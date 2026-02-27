Volvió a caer el consumo en enero: se contrajo un 1,1% frente a igual mes de 2025

El primer mes del año tuvo un resultado negativo para el bolsillo de los argentinos. Confirmada la aceleración inflacionaria (2,9% en enero, según el Indec; 3,1% en la ciudad de Buenos Aires), que impactó negativamente en el poder adquisitivo de los trabajadores, también le pusieron números a la baja en el consumo masivo, que se contrajo 1,1% interanual en enero.

Son los datos de la consultora Scentia, que releva mensualmente la actividad en más de 8000 puntos de venta entre supermercados, autoservicios, comercios de cercanía, farmacias y locales mayoristas en todo el país. Según esta firma, el consumo repuntó un 2% en 2025 (tras el desplome del 13,9% de 2024), pero ahora luce estancado. En comparación con enero de 2023, el consumo masi v o total en el país es un 11% menor.

Los números sobre el consumo en enero de 2026, según Scentia

“Es una variable que está directamente relacionada con la posibilidad de compra de la gente. La inflación había cedido en 2025, pero en los últimos meses tuvo un repunte que la dejó por encima de lo esperado”, explicó a LA NACION Osvaldo Del Rio, titular de Scentia, al analizar la evolución del consumo masivo en el país.

“ Cada ve z que la in f lación les saca ve ntaja a los ingresos, tiende a retraerse, y cuando los ingresos repuntan, se recupera ”, agregó el analista. Según los registros de la firma, en noviembre y diciembre las ventas habían sido iguales a las de un año atrás, en paralelo a la aceleración de la inflación sobre el cierre de 2025.

Las ventas en supermercados cayeron un 3,3% interanual en enero JUAN MABROMATA - AFP

La medición de Scentia mide cantidades de venta en cada uno de los rubros de la canasta cotidiana (unidades, litros o kilos). El análisis de los diferentes segmentos muestra que la caída fue superior al promedio entre los supermercados de cadena, donde la contracción de las ventas medidas por Scentia fue del 3,3% interanual en enero.

En los autoservicios independientes, la baja registrada fue del 4,2%, mientras que en el rubro de farmacias hubo una caída del 2%.

En cambio, en enero hubo crecimiento interanual en el segmento kioscos (2,7%) y en las ventas por comercio electrónico (33%), una dinámica que da cuenta de una modificación en los hábitos de consumo, pero parte de una participación menor en el consumo total en el país.

La caída general en el consumo también se reflejó en la medición dentro de las categorías, donde solo hubo dos rubros con números positivos: Alimentación, cuyas ventas se incrementaron un 5,3% en la medición interanual, y los productos incluidos en el segmento Impulsivos (subieron 7,5% frente a enero de 2025).

Las bebidas fueron uno de los rubros más golpeados en enero ROMO JUAN CARLOS - EL MERCURIO

Mientras tanto, las principales caídas de ventas el mes pasado se dieron en el rubro de las bebidas sin alcohol (-8,5%), los productos de limpieza para la ropa y el hogar (-4,3%) y los de higiene personal y cosmética (-2,8%). También se contrajo el consumo de bienes perecederos (-2,7%), bebidas con alcohol (-1,7%) y en los alimentos de desayuno y merienda (-0,2%).

La caída también se dio entre los mayoristas, que Scentia no incluye en su estimación de consumo general, porque muchos canales (autoservicios, almacenes, quioscos) se abastecen en este canal. Según la consultora, las ventas en este segmento se contrajeron en enero un 0,8% interanual.

El informe también da cuenta de un desplome del 7% en las ventas en enero con respecto a diciembre, con fuertes caídas en supermercados (15,4%), autoservicios independientes (12,5%) y el comercio electrónico (11%). Pero se trata de una medición en términos netos, que no ajusta por la estacionalidad. “No es un número que diga mucho, es lógico que haya una caída después de un mes con las Fiestas y el aguinaldo”, comentó Del Rio.

Pese al dato negativo de enero, el titular de Scentia espera que el consumo se mueva en 2026 en línea con la actividad económica y cierre el año con un dato positivo. “En términos de perspectivas, creemos que muy probablemente acompañe la tendencia del PBI, que creemos que va a crecer entre 2% y 4%. Pero no va a ser una situación abrupta o de crecimiento. Las tarifas van a volver a aumentar y hay cuestiones que van a afectar el bolsillo y esperamos ver una situación más positiva después de los primeros tres o cuatro meses del año”, completó.