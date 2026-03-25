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Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios

Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del GobiernoATTILA KISBENEDEK - AFP

Caso $LIBRA: Mauricio Novelli vendía exclusividad para acceder a Javier Milei

Hugo Alconada Mon

Documentos extraídos del teléfono celular de Mauricio Novelli exponen que no sólo ofreció su acceso directo al presidente Javier Milei y a Karina Milei: lo institucionalizó como un activo exclusivo en acuerdos confidenciales, con pagos en criptomonedas, según surge de las copias de decenas de borradores y contratos que el lobista negoció con empresarios y analizó LA NACION.

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El titular de la SIDE, que responde a Caputo, se reunió con el director de la CIA en Washington, en medio de rumores de cambios en el Gabinete

En medio de una fuerte interna y mientras en el Gobierno empiezan a sonar posibles reemplazantes para ocupar el cargo del titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Cristian Auguadra, el hombre de Santiago Caputo en el organismo de inteligencia, mantuvo una reunión privada con John Ratcliffe, el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), en Washington D.C.

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