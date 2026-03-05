Video: el aviso de Banco Nación para que los argentinos saquen los dólares del colchón
La entidad bancaria lanzó una publicidad para impulsar el blanqueo de capitales; “Nosotros cuidamos tus ahorros”, afirmaron
Mientras que el Gobierno impulsa el lanzamiento del Régimen de Inocencia Fiscal —que permite regularizar ahorros y utilizarlos libremente, sin revisiones ni explicación de orígenes—, el Banco Nación lanzó un aviso para que los usuarios se registren en su plataforma y depositen los dólares que tienen ahorrados “debajo del colchón”. Con una curiosa publicidad que simula un mundo en el que los colchones caminan y hablan, la entidad bancaria aseguró: “Usá tu colchón para descansar, nosotros cuidamos tus ahorros”.
El spot comienza con dos colchones —ambos con un tajo visible en la parte trasera— que caminan y conversan uno al lado del otro por un parque. “Estoy cansado de estos dolores, digo, dólares en la espalda…“, dice uno, a lo que el otro responde: ”Estoy en la misma, y con una pesadez... Parezco un king size“.
Tras ello se puede ver a otro sentado en un banco con un diario en la mano en el que se lee un titular sobre el proyecto de Inocencia fiscal y la noticia de que el Banco Nación recibe dólares. “Encima vas a los bancos y te descansan...”, se lamentan.
“Chicos, disculpen… ¿Intentaron en el Nación?“, pregunta el colchón que está sentado, cuando es interrumpido por una mujer que se acerca con un carrito de bebé: ”Sí, te piden mil papeles, te dan vueltas como a un colchón“.
Segundos más tarde el que leyó la noticia sobre el blanqueo impulsado por el Gobierno aclara: “Chicos, tranquilos. Tienen que llevarlos al Banco Nación”. “¿Al Nación?“, responden los demás sorprendidos.
“Sí, mirá, ahí tenés uno. No te dan vueltas: vas, llevás tus dólares (incluso los de cara chica) y te los aceptan sin problemas. Abren una caja de ahorro en la app BNA+, se acercan a la sucursal a depositarlos y desde el primer día generan rendimientos y duermen tranquilos", destaca la promoción.
La estrategia de los bancos
La medida del Nación se da en medio de una “caza de dólares” que se inició a principios de febrero con una serie de campañas publicitarias para que los clientes depositen sus ahorros. Para seducir a los contribuyentes, ofrecen generar intereses diarios a una tasa nominal anual del 1,8% en moneda dura para los saldos de hasta US$10.000.
Sin embargo, no fue el único banco en implementar algo similar. El Banco Supervielle redobló la apuesta en términos de rendimiento y puso a disposición dos alternativas de inversión en dólares: cuentas remuneradas con una tasa del 2% anual y plazo fijo en dólares a 365 días, que paga una tasa del 5% anual.
Todavía hay pocos depósitos por parte de los clientes, según pudo saber LA NACION desde distintas entidades financieras. Pero el procedimiento ya está previsto: en caso de que un contribuyente se presente en ventanilla con una gran cantidad de efectivo, primero se cotejará si está o no adherido al Régimen Simplificado de Ganancias, de acuerdo con la base puesta a disposición por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
