Trabajo en el exterior: los sectores con más demanda de empleo freelance para los argentinos

Con la pandemia de Covid-19 y el teletrabajo, muchos argentinos comenzaron a trabajar para empresas del exterior de forma freelance o mediante contratos. Por caso, en la plataforma Deel, que ayuda a las empresas a contratar a personas de todo el mundo de manera legal, el número de profesionales del país que fueron contratados internacionalmente en el último año creció exponencialmente y ya son varios miles, según cifras de la empresa.

Pero, más allá del crecimiento, fuentes de la compañía basada en San Francisco, California, señalaron cuáles son las áreas que más demanda tienen.

“Los sectores que en la Argentina más contratan internacionalmente son IT (desarrollo de software, gaming y servicios relacionados a information technology), diseño, marketing y publicidad, servicios financieros, producción para medios, recruiting, recursos humanos, servicios de traducción y real estate”, apuntaron.

En tanto, informaron que las empresas argentinas reaccionaron en los últimos dos años y también están saliendo al exterior a buscar trabajadores. El número de compañías locales que contrataron talento internacional a través de la plataforma también aumentó considerablemente.

“Sin importar el tamaño, empresas públicas, multinacionales, startups o negocios pequeños tienen la necesidad de incorporar talento que no siempre está disponible en sus mercados. Si bien este suele ser el primer motivo, luego perciben otros beneficios como el valor de la diversidad y la posibilidad de retener profesionales que buscan relocalizarse por motivos personales. Nuestros números nos demuestran que la región no queda afuera de esta tendencia: México, Argentina, Colombia y Perú representan el 70% de todas las contrataciones internacionales en Latinoamérica”, explicó Natalia Jiménez, head of Expansion en Deel para Sudamérica.

Para facilitar el acceso de las empresas al talento, Deel ofrece una solución global de compliance y gestión de pagos que les permite contratar, gestionar y pagar a trabajadores independientes y empleados a tiempo completo en más de 150 países, de forma ágil y cumpliendo las reglas. Para esto, la compañía está asociada a más de 200 firmas legales locales que revisan regularmente los contratos y prácticas con el fin de asegurarse que se respeten las regulaciones de cada mercado.

La empresa cuenta con más de 6000 clientes y anunció en octubre pasado la recaudación de US$425 millones en su ronda de inversión serie D, lo que eleva la cantidad total recaudada a US$631 millones.