar la OPA “tag along” a los accionistas minoritarios tenedores de acciones ordinarias, en noviembre de 2012, CSN -dueña de aproximadamente un 15% de las acciones ordinarias de Usiminas- demandó al Grupo T/T, alegando que debía ser obligado a ello.

En una primera instancia, la tesis de CSN fue rechazada. Sin embargo, en junio de 2024, y luego de un cambio en la composición de sus miembros, el Superior Tribunal de Justicia modificó su decisión y determinó un potencial pago indemnizatorio actualizado estimado en 5242 millones de reales. La decisión fue apelada y luego ratificada en diciembre con una salvedad: se modificó el mecanismo de actualización monetaria de la indemnización y se limitaron los honorarios de abogados de CSN pagaderos por el Grupo T/T, lo que resultó en una reducción del potencial pago indemnizatorio, ahora estimado en aproximadamente 3150 millones de reales (US$506 millones aproximadamente). El proceso sigue en pie.