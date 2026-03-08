Tren Mitre: ¿este lunes 9 de marzo llega hasta Retiro?

El Tren Mitre no retomará este domingo 8 de marzo su recorrido completo, sino que continuará prestando el servicio limitado hasta las estaciones de Belgrano.

Tren Mitre: por qué todavía no reestableció su servicio completo y para cuándo esperan que llegue a Retiro

A pesar de que la semana pasada se había anunciado un retraso con respecto a la apertura total del tren para el 1° de marzo, con un recorrido limitado que se ampliaría hasta Retiro este domingo 8 de marzo, hoy no hay cambios en el servicio.

La necesidad de completar las pruebas de seguridad en el nuevo sistema impide el regreso de las formaciones a Retiro Fabián Marelli

En otras palabras, los trenes todavía hoy llegan hasta Belgrano C y Belgrano R, respectivamente.

En un nuevo comunicado, Trenes Argentinos informó que la Línea Mitre mantendrá sus servicios limitados durante aproximadamente 15 días adicionales debido a la extensión de las pruebas operativas en el nuevo sistema de señalización de Retiro.

Durante este periodo, las formaciones continuarán circulando únicamente entre Belgrano C y Tigre, y desde Belgrano R hacia las terminales de José León Suárez y Bartolomé Mitre, sin que se haya definido aún una fecha exacta para el regreso de los trenes a la terminal porteña.

Esta demora responde a un protocolo de seguridad que consiste en la circulación de trenes vacíos para verificar la correcta integración de la infraestructura renovada. Según la empresa, “continuarán en estos días las pruebas operativas del renovado sistema de señalización del ingreso a Retiro con el objetivo de que el retorno del servicio cumpla con las condiciones óptimas de seguridad operacional”, reza el texto.

¿Que pasará con el Tren Mitre?

Durante este lapso de transición, los usuarios experimentan un servicio fraccionado. El ramal Tigre operará únicamente hasta la estación Belgrano C, mientras que los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre continúan limitados hasta la estación Belgrano R.

Esta medida se enmarca en un plan integral de modernización que se desarrolla bajo el decreto de Emergencia Ferroviaria impulsado por el Gobierno nacional con el objetivo de elevar los estándares de seguridad y eficiencia en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

El actual cronograma de restablecimiento parcial del ferrocarril Mitre que se extiende por 15 días más Trenes Argentinos

El motivo central de esta demora radica en la complejidad técnica de las obras en el Cabín de Empalme Maldonado, donde se realiza la migración tecnológica del sistema de señalamiento. Se trata de un equipamiento crítico que no había sido renovado integralmente desde hace más de un siglo.

Tal como indicaron fuentes de Trenes Argentinos en sus comunicados, este proceso de “vuelco” al nuevo sistema requiere una desconexión total del esquema previo para asegurar que las pruebas de compatibilidad y fiabilidad sean exhaustivas, para evitar cualquier riesgo operativo. Estas tareas ya alcanzaron un 88% de avance, consolidándose como una pieza fundamental para la modernización de toda la red.

La renovación ferroviaria es ambiciosa: incluye la puesta a punto de 29 kilómetros de vías en el ramal Tigre, específicamente en los tramos entre Crisólogo Larralde y Laprida, así como también entre Martín Rodríguez y Chacabuco. Además de la infraestructura de señalamiento, se ejecutaron trabajos en puentes, pasos a nivel y la sustitución de durmientes con más de cuatro décadas de uso, que obligaban históricamente a los trenes a circular a baja velocidad para prevenir descarrilamientos.

A futuro, se proyecta una reducción significativa en los tiempos de viaje: diez minutos menos hacia mitad de año y hasta 17 minutos de ahorro para finales de 2026. Para disminuir el impacto en el flujo de pasajeros una vez reiniciada la operación total, la operadora informó que los ajustes pendientes se realizarán exclusivamente en horarios nocturnos.