Ayuda escolar: cómo me inscribo para recibir la asistencia de la Anses

La Ayuda escolar 2026, que es una herramienta estatal para asistir a niños y adolescentes de los distintos niveles de enseñanza tiene disponible la descarga del formulario que sirve para gestionar el beneficio, y quienes precisen saber cómo inscribirse para recibir la asistencia de la Anses, deben seguir una serie de pasos.

Los pasos para tramitar la Ayuda Escolar

Es relevante conocer que para recibir la Ayuda Escolar Anual hay que cumplir determinados requisitos, y luego tramitar la inscripción.

Los niños y adolescentes de entre 4 y 17 años inclusive integran el universo de beneficiarios de esta asignación, que curse en establecimientos educativos públicos o privados de enseñanza oficial. La condición de alumno regular resulta indispensable para la percepción del dinero.

Según la más reciente actualización, que incluye al mes de febrero, los límites de ingresos para recibir la Ayuda Escolar se ubican en $2.646.379 por cada integrante, y en $5.292.758 como grupo familiar.

En el caso de los hijos con discapacidad no hay límite de ingresos para cobrar la Ayuda Escolar Anual.

Cómo me inscribo para recibir la Ayuda Escolar Anual 2026 de la Anses

Para acreditar la escolaridad de los menores es preciso completar un formulario que se obtiene desde el sitio oficial de la Anses y que debe ser completado con los datos del alumno y del establecimiento al que concurre. Posteriormente, la ficha se debe subir al sitio.

Ingresar a Mi Anses.

Ir al apartado Hijos y luego hacer clic en Presentar Certificado Escolar.

Obtener el formulario para cada hijo.

Elegir Generar Certificado , completar los datos requeridos y seleccionar Generar.

Imprimir el certificado y llevarlo a la institución escolar para que lo completen y firmen .

. Ingresar nuevamente a Mi Anses, apartado Hijos.

Seleccionar: Presentar Certificado Escolar.

Luego elegir la opción Subir Certificado y cargar la foto del formulario completo y firmado desde el celular o computadora.

Como el trámite para recibir la Ayuda Escolar Anual consta de un certificado de alumno regular emitido por el establecimiento educativo, recién se puede gestionar cuando cada colegio disponga de atención administrativa al público para emitir este documento.

La Anses entrega por única vez en el año la Ayuda Escolar Leandro Garcia - Anses

Para qué sirve la Ayuda Escolar

La Ayuda Escolar Anual fue pensada como una herramienta que apuntale la situación de niños y adolescentes de los niveles inicial, primario y secundario. Se entrega por única vez en el año y sirve para la compra de útiles e insumos necesarios para el inicio de clases.

La Ayuda Escolar Anual se entrega habitualmente en el mes de marzo y, el año pasado, tenía un tope de $85.000. Aunque resta la confirmación oficial sobre el monto, es posible que en 2026 ronde ese valor, con la misma modalidad de acreditación en cuenta, una vez aprobado el formulario.