Empleo. Cómo postularse a un trabajo a través de un video grabado en el celular

Catalina Bontempo SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de septiembre de 2019 • 10:11

Entre un desempleado y un trabajo puede haber sólo un REC de distancia. Ya quedó en el pasado enumerar la experiencia laboral, detallar los estudios y elegir una foto para armar un CV. Si bien hace unos años la única forma de buscar trabajo era mediante un currículum plano y escrito, en los últimos tiempos aparecieron plataformas digitales que buscan cambiar el concepto y que los postulantes se muestren mediante videos.

Los perfiles audiovisuales van ganando terreno de la mano de tres startups: Tu VideoCV, Meentas y Worcket. Los videos traen una doble ventaja, dado que los usuarios pueden mostrar mejor sus fortalezas y los empleadores acelerar los tiempos. Sólo se necesita un teléfono celular, acceso a Internet y comenzar a grabar.

Tu VideoCV

"Descubrimos que el CV escrito no refleja el verdadero potencial humano", dijo a LA NACION Santiago Figueroa, quien junto a Agustina Jait, fundó a fines de 2014 Tu VideoCV, una startup de impacto social que en la actualidad tiene más de 100.000 usuarios y alrededor de 15.000 empleadores, que son grandes marcas y pymes.

La plataforma funciona desde una aplicación o desde la web, es intuitiva y guía al usuario paso a paso para tener una carta de presentación, es decir, un video completo. Para crear un perfil, es necesario contestar antes unas preguntas que categorizan mejor el perfil. Luego se graba el video, que dura menos de 120 segundos.

Con Tu VideoCV los usuarios tienen 120 segundos para presentarse

Las ofertas laborales pueden elegirse por áreas de interés, disponibilidad y ciudad. "Los postulantes pueden grabarse un video, aplicar a las ofertas de la plataforma o simplemente usar como herramienta audiovisual para compartir con otros empleadores que no estén afiliados a la plataforma", agregó Figueroa.

Se trata de un soporte multilateral, donde los empleadores grandes, medianos y pequeños pueden publicar sus ofertas laborales abriendo una cuenta y pueden recibir videos a través de cada oferta que van publicando. "No cobramos por ofertas, entonces los empleadores pueden ofrecer de manera ilimitada", explicó Figueroa, quien además aseguró que el año pasado tuvieron entre un 20% y un 25% de contratados, y que "la conversión subió ahora a un 30%".

Desde que emitieron su primera factura en 2016, ambos viven de su emprendimiento. La empresa, que está radicada en Delaware y tiene cuatro trabajadores, recibe inversión de distintos fondos y en la actualidad opera en la Argentina y brinda servicios de marca blanca a gran parte de la región, como Chile, México, Panamá, Costa Rica, Perú y Uruguay.

"Un VideoCv acelera el proceso, porque los empleadores ya conocen a la persona y la empiezan a valorar humanamente. Cada grabación es auténtica de cada ser humano", sostuvo.

El emprendimiento nació debido a un problema que Figueroa y Jait detectaron en 2014. Mucha gente que buscaba trabajo y vivía en villas, mentía al dar la dirección para poder acceder a entrevistas laborales. "Queremos que la gente se muestre tal cual es sin mentir o exagerar la experiencia laboral. Buscamos humanizar la entrevista laboral y que se valore al ser humano y no tanto los datos duros que reflejan un cv escrito", completó el emprendedor.

Meentas

La empresa Meentas Mini-e-entrevistas fue fundada en abril de 2018 por Analía Domenech y Liliana Russo, y ya recolectó 20.600 videos. A lo largo de este año y medio la plataforma consiguió 214 empresas, entre pymes y grandes, 10.800 postulantes y más de 150 avisos de búsquedas de todos los rubros. "Meentas es una red social laboral en donde conviven empresas y postulantes", definió Russo a LA NACION.

Cada video es de 90 segundos y, a diferencia de otras plataformas, no se trata de un solo video que se utiliza para varias postulaciones, sino que son "presentaciones espontáneas" para cada posición.

Para acceder hay que crearse un usuario, completar un formulario con datos personales y concretos sobre la trayectoria laboral y luego el postulante busca el puesto o aviso que le interesa y se graba.El usuario ingresa a la app, elige una propuesta y se graba respondiendo las preguntas asociadas a ese puesto. "El video que graba no es a gusto y piacere", aseguró. Son tres niveles de grabación. El primero se responde todo lo referido al puesto, el segundo versa sobre las competencias y el tercero es una pregunta espontánea, que es la disruptiva. Esa última no tiene nada que ver con la posición, la hace el selector para "descontracturar" y es la única que no puede regrabarse, sino que se graba online y se sube.

Los postulantes de Meentas deben responder tres preguntas de las empresas Crédito: Meentas

"No es que uno carga el video y ese va para todas las ofertas, como es un curriculum habitualmente, porque justamente esto es específico para cada posición. Por eso la agilidad para los selectores", indicó.

Sus fundadoras vienen del área de recursos humanos y ambas trabajaron durante años en lideran esas áreas en grandes multinacionales, donde se conocieron. "Las grandes empresas son exigentes y resultadistas, y las consultoras tienden a tardar un mes en promedio. A partir de eso, decíamos en broma que sería bueno apretar un botón y tener los perfiles de los candidatos rápidamente", contó Russo. Hace tres años se preguntaron: "¿Por qué no lo hacemos?", y ahí comenzó un proceso de evaluación de situación y falencias del sistema de selección y empezaron a idear. "Fuimos transformado la idea, averiguamos proveedores, desarrolladores de sistema y de software", aseguró.

Worcket

Worcket nació el año pasado y fue creada por Leandro Boffi y Gonzalo Agüero. Es una plataforma que automatiza el proceso de selección mediante inteligencia artificial. En la actualidad tiene oficinas en la Argentina y México, y más de 500 empresas seleccionan a su personal mediante esta app. Como principal beneficio "reduce el trabajo manual y ahorra tiempo y dinero".

Worcket funciona con "matches"

Con tecnología machine learning, la empresa filtra y rankea a los mejores candidatos para ver si cumplen con los requisitos de la empresa, compara audios para definir el nivel de inglés de los postulantes, permite que el chatbot agende las entrevistas de forma automática, delimita la geolocalización de los candidatos y mediante pruebas psicométricas y de reconocimiento facial analiza los sentimientos de los usuarios.

El postulante se crea un usuario, ingresa a la app, sube un video de presentación, ve oportunidades y aplica a las vacantes que le interesen a través de una especie de "like". Si la empresa está interesada, se genera un "match" y ambas partes se pueden poner en contacto.