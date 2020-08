El economista compartió su mirada en Mesa chica, por LN+ 11:24

5 de agosto de 2020 • 01:29

El economista Juan Carlos de Pablo participó de Mesa chica, por LN+, y compartió su mirada sobre cómo podría impactar el acuerdo en la economía.

Este martes, luego de conocerse el acuerdo del Gobierno con los principales acreedores privados para reestructurar una parte de la deuda pública, el dólar blue comenzó a bajar. Consultado sobre esto, De Pablo bromeó: "No hagamos una teoría de un solo día, a ver si mañana sube y me tienen que llamar otra vez".

En relación al reciente acuerdo, De Pablo lo definió como "un alivio frente a algo que el Gobierno no pensaba pagar". Por lo tanto, consideró que "no hay alivio financiero", por ahora. Asimismo, analizó que el arreglo con los principales fondos prorroga el pago hacia 2024 debido a que el país no tiene plata para pagar. "Se patea todo el paquete para más adelante. No sé quién va a querer ser candidato a presidente en 2023, porque la bomba que le queda en el segundo período va a ser una cosa monumental", analizó De Pablo.

En miras a la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el economista indicó que la Argentina es "el gran deudor del Fondo", debido a que este organismo en 2018 le prestó al país cerca del 80% de su total. Para este experto, el verdadero desafío del Gobierno, antes de ir a acordar con el Fondo Monetario Internacional es el de armar un plan económico que sea creíble para los argentinos. "Más exigente que el Fondo somos los argentinos", opinó.

Y agregó: "Siempre hay un plan, se llame o no plan. El conjunto de medidas es un plan. Ahora, tiene que tener consistencia. No podés tener una política salarial incongruente con la cambiaria, la monetaria o la fiscal y, además, debe tener relevancia, tiene que ser aplicable en las condiciones internacionales y en el contexto político. Esto es economía uno. El equipo económico ahora dice que no va a anunciar 60 medidas, sino 120, no me importa. Tiene que ser congruente". Y sumó una recomendación para el Ejecutivo: "Primero tenés que hablar adelante de los argentinos y, después de todo eso, vas a hablar con el Fondo".

Por último, se refirió a la aceleración que hubo con la inflación. Y explicó: "A medida que la situación se siga normalizando, muchos de nosotros nos vamos a encontrar con que tenemos demasiados pesos en el bolsillo, lo que quiere decir que va a haber un rebote de la economía, que ya empezó, y otro es el aumento de precios". Y pronosticó: "Shock inflacionario, muy probable".