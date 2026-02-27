Qué piden: los bancos salen a la caza de los “dólares del colchón”, aunque por ahora se sumaron pocos depósitos

El Gobierno lanzó el Régimen de Inocencia Fiscal con la intención de crear un “blanqueo popular permanente”. A tres semanas de su reglamentación, algunos bancos y sociedades de bolsa empezaron a moverse para atraer esos dólares que hasta el momento estaban guardados “debajo del colchón”, pero reconocen que todavía hubo pocos depósitos.

Uno de los primeros en impulsar la iniciativa fue el Banco Nación. Bajo el lema “Aliviá tu colchón, traé tus dólares”, hace un mes que el principal banco público lanzó una serie de campañas publicitarias para que los clientes depositen sus ahorros. Para seducir a los contribuyentes, ofrecen generar intereses diarios a una tasa nominal anual del 1,8% en moneda dura para los saldos de hasta US$10.000.

Una estrategia similar adoptó esta semana el Banco Supervielle, aunque redobló la apuesta en términos de rendimiento y puso a disposición dos alternativas de inversión en dólares: cuentas remuneradas con una tasa del 2% anual y plazo fijo en dólares a 365 días, que paga una tasa del 5% anual.

“En el marco de la implementación de la Ley de Inocencia Fiscal y de las normativas difundidas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Unidad de Información Financiera (UIF), Supervielle habilitó el depósito de dólares y suma propuestas para que los clientes puedan hacer rendir sus fondos en moneda extranjera, sin requisitos de documentación”, alentó el comunicado.

El Régimen de Inocencia Fiscal se reglamentó en la primera semana de febrero LUIS ROBAYO - AFP

Todavía hay pocos depósitos por parte de los clientes, según cuentan desde distintas entidades financieras. Pero el procedimiento está previsto: en caso de que un contribuyente se presente en ventanilla con una gran cantidad de efectivo, primero se cotejará si está o no adherido al Régimen Simplificado de Ganancias, de acuerdo con la base puesta a disposición por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

“Si no fuera así, se deberá continuar con los análisis vigentes aplicando un enfoque basado en riesgo. Algo no menor que establece la reglamentación: no es necesario solicitar documentación que acredite el origen de fondos al momento de realizar depósitos en efectivo. De hecho, hace años la mayoría de bancos no lo pide. Si luego no se puede demostrar que ese depósito es acorde a los ingresos o su actividad, pedirán documentación por política de lavado de dinero”, comentó en confianza un banquero a LA NACIÓN.

Hay una situación hipotética que usan para graficar. Si un cliente en relación de dependencia gana $2 millones y deposita US$1 millón, es responsabilidad del banco preguntar de dónde proviene el dinero. Si la respuesta no cierra, se tiene que iniciar un reporte de operaciones sospechosas (ROS) a la UIF, tal como está previsto en la normativa actual. Si no se hace y ese dinero provenía del lavado de activos, la responsabilidad penal cae en el Chief Compliance Manager (gerente Compliance). “Pero no es que a los bancos no nos interesen los depósitos. Todo lo contrario”, aclaran.

Otro jugador interesado en captar esos pesos y dólares que todavía están fuera del sistema son las sociedades de bolsa. Luego de algunas reuniones con el Gobierno para fomentar el uso de instrumentos de inversión en dólares, la semana pasada la Comisión Nacional de Valores (CNV) habilitó que quienes ingresen al régimen de Inocencia Fiscal puedan depositar dólares en efectivo en las cuentas bancarias de la Alycs, de los agentes colocadores de fondos comunes de inversión y en billeteras cripto.

Para adherirse a este régimen, se deberá ingresar con la clave fiscal en el sitio de ARCA, ir a la sección de “Sistema registral” y luego a “Ganancias PH simplificada”. Daniel Basualdo

También se podrán transferir acciones y bonos no declarados desde y hacia subcuentas comitentes abiertas a su nombre o cotitularidad, además de mover criptomonedas o tokens desde y hacia cuentas propias en plataformas cripto registradas ante la CNV. Es decir, los dólares “del colchón” no solo podrán depositarse en los bancos, sino que también ir directamente al ecosistema cripto y al mercado de capitales.

Con ese trasfondo, algunas sociedades de bolsa lanzaron webinars para responder dudas de los clientes, explicarles de qué se trata la ley de Inocencia Fiscal, cómo registrarse en el Régimen Simplificado de Ganancias y en qué herramientas se pueden “activar ahorros que hoy están inmovilizados”. Entre las alternativas, mencionan fondos comunes de inversión y obligaciones negociables.

“En las últimas semanas se viene observando un marcado aumento en las consultas vinculadas a la Ley de Inocencia Fiscal y la posibilidad de depositar dólares fuera del sistema para volver a invertirlos en el mercado formal. Los clientes buscan comprender en detalle las implicancias del régimen, sus beneficios y el alcance operativo. Sin embargo, las consultas ya no son meramente informativas: en muchos casos están directamente orientadas a iniciar el proceso de depósito", dijo Isabel Botta, product manager en Balanz.

A diferencia del blanqueo de 2024, Botta remarcó que esta ley tiene un alcance más “amplio y transversal”. No son únicamente los grandes patrimonios los que muestran interés, sino una base más diversa de contribuyentes, con distintos niveles de ahorro. “Probablemente no veamos depósitos individuales de gran magnitud en promedio, sino un mayor volumen de inversores participando con montos variados, lo que amplía significativamente el universo potencial”, acotó.