Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

En medio de una fuerte interna y mientras en el Gobierno empiezan a sonar posibles reemplazantes para ocupar el cargo del titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Cristian Auguadra, el hombre de Santiago Caputo en el organismo de inteligencia, mantuvo una reunión privada con John Ratcliffe, el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), en Washington D.C.