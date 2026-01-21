Vaca Muerta y el oro empujan un salto histórico en las exportaciones

La energía y la minería son dos sectores que despiertan entusiasmo tanto en el Gobierno como en el sector privado por su potencial como generadores de divisas en los próximos años. Según proyecciones del Ministerio de Economía, en apenas cuatro años ambos sectores, en conjunto, aportarán una cantidad de dólares equivalente a la del agro, cuyo superávit comercial se estima en torno a los US$32.000 millones anuales.

Durante 2025, los dos complejos incrementaron su ingreso de divisas por comercio exterior, aunque por motivos distintos. Mientras la energía se benefició de un aumento en los volúmenes exportados y una fuerte reducción de las importaciones, la minería atravesó un boom impulsado por la suba de los precios internacionales del oro y la plata, en un contexto de creciente incertidumbre financiera global derivada de las tensiones geopolíticas.

El sector energético aportó el año pasado un 38% más de divisas que en 2024, con un superávit comercial de US$7815 millones, frente a los US$5668 millones del año previo. Este desempeño se explicó íntegramente por un incremento del 28,5% en las cantidades exportadas, a pesar de una caída del 11,2% en los precios, según el último informe del Intercambio Comercial Argentino (ICA) que publica el Indec.

En este resultado tuvo un rol central la mayor producción no convencional de Vaca Muerta . Dentro del complejo energético, el valor de las exportaciones de petróleo creció 22,6%, al pasar de US$5480 millones a US$6716 millones.

Hacia delante, se espera que las exportaciones de crudo continúen en alza a medida que entre en operación el oleoducto VMOS, que conectará Vaca Muerta con un puerto en Río Negro. Esta infraestructura permitirá la llegada de buques de gran porte del tipo VLCC (Very Large Crude Carrier), con capacidad para transportar alrededor de 2 millones de barriles.

La nueva infraestructura permitirá exportar crudo en buques de gran porte y ampliar la capacidad de despacho hasta 550.000 barriles diarios en 2027 gentileza YPF

El proyecto está previsto para comenzar a operar hacia fines de este año, con una capacidad inicial de transporte de 180.000 barriles diarios, que se irá ampliando hasta alcanzar un máximo de 550.000 barriles diarios en 2027.

En paralelo, el aumento de la producción de gas permitió sustituir importaciones. El valor de las compras externas de gasoil cayó 22,7%, de US$1088 millones a US$841 millones, mientras que las importaciones de gas en estado natural se desplomaron 97,4%, de US$586 millones a apenas US$15 millones. También se redujeron 10% las importaciones de gas natural licuado (GNL), que totalizaron US$608 millones.

Los subsidios a la energía cayeron 36% en 2025, según la consultora Economía y Energía. Son US$2253 millones menos, por una combinación de suba de tarifas, pero principalmente baja en los costos por el reemplazo de importaciones de gas por producción de Vaca Muerta.

La mejora en el desempeño de Vaca Muerta tuvo además un impacto positivo en las cuentas fiscales. La producción local de gas resulta más barata que la importada, lo que contribuyó a la reducción del gasto en subsidios, que cayó 36% en 2025, según la consultora Economía y Energía (EyE). En términos absolutos, se trató de US$2253 millones menos, producto de una combinación de subas tarifarias y, principalmente, de menores costos de la energía.

Boom de la minería

El sector minero atraviesa una etapa de contrastes. Mientras el oro gana protagonismo gracias a los elevados precios internacionales y extiende la vida útil de proyectos como Veladero, en San Juan, el litio enfrenta un ciclo bajista que obliga a las empresas a sostener operaciones a la espera de una recuperación de la demanda global. En paralelo, el cobre se perfila como la gran apuesta de largo plazo.

Impulsado por el alza de los precios internacionales del oro y la plata, el valor de las exportaciones mineras creció 29,2% en 2025 y alcanzó los US$6037 millones. Se trata de un nuevo récord nominal, que incluso superó los US$4981 millones registrados en 2012. El fuerte crecimiento se explicó mayormente por el oro, que aportó US$4078 millones y marcó un récord histórico.

En términos de intercambio comercial —exportaciones menos importaciones—, el acumulado hasta noviembre (último dato oficial disponible) arrojó un superávit de US$4715 millones. Esto implicó un crecimiento del 56,1% respecto del mismo período de 2024, según datos de la Secretaría de Minería.

Aunque la Argentina no produce cobre desde 2018, la reactivación de proyectos como Bajo la Alumbrera y las apuestas en San Juan buscan devolverle protagonismo al metal rojo Glencore

Desde el sector advierten, sin embargo, que la producción de oro y plata viene cayendo año tras año. En ese contexto, así como el salto de los precios internacionales permitió sostener la actividad, una eventual corrección abrupta podría acelerar el cierre de minas.

“El principal factor detrás de la persistente suba de costos es el envejecimiento de los yacimientos y la falta de nuevas operaciones, aunque también influyen variables cambiarias, fiscales y otros factores que afectan la competitividad”, señaló la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM).

El litio muestra una dinámica diferente. A pesar de que el precio de la tonelada de carbonato de litio equivalente (LCE) cayó en los últimos años —de US$80.000 a US$11.000—, el aumento de la producción permitió sostener el valor total exportado. En 2025, el valor de las exportaciones creció 37%, impulsado por la puesta en marcha de nuevos proyectos y la ampliación de otros existentes, lo que permitió incrementar 58% los volúmenes exportados, aun cuando el precio promedio cayó 24%.

El récord exportador del sector minero se alcanza pese a que la Argentina no produce cobre desde 2018, cuando cesó la actividad de Bajo la Alumbrera, en Catamarca, tras 21 años de operación. El pico de las exportaciones de cobre se registró en 2007, con envíos por US$1939 millones.

En diciembre pasado, la multinacional Glencore anunció la reactivación de ese yacimiento y mantiene además otros dos proyectos en carpeta: MARA, que integra el yacimiento Agua Rica —ubicado cerca de Alumbrera—, y El Pachón, en San Juan.

Por su parte, la empresa Vicuña, surgida de la fusión entre la australiana BHP y la canadiense Lundin Mining, apunta a desarrollar los proyectos Josemaría y Filo del Sol, también en San Juan. La compañía ya presentó su solicitud para ingresar al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) bajo la categoría de Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo (Peelp), que exige una inversión mínima comprometida de US$2000 millones.