Un equilibrio delicado: la caída de la recaudación le pone presión al ancla fiscal de Milei

El superávit fiscal fue, desde el primer día, la columna vertebral de la gestión de Javier Milei. La promesa de que el Estado no gastaría más de lo que recauda se convirtió en el ancla de credibilidad de todo el programa económico. Y aunque los números siguen en verde, en los últimos meses la caída de la recaudación impositiva lo tornó cada vez más desafiante.

Los números del primer trimestre del año son elocuentes. La recaudación tributaria de impuestos nacionales cayó 4,5% en términos reales en marzo respecto del mismo mes del año anterior, de acuerdo con un análisis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). Fue el octavo mes consecutivo con tendencia negativa, aunque con una desaceleración con respecto a los dos meses previos. En el acumulado del primer trimestre del año, la recaudación bajó un 8,7% real interanual.

Con menos recaudación de impuestos, el impacto se sintió en las cuentas del Estado. En los primeros dos meses del año, el superávit primario alcanzó el 0,3% del PBI, por debajo del 0,4% que se alcanzó en 2025 y del 0,6% de 2024. “Esto refleja que sostener el equilibrio fiscal se vuelve cada vez más desafiante”, advirtieron.

“Esto obliga al Tesoro a hacer una revisión de los gastos para cumplir el objetivo de superávit primario del 2,2% del PBI -base caja- acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La revisión de estos gastos, que se concentran en los que no se ajustan automáticamente, responde a decisiones en parte discrecionales, e incluyen la reducción de transferencias y la postergación de pagos de obligaciones”, añadió otro informe de Quantum Finanzas.

La recaudación tributaria acumula ocho meses de caídas reales. Fuente: Quantum

Para Martín Kalos, director de Epyca Consultora, la meta con el FMI podría cumplirse si se aplica un poco de “maquillaje contable”. Se trata de una práctica muy común a lo largo de los distintos gobiernos, que incluye desde retrasar pagos a proveedores hasta modificar la manera en que se computan contablemente los intereses capitalizados de las Lecap y Boncap. “Así podría intentar llegar a un número similar al 2,2% y, por lo que falte, pedir un waiver [el perdón que otorga el FMI]“, explicó.

El Gobierno sigue los números de cerca. El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó durante una entrevista con LN+ el domingo pasado que la baja de recaudación se debió a la eliminación de algunos impuestos. “Si vos mirás el impuesto a los débitos y créditos, ese sigue exactamente a la inflación”, remarcó. Sin embargo, también admitió que hay “un poco más de informalidad”. Desde el inicio de la gestión de Milei, se contabilizó la pérdida de unos 270.000 empleos formales, lo que también tuvo su efecto en la recaudación del fisco.

Eso también se ve en los números oficiales. Hasta noviembre del año pasado, la dinámica estuvo muy vinculada a la eliminación del impuesto PAIS, a la modificación del impuesto sobre los Bienes Personales y la reducción de retenciones. Sin embargo, para los economistas de MAP, en los últimos cinco meses el deterioro se volvió más generalizado, y el empleo comenzó a aportar negativamente.

“Uno podría ser simplista y decir que en la Argentina es algo que ya conocemos, la receta del ajuste fiscal, que, como no contempla una mirada productiva de dónde van a salir de la crisis en curso, termina siendo un perro que se muerde la cola. Ajustas el gasto público, ajustas en general el nivel de gasto de la sociedad, y eso significa luego menos actividad y menos ingresos por recaudación. Esto lo convierte en un ajuste perpetuo. Es una mirada simplista, pero es algo que a lo largo de la historia argentina, cada uno con sus ribetes específicos, ha ocurrido muchas veces. En este caso, no hubo una mirada productiva, o no la hubo hasta ahora”, consideró Kalos.

Para Fernando Baer, economista de Quantum Finanzas, en la medida que la actividad se recupere, la baja de impuestos y su impacto en el superávit se irán reduciendo. Aunque no descarta que haya presiones, remarcó que el objetivo de sostener el equilibrio fiscal del Gobierno es muy claro. En todo caso, hay gastos para recortar eventualmente, como los subsidios económicos”, sumó.

Composición del gasto primario en porcentaje del PBI. Fuente: MAP

Sobre este punto, desde Quantum señalaron que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) tocó máximos absolutos en enero de este año, último dato disponible. Pero la divergencia entre máximos en actividad y caída en la recaudación puede estar asociada a diversos factores, como la composición sectorial del crecimiento.

Esto es porque hubo una gran participación de los sectores agropecuarios, petróleo y gas, minería y servicios financieros. Pero esto contrasta con la baja actividad en los sectores de comercio e industria -ayer se conoció que volvieron a caer-, así como el incremento de la formalidad en sectores afectados por la competencia externa y la reducción de las alícuotas de algunos impuestos.

En el mismo sentido apuntó Kalos, quien mencionó que “es innegable” que la economía argentina viene creciendo. Sin embargo, agregó que los que traccionan el índice son aquellos sectores poco intensivos en empleo o sectores que pagan pocos impuestos. Un ejemplo de esto son los beneficiados por el Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones (RIGI). Por todos estos factores, la recaudación cae tanto a nivel nacional como provincial.

“Es esperable que algunos sectores más rezagados aporten menos, pero también los que muestran una fuerte recuperación podrían compensar. La perspectiva es que la economía crezca en 2026, lo que sigue siendo una buena señal. De cualquier manera, la posibilidad de compensar con recortes de gastos ayuda al objetivo de sostener el equilibrio”, completó Baer.

Caputo Responde A Todo El Kirchnerismo Es El Infierno

Pero el margen para achicar los gastos del Estado es cada vez más reducido. La consultora MAP advierte que aproximadamente la mitad del gasto —jubilaciones y Asignación Universal por Hijo— está indexada por fórmula. El resto de las partidas ya se ubica en mínimos desde 2009, con excepción de los programas sociales, que vienen corrigiendo desde niveles elevados y “un ritmo condicionado por la realidad social y política”.

“En este contexto, el programa enfrenta una dinámica más compleja: sostener el superávit ya no depende solo de la disciplina fiscal, sino también de la capacidad de la economía de recuperar tracción, en un marco en el que los ingresos ya se muestran débiles y conviven con una demanda política por reducción de impuestos y con presiones de las provincias por más transferencias, ya sea en el marco de negociaciones legislativas o por el calendario electoral", cerró MAP.