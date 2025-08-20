Travel Sale: qué se va a poder encontrar en el evento de descuentos para viajes

Cuotas para viajar al exterior y descuentos en paquetes y cruceros. Estas son algunas de las oportunidades que se podrán aprovechar la próxima semana en la undécima edición del evento de descuentos online Travel Sale, que se realizará del 25 al 31 de agosto.

Cabe recordar que las cuotas bancarias —con y sin interés— ofrecidas con tarjeta de crédito están disponibles exclusivamente para viajes nacionales, en línea con la normativa vigente que restringe la financiación en cuotas de los viajes al exterior con tarjetas de crédito. Es decir, las alternativas de pago en cuotas para destinos internacionales dependerán de las agencias de viajes que participen del evento.

Desde Despegar señalaron que ya están disponibles beneficios exclusivos de preventa, como hasta un 30% de descuento en paquetes y la posibilidad de abonar en cuotas sin interés en hoteles y paquetes.

En cuanto a la financiación, ofrece hasta 12 cuotas con ICBC, hasta 9 con Banco Nación y Macro, y hasta 6 con Banco Ciudad. Además, los vuelos de Aerolíneas Argentinas pueden abonarse en hasta 12 cuotas, o en tres sin interés con bancos como Santander, ICBC, Macro y Ciudad. Para viajes al exterior, se mantiene vigente la opción de pagar en tres cuotas sin interés.

La financiación con tarjetas de crédito bancarias solo es para viajes dentro del país Nam Y. Huh - AP

“Uno de los grandes protagonistas del Travel Sale seguro sean las cuotas. Desde la compañía observamos que los paquetes, uno de nuestros productos más relevantes, mantienen un alto nivel de financiación: en el último mes, cerca del 85% de las personas eligió pagar en cuotas. También se está viendo un crecimiento significativo en la financiación de paquetes internacionales: en las últimas semanas, las compras en cuotas pasaron de representar el 20% al 40% de las transacciones“, explicaron.

Por su parte, Pablo Aperio, director de la agencia de viajes Travel Services, comentó que la empresa ofrecerá descuentos y hasta nueve cuotas en paquetes propios al Caribe, Brasil, Estados Unidos y cruceros.

Playa de Arpoador, en Río de Janeiro, Brasil Bruna Prado - AP

En tanto, Diego Minici, de DM Viajes, adelantó que seguramente habrá tarifas más bajas de algunas aerolíneas en un rango de fechas. “Los vuelos al Caribe para las primeras semanas de diciembre están muy baratos, así que seguro haya alguna promoción relacionada”, señaló.

Más cauto, el agente de viajes Daniel Puddu sostuvo que solo podrían encontrarse oportunidades puntuales. “En hoteles en el Caribe por ahí se consigue que algún menor no pague o que incluyan los traslados en temporada baja. En cruceros también puede aparecer la opción de que no cobren un menor o un 50% de descuento para un pasajero si son más de tres. En la Argentina, los hoteles suelen ofrecer un 15% de descuento y las asistencias al viajero, cuotas sin interés. Las aerolíneas a veces lanzan tarifas promocionales para fechas específicas con cupos limitados de dos o tres lugares por vuelo, y las low cost suelen ofrecer ofertas y financiación en cuotas para vuelos dentro del país”, detalló.

En este sentido, advirtió que el consejo es siempre el mismo: si se busca un pasaje barato, hay que anticiparse; y, si se encuentra un precio razonable, no dejarlo escapar.