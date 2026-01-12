The Economist: No hay que confundir a una economía global resiliente con el éxito populista

Los pesimistas sobre la economía mundial han tenido una mala racha. El crecimiento global probablemente fue de alrededor del 3% en 2025, muy por encima de las sombrías previsiones realizadas en primavera y verano. Esto coincide con la tendencia de la década. Hasta ahora, en todos los años de la década de 2020, la “economía de teflón” ha superado las previsiones del Banco Mundial realizadas en junio. En 2025, Estados Unidos desafió especialmente las expectativas. Se ralentizó bajo el mandato de Donald Trump, tras tener en cuenta el impacto mecánico de la menor inmigración, pero solo ligeramente. Ahora, los tipos de interés mundiales han bajado y, en los Estados Unidos, China y Alemania, los estímulos fiscales están respaldando el crecimiento.

La resistencia de la economía mundial puede desconcertar a los liberales del mercado, porque ha coincidido con políticas proteccionistas. En lo que va de década, la política industrial ha proliferado, las cadenas de suministro se han fragmentado y Trump ha impuesto los aranceles más altos en los Estados Unidos desde la década de 1930. Sin embargo, a primera vista, es difícil detectar el daño. Los populistas se jactan de que, como de costumbre, los expertos se equivocaron.

Solo tienen razón a medias. Es cierto que el proteccionismo aún no ha descarrilado el crecimiento. Pero las políticas industriales y los aranceles también han fracasado en su objetivo principal: detener el declive de los empleos en el sector manufacturero. Eso sugiere que la economía mundial simplemente está haciendo frente al populismo, en lugar de florecer gracias a él.

Las políticas industriales y los aranceles han fracasado en su objetivo principal: detener el declive de los empleos en el sector manufacturero. Andrew Leyden� - ZUMA Press Wire�

Como informamos esta semana, la industria manufacturera estadounidense está estancada. El sector se ha contraído todos los meses desde marzo de 2025, según las encuestas, que también muestran que las empresas se quejan del alto costo de las piezas importadas. Durante el último año, el gasto en construcción de los fabricantes se ha reducido, al igual que sus nóminas.

No es solo en los Estados Unidos donde la industria está sufriendo. A nivel mundial, la industria manufacturera se ha quedado rezagada con respecto al crecimiento durante los últimos tres años, según calcula el banco JPMorgan Chase. Entre 2019 y 2025, los empleos en la industria manufacturera disminuyeron como porcentaje de la población activa en todos los continentes excepto en África, según calcula la Organización Internacional del Trabajo. La Bidenomics, la Trumponomics, la “Make in India” y otras iniciativas similares apenas han afectado a la tendencia a largo plazo.

No apuestes por que eso cambie. A pesar de toda la incertidumbre que se cierne sobre los empleos de cuello blanco debido a la IA, son los trabajadores de las fábricas los que siguen siendo los más afectados en todo el mundo. El ritmo de descenso de los empleos en el sector manufacturero, como porcentaje de la población activa mundial, ha sido ligeramente más rápido en la década de 2020 que en las tres décadas anteriores. Recientemente, las ofertas de empleo se han agotado más rápidamente en las fábricas estadounidenses que en las oficinas. Y aunque el trabajo en la industria manufacturera no se ve amenazado directamente por los chatbots, los modelos de IA entrenados con datos de sensores y cámaras están mejorando los robots de fábrica. El 5 de enero, el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, declaró que “ha llegado el momento ChatGPT para la robótica”. Eso podría ayudar a la producción, pero probablemente hará que los empleos que los políticos se esfuerzan por crear sean aún más escasos.

Hay un lugar donde la industria manufacturera está prosperando y los empleos en las fábricas son bastante estables: China Vincent Thian - AP

Hay un lugar donde la industria manufacturera está prosperando y los empleos en las fábricas son bastante estables: China, cuya cuota del valor añadido mundial de la industria manufacturera, de casi un tercio, es casi el doble de la de Estados Unidos. El poderío industrial de China amenaza la seguridad nacional de Occidente al ejercer un control absoluto sobre industrias importantes, pero no está resultando ser una bendición económica. La voluntad de sus líderes de respaldar a los fabricantes con dinero público ha distorsionado la economía. El exceso de capacidad resultante en las fábricas chinas ha contribuido a su problema de deflación.

Irónicamente, es la capacidad de adaptación de los mercados lo que explica la resistencia de la economía mundial a las barreras comerciales. Durante años, las cadenas de suministro han sorteado todos los obstáculos que se les han presentado. Y es el sector privado estadounidense, y no los planificadores industriales de Washington, el principal responsable del auge de la inteligencia artificial. El éxito continuo de los mercados libres está ocultando el daño que está causando el proteccionismo. No hay que confundir la resistencia de la economía mundial con un triunfo de personas como Trump.