Vuelve a aumentar el pasaje de colectivo en el AMBA: el mínimo llegará a $700

El Gobierno oficializó este lunes un nuevo aumento en las tarifas de los pasajes de colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). De esta forma, y según una resolución publicada en el Boletín Oficial, el mínimo de las 104 líneas de jurisdicción nacional pasará a valer de $650 a $700, lo que implica una suba del 7,6%.

A mediados de febrero de este año, el Ejecutivo ya había implementado una suba superior al treinta por ciento y que había llevado las tarifas al valor al que se mantenían hasta ahora. Ese esquema ya contemplaba la suba de este lunes.

Este nuevo aumento afecta el presupuesto de los usuarios de los servicios que crucen la General Paz o el Riachuelo y en su recorrido unan el conurbano bonaerense y la ciudad de Buenos Aires, a diferencia de las líneas que se mueven solamente dentro de la Ciudad o lo hacen solo en el conurbano.

El aumento rige a partir de hoy.

La decisión había sido presentada el 9 de febrero y sometida a una instancia de participación ciudadana previa a su implementación, según consignó el Gobierno en la información oficial.

Cómo quedan las tarifas

Según estableció el cuadro tarifario de la resolución 11/2026 firmada por la Secretaría de Transporte, el boleto mínimo quedará establecido en $700, y se aplica para los tramos de 0 a 3 kilómetros de recorrido, para pasajeros con tarjeta SUBE registrada. Para aquellos que no tengan la tarjeta registrada, el valor asciende a $1113.

En el caso de los recorridos de 3 a 6 kilómetros, el precio del boleto pasó a $779,78, o $1239 para pasajeros con SUBE sin nominar. Los pasajeros que se muevan entre 6 y 12 kilómetros pasarán a pagar $838,86 ($1335,38 sin SUBE registrada).

En tanto, los recorridos de entre 12 y 27 kilómetros costarán $899,99 con SUBE registrada y $1430,98 en el caso opuesto. Finalmente, para pasajeros que viajen más de 27 kilómetros el costo del boleto será de $959,71 o $1525,94 con SUBE sin registrar.

El aumento fue de más del 7%. JUAN MABROMATA - AFP

El Estado, en tanto, conserva la rebaja del 55% para los ciudadanos que perciben beneficios sociales. El descuento alcanza a los jubilados, los pensionados y los titulares de la Asignación Universal por Hijo. El personal de casas particulares y otros grupos con atributos específicos también mantiene el acceso a esta tarifa reducida.

El sistema Red SUBE continúa en funcionamiento para las combinaciones de transporte dentro de una ventana de dos horas. Este beneficio aplica descuentos automáticos en el segundo y tercer viaje realizados en colectivos, trenes o subtes de la región metropolitana.

Las líneas afectadas

Las 104 líneas de jurisdicción nacional del AMBA afectadas por el aumento son las siguientes: