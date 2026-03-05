Video: el aviso de Banco Nación para que los argentinos saquen los dólares del colchón

Mientras que el Gobierno impulsa el lanzamiento del Régimen de Inocencia Fiscal —que permite regularizar ahorros y utilizarlos libremente, sin revisiones ni explicación de orígenes—, el Banco Nación lanzó un aviso para que los usuarios se registren en su plataforma y depositen los dólares que tienen ahorrados “debajo del colchón”. Con una curiosa publicidad que simula un mundo en el que los colchones caminan y hablan, la entidad bancaria aseguró: “Usá tu colchón para descansar, nosotros cuidamos tus ahorros”.

El spot comienza con dos colchones —ambos con un tajo visible en la parte trasera— que caminan y conversan uno al lado del otro por un parque. “Estoy cansado de estos dolores, digo, dólares en la espalda…“, dice uno, a lo que el otro responde: ”Estoy en la misma, y con una pesadez... Parezco un king size“.

Tras ello se puede ver a otro sentado en un banco con un diario en la mano en el que se lee un titular sobre el proyecto de Inocencia fiscal y la noticia de que el Banco Nación recibe dólares. “Encima vas a los bancos y te descansan...”, se lamentan.

El anuncio de Banco Nación

“Chicos, disculpen… ¿Intentaron en el Nación?“, pregunta el colchón que está sentado, cuando es interrumpido por una mujer que se acerca con un carrito de bebé: ”Sí, te piden mil papeles, te dan vueltas como a un colchón“.

Segundos más tarde el que leyó la noticia sobre el blanqueo impulsado por el Gobierno aclara: “Chicos, tranquilos. Tienen que llevarlos al Banco Nación”. “¿Al Nación?“, responden los demás sorprendidos.

“Sí, mirá, ahí tenés uno. No te dan vueltas: vas, llevás tus dólares (incluso los de cara chica) y te los aceptan sin problemas. Abren una caja de ahorro en la app BNA+, se acercan a la sucursal a depositarlos y desde el primer día generan rendimientos y duermen tranquilos", destaca la promoción.

La estrategia de los bancos

La medida del Nación se da en medio de una “caza de dólares” que se inició a principios de febrero con una serie de campañas publicitarias para que los clientes depositen sus ahorros. Para seducir a los contribuyentes, ofrecen generar intereses diarios a una tasa nominal anual del 1,8% en moneda dura para los saldos de hasta US$10.000.

Sin embargo, no fue el único banco en implementar algo similar. El Banco Supervielle redobló la apuesta en términos de rendimiento y puso a disposición dos alternativas de inversión en dólares: cuentas remuneradas con una tasa del 2% anual y plazo fijo en dólares a 365 días, que paga una tasa del 5% anual.

Los bancos buscan impulsar el blanqueo de capitales. Daniel Basualdo

Todavía hay pocos depósitos por parte de los clientes, según pudo saber LA NACION desde distintas entidades financieras. Pero el procedimiento ya está previsto: en caso de que un contribuyente se presente en ventanilla con una gran cantidad de efectivo, primero se cotejará si está o no adherido al Régimen Simplificado de Ganancias, de acuerdo con la base puesta a disposición por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).