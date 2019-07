Francisco Jueguen SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de julio de 2019 • 02:28

Desde hoy, aparte del registro de conducir, los automovilistas argentinos podrán tener en su celular -a través de la app Mi Argentina- todas las cédulas verdes y azules digitalizadas.

¿Tiene la misa validez que la física?, ¿se puede tener más de una cédula?, ¿es necesario tener conexión a Internet para consultarla?, ¿sirve una captura de pantalla?, ¿qué pasa si pierdo mi celular? Todas esta preguntas tienen una respuesta. Aquí las dudas más frecuentes:

.¿Qué es la cédula del automotor digital?

Es la versión digital de la cédula del automotor en la aplicación móvil "Mi Argentina".

.¿La cédula del automotor es igual a la física y tiene la misma validez?

Sí, es igual a la física pero en formato digital y tendrá la misma validez para circular dentro del país.

.¿Cómo hago para tener mi cédula del automotor digital válida?

Descargá la aplicación móvil "Mi Argentina", creá tu cuenta y validá tu identidad. Si tenés cédula del automotor la podrás encontrar en la sección "Mis vehículos".

.¿Cómo valido mi identidad en "Mi Argentina"?

Podés validar tu identidad de estas maneras:

-Mediante el Sistema de identidad digital que viene incorporado en la aplicación móvil "Mi Argentina".

-En los centros de documentación rápida del Renaper al renovar tu DNI.

.¿Qué quiere decir que la cédula del automotor es válida para conducir?

Que con la cédula del automotor digital se puede circular dentro del país al igual que con la física.

.¿Cómo identifico si la cédula del automotor es válida o no?

La cédula del automotor digital tiene un código QR que le otorga validez y permite ser fiscalizada por los agentes de tránsito y las fuerzas de seguridad al igual que la física. Ese código QR se actualiza cada 24 horas.

.¿Cómo se controla la cédula del automotor?

Se controla mediante una aplicación móvil que tendrán los fiscalizadores de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Fuerzas de Seguridad Nacional y los organismos provinciales y/o municipales.

.Tengo una cédula titular del automotor pero la APP no me la muestra, ¿por qué?

Puede haber dos razones, que tu cédula ya no esté vigente y por eso no la ves. o aún no validaste tu identidad en "Mi Argentina".

.¿Tengo una cédula azul a mi nombre y no la veo en "Mi Argentina", ¿por qué?

Porque el titular registral ha vendido el automotor o ha revocado expresamente ese documento.

.Vendí mi auto y me aparece la cédula verde digital ¿por qué?

Porque el adquirente no hizo la transferencia a su nombre. En ese caso, podés realizar la Denuncia de Venta de manera digital ingresando al botón "Trámites online". En el menú desplegado, seleccioná "Denuncia de Venta".

Si querés consultar el estado de titularidad del vehículo, también podés hacerlo de manera online seleccionando el botón "Informes online".

.¿Puedo tener más de una cédula del automotor?

Vas a ver todas la cédulas que tengas a tu nombre: verdes y azules.

.¿Puedo ver en la aplicación móvil la cédula de otra persona?

No, tu cuenta en "Mi Argentina" es personal y para ver la cédula del automotor debés haber validado tu identidad.

.¿Necesito conexión a Internet o datos para consultarla?

Necesitás Internet o datos solo para descargar la aplicación, consultar la licencia por primera vez y actualizar el código QR cada 24 horas.

.¿Puedo hacer una captura de pantalla de la cedula y el código QR por si me quedo sin señal mientras manejo?

No es necesario. La cédula del automotor digital está diseñada para trabajar sin conexión. El plazo de validez del código QR es de 24 horas y te permite llegar a otro lugar con señal o conexión a Internet para actualizarlo.

.¿Qué pasa si pierdo mi celular?

Si te roban o perdés el celular, podés bloquear el equipo y la línea llamando al *910 y así evitar que lo usen o intenten venderlo.

.¿Dónde puedo comunicarme por dudas o consultas sobre la cédula digital?

Si tenés dudas sobre tu cédula digital comunicate por correo electrónico a ceduladigital@dnrpa.gov.ar.