WomenCorporateDirectors, más conocido en el mundo empresarial como WCD, es una organización internacional que nació durante el 2001 en Estados Unidos y reúne a más de 8.500 empresas públicas y privadas alrededor del mundo.

¿Su objetivo? Reunir, visibilizar, generar espacios de encuentro e intercambio de ideas y experiencias entre las mujeres directoras, presidentes, CEOs y/o dueñas de compañías, buscando incrementar la representación de mujeres en Directorios de la mano de los principales head hunters del mundo.

En Argentina, con el apoyo institucional de KPMG, su main sponsor, en 2017 se lanzó el capítulo local de WCD, liderado por Tamara Vinitzky, Socia de KPMG Argentina, y Gabriela Terminielli, Directora de BYMA Bolsas y Mercados Argentinos, ambas actuales Co-Chairs WCD Argentina.

El Reconocimiento WCD

Con el fin de visibilizar a las mujeres del sector corporativo a que continúen trazando un camino mediante su liderazgo, desde hace siete años, se lleva a cabo la distinción anual, “Reconocimiento a la Mujer Destacada en el Ámbito Empresarial”.

Este año, en la séptima edición, María Eugenia Tibessio, Presidente de Dupont Argentina y miembro de WCD, se llevó la máxima distinción como Ejecutiva del Año 2023. También se entregaron menciones especiales: a Sigrid Tolaba, CEO de Southern Trust, y miembro de WCD reconocida con la Mención especial a la Revelación en Innovación 2023. A Silvia Tenazinha, Head de Banca Comercial & Wealth Management de Santander Argentina, y miembro de WCD con una Mención Especial por su Labor en Equidad de Género en el Ámbito Empresarial 2023. Y a Isela Costantini, CEO de Grupo Financiero GST, y miembro del Directorio de Barrick Gold Corporation y de BLADEX que fue galardonada con el Reconocimiento a la Trayectoria 2023.

En tanto, el jurado estuvo conformado por Gabriela Aguilar, Ganadora del Reconocimiento 2022 y General Manager Argentina & Brasil de Excelerate Energy. Miembro de WCD – Capítulo Argentina; Néstor Raúl García, Presidente y CEO de KPMG en Argentina; Marcelo Grimoldi, Latin America Regional Consultant de Egon Zender; Miguel A. Gutierrez, Partner in charge of Global Private Investment en The Rohatyn Group; Antonio Marin, Vicerrector y Director de escuela de negocios de UCEMA; Gabriela Terminielli, Directora de BYMA y Co-chair de WCD Capítulo Argentina; y Tamara Vinitzky, Socia de KPMG en Argentina y Co-chair de WCD Capítulo Argentina.

Miradas enriquecedoras

En la apertura, en un mano a mano con José del Río, Tamara Vinitzky y Gabriela Terminielli, acordaron sobre la importancia de la visibilización y la necesidad de generar iniciativas concretas en pos de la necesidad que los números cambien ya que la cantidad de mujeres en Directorios continúa bastante estable.

Luego, siguieron dos destacados paneles: “Historias de mujeres que se jugaron a reinventarse e innovar”, en el que participaron Anabel Perrone Cofundadora y CEO de Because Energy Matters y Miembro de WCD; Ximena Díaz Alarcón, CEO y Cofundadora de Youniversal; Laura Gé, Directora de Banco Santander Argentina, Farmacity, Loma Negra, Austral Participacoes, Asesora Senior Grupo Sancor Seguros y miembro de WCD; y Patricia Furlong, Presidente y CEO Global de Porcessing y miembro de WCD.

El segundo panel que cautivó a la audiencia fue: “Liderar en un contexto de incertidumbre y donde están las oportunidades de negocio”, en los que compartieron su mirada enriquecedora los referentes: Alejandro Butti, CEO y Country Head de Santander Argentina; Johanna Moreno Andrade, Directora Global de Negocios de Siliconas, Dow y miembro de WCD; Claudia Boeri, Presidente de SAP Latinoamérica Región Sur y miembro de WCD; Gabriela Bardin Gerente General de P&G Argentina y miembro de WCD; y Marcela Romero, General Manager Argentina de Electrolux Group y miembro de WCD.

Asimismo, cabe destacar que quienes hacen posible este reconocimiento son KPMG, como main sponsor, Bayer, Boston Scientific, Electrolux, Globant, IFC, Santander y UCEMA.

En definitiva, en el espacio que propone WCD Capítulo Argentina, se entrevé la importancia de incluir a más mujeres en los Directorios y mesas de decisión, y visibilizar a las mujeres que ya llegaron, en primer lugar para que las conozcan, el mercado vea que pueden haber paneles hablando de innovación y negocios donde la mayoría sean mujeres y para inspirar a las que vienen en carrera. Hay mujeres sin dudas, hay que buscar que tengan igualdad de oportunidades.

