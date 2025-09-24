Vence en pocos días la posibilidad de jubilarse de manera anticipada y en el Gobierno analizan el tema

En solo una semana, cuando finalice septiembre, terminará la posibilidad de tramitar una prestación anticipada por desempleo, a menos que se decida finalmente una prórroga. “Se está trabajando en el tema, no hay definición aún”, dijeron en el Ministerio de Capital Humano, ante la consulta de LA NACION.

Se trata de un beneficio de cobro mensual dirigido a personas que acumularon 30 años o más de aportes, pero a las que aún les faltan 5 años o menos para la edad mínima que exige el sistema general de la Anses: 60 años las mujeres y 65 años los varones.

Es decir, a la llamada jubilación anticipada pueden acceder las mujeres de entre 55 y 59 años y los varones de entre 60 y 64 años, siempre que cumplan con otra condición más, que se suma a la de 30 años de aportes: la de estar sin ocupación laboral formal desde el 30 de junio de 2023.

El esquema fue dispuesto por un decreto de necesidad y urgencia (DNU) en 2021, e inicialmente se previó su vigencia por dos años. En 2023 se prorrogó por otro período igual, a través del DNU 558. El plazo allí establecido vence el próximo martes, 30 de septiembre.

La prestación equivale al 80% del monto del haber que se le determine a cada persona en particular. Al cumplir la edad jubilatoria, se comienza a percibir el 100% del monto.

En el caso de los asalariados, para calcular el haber inicial se considera, en primer lugar, el importe promedio de las últimas 120 remuneraciones con aportes (se aplica una actualización a los montos históricos); de ese valor promedio, se estima el 1,5%, y al resultado se lo multiplica por la cantidad de años aportados. Luego, se suma la Prestación Básica Universal (PBU), que es un valor fijo, igual para todos, que este mes se ubica en $146.512.

Por ejemplo, si el promedio de los salarios resulta de $1,5 millones y hubo 30 años de aportes, el haber inicial será de $821.512. Si se accede a la prestación anticipada, el ingreso mensual sería de $657.210. El esquema dispuesto garantiza que se cobre, al menos, el haber mínimo.

En curso de pago

Los beneficios actuales otorgados bajo la modalidad de prestación anticipada seguirán abonándose mensualmente, más allá del fin de la vigencia para tramitar altas. Pero siempre hay que tener en cuenta que si quien cobra bajo este sistema consigue un empleo formal o se anota como monotributista o autónomo, la prestación deja de percibirse. Es decir, la condición de estar en situación de desempleo se mantiene durante el tiempo en que se cobre la prestación.

Los aportes requeridos deben haberse hecho de manera efectiva, aunque sí se reconocen pagos por moratorias con la condición de que hayan sido efectivizados hasta el 30 de junio de 2023. Además, se reconocen períodos de aportes por los meses de licencia por maternidad, o en los que se cobró la prestación por desempleo del sistema formal de trabajo.

El trámite de solicitud de la prestación anticipada por desempleo se hace en la Anses

No está habilitada, para completar el requerimiento a los fines de la jubilación anticipada, la compra de aportes según el sistema de la ley 27.705, que en uno de sus capítulos les permite, a las mujeres de entre 50 y 59 años y a los varones de entre 55 y 64 años, adquirir contribuciones a un precio determinado, para completar faltantes y poder obtener la jubilación ordinaria. Sin embargo, esa compra no puede hacerse ahora, si lo que se busca es acceder a la prestación anticipada por desempleo.

El trámite

Para tramitar el beneficio, quienes cumplen los requisitos pueden verificar, en primer lugar, sus aportes registrados en el sistema. Eso se hace entrando en la página www.anses.gob.ar con la clave personal de la seguridad social, y yendo al apartado Mi Anses, que aparece arriba, a la derecha. Una vez allí, se debe buscar la solapa referida a “Trabajo” y “Consultar historia laboral”. Allí se desplegará la historia personal de los aportes.

Para la solicitud concreta del beneficio, se pide un turno para ir a una Unidad de Atención Integral (Udai) de la Anses. Ese trámite se hace clikeando en el apartado “Información personal” y luego en “Mis turnos”.