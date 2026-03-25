Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
Caso $LIBRA: Mauricio Novelli vendía exclusividad para acceder a Javier Milei
Documentos extraídos del teléfono celular de Mauricio Novelli exponen que no sólo ofreció su acceso directo al presidente Javier Milei y a Karina Milei: lo institucionalizó como un activo exclusivo en acuerdos confidenciales, con pagos en criptomonedas, según surge de las copias de decenas de borradores y contratos que el lobista negoció con empresarios y analizó LA NACION.
El titular de la SIDE, que responde a Caputo, se reunió con el director de la CIA en Washington, en medio de rumores de cambios en el Gabinete
En medio de una fuerte interna y mientras en el Gobierno empiezan a sonar posibles reemplazantes para ocupar el cargo del titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Cristian Auguadra, el hombre de Santiago Caputo en el organismo de inteligencia, mantuvo una reunión privada con John Ratcliffe, el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), en Washington D.C.
Seguí leyendo
De "sos kuka" a "sos lela". Galmarini y Lemoine se cruzaron por un proyecto que busca cambiarle el nombre al Día de la Memoria
Caso $LIBRA. Mauricio Novelli vendía exclusividad para acceder a Javier Milei
En medio de tensiones internas. El titular de la SIDE, que responde a Caputo, se reunió con el director de la CIA en Washington
- 1
Dictadura, día cero: la novela gráfica de las primeras horas del gobierno militar, un anticipo del drama que se iniciaba
- 2
Manuel Adorni: fin
- 3
La Cámpora hizo del pedido de liberación de Cristina Kirchner su consigna central del 24 de marzo
- 4
Baja la intensidad del Congreso en marzo y la agenda de reformas se posterga hasta abril