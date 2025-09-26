Dakota Johnson y el osado look con el que deslumbró en el Festival de Cine de Zurich

Apenas apareció en escena se robó todas las miradas: anoche, en la alfombra roja del prestigioso Festival de Cine de Zurich, Dakota Johnson deslumbró con un look que dejó poco a la imaginación. La estrella de Hollywood fue una de las invitadas especiales de la gala de apertura que tuvo lugar el jueves por la noche, donde además fue honrada con el Premio Golden Eye por sus logros profesionales.

Dakota Johnson dio un discurso luego de ser distinguida por su trabajo en el Festival de Zurich Andreas Becker - Keystone

La actriz posó con el actor y director Michael Angelo Covino Andreas Becker - Keystone

Johnson apareció en escena con un vestido de encaje transparente en azul intenso de Gucci creado por Kate Young. El diseño, personalizado, se destacó por su cuello alto, sus mangas largas, la cintura baja y una espectacular falda larga de tul en capas. La protagonista de Amores materialistas completó el outfit con aros de diamantes y zafiros, un par de anillos también realizados en pedrería por Roberto Coin, destacó el portal de noticias PageSix.

Hace unos días, la actriz también dejó ver su cuerpo debajo de un vestido de encaje, esa vez en negro LEONARDO MUNOZ - AFP

La actriz de 35 años dejó en claro anoche su gusto por las transparencias: a principios de mes, en un evento de la Fundación Kering que se desarrolló en Nueva York, también eligió a Gucci para su look, aunque ese día el vestido dejaba mucha más piel a la vista y destacaba la lencería de Fleur du Mal.

La nueva vida de soltera de Dakota Johnson

En junio de este año la noticia se hizo oficial: Dakota Johnson y Chris Martin, el líder de Coldplay, le pusieron un punto final a su relación luego de ocho años juntos. En un primer momento algunas personas cercanas a la actriz revelaron que la estrella atravesaba un “dolor increíble”. Sin embargo, a poco tiempo y gracias al apoyo de sus amigas y el trabajo, se dejó ver feliz y sonriente.

El encuentro -y el afectuoso saludo- de Ricky Martin y Dakota Johnson Backgrid UK/The Grosby Group

Las primeras postales de Johnson disfrutando de su soltería trascendieron en julio. Primero, la actriz de Cincuenta sombras de Grey y su siempre fiel amiga, Kate Hudson disfrutaron de unos días en Roma. Allí coincidieron con Ricky Martin en el icónico restaurante Pierluigi, punto de encuentro de celebridades y referentes de la moda.

Dakota Johnson se tomó unos días de descanso en Ibiza luego de la gira promocional de Amores materialistas Backgrid UK/The Grosby Group

Una semana después de esa velada, los paparazzi las descubrieron a bordo de un yate en las cristalinas aguas de Ibiza. Enfundada en un pequeño bikini blanco, la artista aprovechó el sol y recorrió la costa acompañada también por la estilista Sophie Lopez. Durante la escapada también se encontró con Tom Brady y Sofía Vergara. El viaje de relax tuvo lugar luego de la intensa gira promocional que protagonizó por la promoción de Amores materialistas.

Siguiente parada: República Checa

Johnson cambió la ropa fresca de verano por un look despampanante: de Ibiza se trasladó hasta República Checa, donde participó del Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary, causó impacto en la alfombra roja y recibió el Premio del Presidente “por su contribución fundamental al desarrollo del cine”.

Antes de la gala, y luego de saludar a sus fans y sacarse algunas selfies, Johnson compartió su look con los fotógrafos. La actriz y productora eligió para la velada un vestido strapless de terciopelo negro con escote corazón de Mugler, que combinó con unos stilettos, un collar de diamantes con una gran esmeralda en el centro, pendientes a tono y una pulsera de perlas.

Dakota Johnson posa en la alfombra roja del Festival Internacional Karlovy Vary MICHAL CIZEK� - AFP�

Johnson presentó en el Festival dos películas: Splitsville y Amores materialistas. Luego de recibir el galardón de la mano de Krystof Mucha, director ejecutivo del encuentro, compartió un breve discurso con el público en Checo. “Esto parece Disneylandia. Es una locura lo bonito que es todo. No podría estar más agradecida”, dijo. “Estoy encantada de estar aquí con dos películas que me importan mucho, y espero que enciendan fuego en los corazones de la gente porque son sobre el amor, sobre cómo nos tratamos y lo que queremos para nosotros”, agregó.

Luego, para las cámaras del festival, se refirió a la comedia Splitsville, a la que definió como “una representación honrada de lo que la gente está experimentando en sus relaciones hoy”. “Creo que esta película provoca una pregunta profunda sobre uno mismo, sobre lo que quieres y lo que realmente necesitas y, el amor”, dijo sin inmutarse aun intuyendo que en sus palabras el nombre de Chris Martin resonaría en la cabeza de cada espectador.