Los jóvenes que ganaron la competencia local de Zurich Innovation Championship desarrollaron un equipo que distingue las malezas del cultivo y permite así reducir las aplicaciones de agroquímicos.

Las soluciones tecnológicas son mucho más valiosas cuando, además de resolver de modo más eficiente una problemática, tienen un impacto directo en nuestra calidad de vida y el medio ambiente. Y este es el caso de Deep Agro, un sistema inteligente que busca reducir la utilización de agroquímicos y que acaba de ganar el Zurich Innovation Championship 2020.

"En la actualidad existe un desperdicio de cerca del 60% de la producción hortícola porque tienen un exceso de agroquímicos. En ese sentido, nuestro sistema permite hacer un uso mucho más eficiente de esos productos", dice Juan Manuel Baruffaldi, licenciado en Ciencias de la Computación especializado en Inteligencia Artificial y Computer Vision. El es uno de los fundadores de esta compañía, que se completa con cuatro ingenieros electrónicos.

Deep Agro está probando un equipo que se puede instalar en cualquier pulverizadora con un software que reconoce las malezas para aplicar los herbicidas solo en ellas, a diferencia del método tradicional que implica hacerlo en todo el lote. "Se trata de unos módulos que van en las alas de cualquier pulverizadora, con una cámara, una computadora y cinco electroválvulas que permiten abrir y cerrar los picos independientemente. Las cámaras van tomando imágenes del lote y son procesadas en tiempo real, diferenciando entre maleza y cultivo. Esto permite reducir hasta un 70% el uso de agroquímicos y de agua", explica Marcos Mammarella, director de Operaciones de Deep Agro.

El desarrollo está actualmente en etapa de prueba en un campo de 500 hectáreas de la localidad santafesina de Casilda, de donde son la mayoría de estos jóvenes emprendedores. Pero la empresa ya está facturando gracias a la venta de otros servicios de inteligencia artificial a pedido de sus clientes agropecuarios, que los llaman cuando necesitan soluciones tecnológicas puntuales. Con estos ingresos, Deep Agro puede ir financiando su proyecto más revolucionario. Este premio significa para ellos un gran impulso, ya que vienen trabajando desde hace dos años y sin un grupo inversor detrás.

Un certamen que incentiva el desarrollo

Los jurados fueron miembros de distintas áreas de la compañía.

El Zurich Innovation Championship es en realidad un certamen global de la compañía de seguros y esta es su segunda edición. Deep Agro ganó la competencia local ante otros 11 finalistas, entre los cuales hubo muy variadas y originales soluciones en temas como el agro, pero también en salud, mantenimiento de maquinaria y prevención de accidentes, entre otros. Los ganadores ahora deberán competir a nivel regional y, de triunfar otra vez, lo harán con las mejores ideas del mundo. Los tres ganadores globales, que se elegirán en agosto de este año, obtendrán recursos, difusión y el acompañamiento de Zurich para el desarrollo de sus prototipos.

"La competencia es parte de nuestra misión de ayudar a los clientes a ser más sostenibles y resistentes al tiempo. A su vez, fomenta el crecimiento de empresas jóvenes que traen nuevos e innovadores enfoques para ese trabajo", aseguró Giovanni Giuliani, Group Head of Strategy, Innovation and Business Development y agregó: "Zurich Innovation Championship crea una perfecta combinación: una aseguradora global con casi 150 años de experiencia y empresas jóvenes con ideas audaces que juntas pueden ayudar y mejorar la vida de millones de personas".

Con este certamen, Zurich se consolida como compañía innovadora, que no pierde de vista su foco en la sustentabilidad ni su premisa de ser una empresa responsable y sostenible. "Lo que me parece más poderoso de este concurso es que habla de la innovación puesta en términos de proteger las generaciones futuras, de la sustentabilidad del mundo y de la vida de las personas. Y eso me parece que es súper poderoso porque tiene que ver con lo que hacemos nosotros, que es proteger la vida de las personas", agrega Mauro Zoladz, Head of Customer Proposition Zurich Argentina y concluye: "Zurich, desde siempre, está enfocada en escuchar a los clientes y en las nuevas necesidades. Creemos que parte de la responsabilidad de liderar la transformación de la industria es poder integrar a la compañía proyectos innovadores. Y así como la tecnología empezó a ganar protagonismo, también lo hizo la sustentabiliad de los negocios. En este recorrido entendimos que este concurso es una oportunidad para seguir contruyendo valor para nuestros clientes y las comunidades en donde vivimos".