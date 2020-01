Distintas entidades dijeron que necesitan una comunicación que las respalde para no aplicar el 30%; las operaciones con préstamo son casi inexistentes Fuente: Archivo

En lo que podría considerarse el primer anuncio de su gestión, María Eugenia Bielsa, ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, recurrió anteanoche a la red social Twitter para informar que quienes accedan a un crédito hipotecario podrán comprar hasta 100.000 dólares a la cotización oficial sin pagar el impuesto PAIS del 30% para acceder a una vivienda única.

Aunque más que una novedad, fuentes oficiales luego informaron que la medida no implica ningún tipo de resolución nueva sino que es un "hilo" entre lo que establece la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva y dos comunicaciones preexistentes del Banco Central : la "A" 6844 y la "A" 6787.

Básicamente, la ley, en su artículo 35°, establece que el impuesto solo se aplicará sobre la compra de billetes y divisas en moneda extranjera "para atesoramiento o sin un destino específico", lo que exceptúa por omisión a "la compra de moneda extranjera por parte de personas para ser aplicada simultáneamente a la compra de inmuebles en el país con créditos hipotecarios". Esta es una de las disposiciones específicas para los egresos del mercado de cambios, según consta en el punto 3.9 de la comunicación "A" 6844.

Con otra salvedad, en la comunicación "A" 6787 del 19 de septiembre pasado, el BCRA especificó el monto hasta el cual se accede: el total del préstamo o el equivalente a 100.000 dólares estadounidenses, lo que resulte menor.

"No va a haber una resolución normativa sino una aclaración interna a las entidades de cómo se cobra el impuesto PAIS", informaron en el Gobierno, aunque luego remarcaron que este tema siempre fue "preciso, si bien la ministra lo dejó en claro".

Lo cierto es que en los bancos están a la espera de una comunicación de la AFIP y el BCRA que los respalde en el no cobro del impuesto, si bien no se habría producido ningún caso en la práctica. La ley comenzó a estar vigente el sábado 28 de diciembre pasado y una carpeta de un crédito tarda aproximadamente unos 30 días en aprobarse desde que se presenta en el banco. Además, una fuente de uno de los bancos públicos que más créditos hipotecarios otorgó explicó que en el último mes las operaciones con crédito "se cuentan con los dedos de una mano".

"Estamos hablando de un par cada 20 días. Y aunque se me estuviera pasando algún caso no llegan a 10, y muchos son créditos que ya estaban en carpeta, es decir, no nuevos tomadores", detalló.

Según los últimos informes del Colegio de Escribanos porteño y el de la provincia de Buenos Aires, en noviembre pasado hubo 242 y 383 operaciones respectivamente con crédito hipotecario.

Consultados por LA NACION, distintos referentes del sector inmobiliario coincidieron en que el anuncio es una buena señal, aunque faltan elementos para que la actividad se recupere.

"Es una buena medida, pero no alcanza para reactivar el sector. Hay que tener en cuenta que la cantidad de créditos que se otorgan por mes es muy baja, y si ponderás los que son para vivienda única, el número se reduce aun más", explicó Germán Gómez Piccaso, director de Reporte Inmobiliario. El especialista no ve una posible reactivación en el corto y mediano plazo. "La única manera de que suceda es si se genera una baja real de los precios", agregó.

En tanto, el presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), Alejandro Bennazar, consideró que "es una buena noticia para un mercado que se maneja por expectativas", aunque cree que, más allá de esto, se necesita estabilizar el mercado de divisas y una baja de la inflación para lograr que las variables macroeconómicas se reacomoden y se reconstruya la confianza.

Los desarrolladores, por su parte, piden que la medida sea extensiva para los boletos de compra-venta y de esa forma pueda gozar de ese beneficio también quien compra en pozo. "Si bien la devaluación generó una baja del costo de construcción, se dilata el comienzo de los nuevos emprendimientos porque es mayor el riesgo que genera la incertidumbre de no saber si se venderá, y la realidad es que las obras privadas son claves: generan mano de obra e impactan de forma positiva en la economía", afirmó Damián Tabakman, presidente de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU).

Para hoy está previsto que Bielsa se reúna con el presidente del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (Cucicba), Armando Pepe, mientras que la semana próxima la ministra recibiría a una mesa inmobiliaria conformada también por otras entidades del sector.