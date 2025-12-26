Todos los detalles sobre los vuelos de Latam en la Argentina

La Secretaría de Transporte oficializó este viernes la incorporación de nuevas facultades operativas para Latam Airlines en el mercado aerocomercial. Las disposiciones 46/2025 y 47/2025 del Boletín Oficial establecieron el marco legal para el transporte de pasajeros y carga en tramos internos y del exterior. Esta decisión gubernamental respondió a los tratados de reciprocidad entre las naciones.

Cuáles son los alcances de la nueva autorización para la actividad doméstica de Latam

La normativa permite que la corporación realice traslados aéreos de pasajeros y mercancía bajo un régimen regular o extraordinario. La resolución 47/2025 sumó el permiso para el trayecto entre Santiago de Chile, Buenos Aires y Río de Janeiro. Los representantes de la firma aclararon que la medida no supone el inicio inmediato de operaciones de cabotaje. La solicitud aprobada dispone de un esquema administrativo veloz frente a requerimientos posteriores.

La disposición 46/2025 otorga a la empresa de capitales chilenos los derechos técnicos conocidos como novena libertad del aire LATAM AIRLINES - LATAM AIRLINES

El Poder Ejecutivo Nacional sustentó la habilitación en los convenios bilaterales con Chile. La medida alcanza los servicios de transporte de personas y objetos de manera combinada. Voceros de Latam indicaron que la compañía carece de planes para ampliar su actividad local en el corto plazo. El permiso otorga la base regulatoria general para posibles rutas, pero no implica una voluntad de vuelo instantánea para ningún destino específico.

Que es “la novena libertad del aire”

El documento oficial otorga a la empresa los novena libertad del aire, un parámetro técnico del sector aeronáutico. Esta condición faculta a las líneas aéreas para operar tramos domésticos sin restricciones en la cantidad de viajes o recorridos elegidos. El Gobierno Nacional justificó la medida bajo la premisa de que esta acción incrementa la competencia y facilita la liberalización de la actividad aérea comercial.

El Poder Ejecutivo Nacional fundamentó la medida en los acuerdos de reciprocidad y la política de Cielos Abiertos BRETT PHIBBS� - AFP�

La iniciativa forma parte de la política de "Cielos Abiertos“ que la actual gestión impulsa. Los objetivos centrales de la medida son: ampliar la conectividad, elevar la frecuencia de los traslados y promover valores tarifarios competitivos. La incorporación de nuevos actores al sistema busca desregular el mercado. A pesar de la apertura, el escenario actual de los tramos internos permanece bajo la órbita de Aerolíneas Argentinas, Flybondi y Jetsmart.

Cuáles son las rutas internacionales activas y destinos actuales

La empresa mantiene una presencia activa en el mercado internacional con diversos puntos de salida desde el territorio argentino. La operatividad desde Buenos Aires incluye conexiones hacia Río de Janeiro, San Pablo, Santiago de Chile, Lima y Miami. Otras ciudades del interior también cuentan con servicios de la compañía para viajes al exterior. Mendoza dispone de traslados hacia San Pablo, Santiago de Chile y Lima.

Las nuevas disposiciones administrativas establecen un marco regulatorio ágil para futuras solicitudes comerciales LATAM AIRLINES - LATAM AIRLINES

La red de conexiones se extiende también a otros puntos geográficos:

Córdoba mantiene vuelos hacia San Pablo, Santiago de Chile y Lima

Salta cuenta con una ruta hacia la ciudad de Lima

Rosario opera trayectos hacia San Pablo y Lima

Tucumán conserva su vinculación aérea con Lima

La planificación de la empresa contempla además viajes estacionales desde Bariloche hacia San Pablo. El cronograma incluye una frecuencia mensual que une Río Gallegos con las Islas Malvinas. La nueva disposición para el tramo Santiago de Chile, Buenos Aires y Río de Janeiro formaliza un servicio que la firma ya prestaba con anterioridad. La Secretaría de Transporte remarcó que estas acciones buscan fomentar una mayor oferta para los usuarios del sistema aerocomercial.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.