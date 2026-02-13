Un fondo inversor liderado por José Luis Manzano adquirió El Universo, uno de los diarios más importantes de Ecuador

El grupo empresario vinculado al mendocino José Luis Manzano concretó este jueves la adquisición del diario ecuatoriano El Universo, uno de los medios gráficos más importantes de ese país, en una operación que marca un nuevo paso en la expansión regional del holding en el sector de medios.

Según informó el propio periódico en un comunicado dirigido a sus lectores, la familia Pérez —históricos accionistas del diario— vendió su participación a un grupo de inversores liderado por el empresario Yves Maia Pardini y asesorado por Integra Capital, el fondo encabezado por Manzano. La transacción pone fin a más de un siglo de control familiar del medio fundado en 1921 y con sede en la ciudad de Guayaquil, y abre una nueva etapa en la historia del tradicional periódico ecuatoriano.

El comunicado oficial señala que la adquisición inaugura una fase orientada a “fortalecer su liderazgo periodístico, acelerar su transformación digital e impulsar su integración multimedia”, al tiempo que promete mantener intacto el compromiso editorial del diario con sus lectores. Desde la empresa también destacaron que el cambio accionario busca consolidar el crecimiento del medio en un contexto de transformación del negocio periodístico a nivel global.

Integra Capital, conducida por Manzano, asesorará al nuevo grupo inversor durante esta nueva etapa. El fondo cuenta con inversiones en medios, telecomunicaciones y tecnología en América Latina y tiene en su portafolio empresas como América TV, A24, El Cronista, Telefe y Radio La Red, entre otros activos en la Argentina.

A través de este vehículo de inversión, el empresario mendocino impulsó en los últimos años una estrategia de expansión regional y de integración de contenidos y plataformas.

Como parte del proceso de transición, el ejecutivo Ignacio Giménez Zapiola —exgerente general del diario peruano El Comercio y con trayectoria en el grupo Clarín— estará a cargo de la nueva operación del medio ecuatoriano. Su designación forma parte del plan de reestructuración y crecimiento delineado por los nuevos accionistas para el periódico.

El empresario, exfuncionario de Menem y titular del fondo Integra Capital, José Luis Manzano Santiago Filipuzzi

La adquisición del histórico diario se suma a la reciente compra de Telefe por parte del empresario Gustavo Scaglione, en una operación estructurada también por Integra Capital y asociada al propio Manzano, que se convirtió en uno de los movimientos más relevantes del mercado de medios en la Argentina durante el último año.

Esa transacción incluyó, además del canal de aire porteño, otras señales de televisión del interior del país y activos vinculados a la producción audiovisual.

Con esta incorporación, el grupo empresario refuerza su presencia en el mapa regional de medios y amplía su alcance en América Latina con la incorporación de uno de los diarios de mayor influencia en Ecuador. La operación se inscribe en una estrategia más amplia de expansión y consolidación en el sector, en un contexto de transformación tecnológica y de convergencia entre medios tradicionales y plataformas digitales en la región.