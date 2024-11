WCD 2024: Se reconoció a la mujer destacada en el ámbito empresarial por octavo año consecutivo

WomenCorporateDirectors (WCD) es la organización más influyente, a nivel local e internacional, que nuclea a las ejecutivas en el mundo de los negocios. Su objetivo es representar a las mujeres directoras, presidentes, CEOs y/o dueñas de compañías, buscando incrementar su representación en los directorios.

Esta organización global, nacida en Estados Unidos en el año 2001, cuenta con 2500 miembros en 70 capítulos alrededor del mundo; con presencia en 39 países, donde reúne a más de 8500 empresas públicas y privadas. De esta manera, WCD constituye una base de datos confiable e imprescindible para los principales headhunters del mercado al momento de dirigir su búsqueda y elegir mujeres para ocupar cargos directivos en las compañías líderes.

Las mujeres que participaron del evento WomenCorporateDirectors y compartieron sus experiencias y perspectivas sobre el futuro del mundo empresarial Fabián Malavolta

WCD Capítulo Argentina se constituyó en 2017 con el apoyo institucional de KPMG, su main sponsor. Hoy, bajo el liderazgo de Andrea Pastrana y Andrea Peña Niño, está integrado por 145 mujeres, un salto significativo desde 2017, cuando solo eran 12 mujeres líderes las que conformaban esta organización que busca aumentar la cantidad de mujeres en directorios, acrecentar la visibilidad femenina en los medios de comunicación, generar espacios de networking de calidad y crear programas de capacitación para que estén listas para acceder a las mesas de decisión de las compañías.

Desde entonces, WCD Argentina ha llevado adelante más de 150 acciones de distinto impacto, realizando alianzas con empresas, universidades e instituciones públicas y privadas. En 2017 también instaló el “Reconocimiento a la Mujer Destacada en el Ámbito Empresarial”: distinción anual que busca galardonar a las mujeres del sector corporativo para que continúen trazando un camino mediante su liderazgo.

Verónica Marcelo, gerenta general de Natura Argentina; Gabriela Renaudo, Group Country Manager de VISA Argentina y Cono Sur; Mariana Schoua, CEO de Aconcagua Energía Generación y miembro de WCD; Anna Cohen, CEO y presidente en Cohen Aliados Financieros Fabián Malavolta

Este miércoles se celebró la octava edición del premio, donde Verónica Marcelo, Gerenta General de Natura Argentina, fue reconocida como la Ejecutiva del Año 2024. Mientras que Gabriela Renaudo, la número uno de Visa se llevó el galardón por su trayectoria. La mujer ya había obtenido el Reconocimiento a la mujer destacada en el ámbito empresarial de WCD en 2018. “Me sumé a WSD hace siete años y desde entonces he sido testigo de la generosidad y el apoyo de mujeres profesionales extraordinarias, dispuestas a compartir su expertise sin reservas. Esta red ha sido fundamental para mi crecimiento personal y profesional. Sin embargo, como líderes empresariales, debemos ser conscientes de que la diversidad, y en particular la equidad de género, sigue siendo un tema pendiente. Nos toca a nosotros, quienes lideramos empresas, garantizar que la diversidad sea parte integral de nuestra cultura, porque aún hay mucho por hacer en este camino”, remarcó Renaudo.

También se entregaron menciones especiales a Anna Cohen, CEO y Presidente en Cohen Aliados Financieros, reconocida en la categoría Revelación en Innovación 2024; Mariana Schoua, CEO de Aconcagua Energía Generación y miembro de WCD, recibió una mención especial por su labor en Equidad de Género.

“Cuando me promovieron a CEO de Duke Energy, me di cuenta de que era una de las poquísimas líderes en la industria energética, lo que me hizo sentir la responsabilidad de contribuir y dar mi testimonio de que se puede ser líder en una empresa dura, aún teniendo mellizos. A los líderes empresariales les digo que, aunque abrazar la diversidad a veces puede ser incómodo, nunca pierdan de vista el beneficio de crear un ambiente de trabajo inclusivo y sano, que no solo es positivo para las personas, sino que también las hace más productivas. Crear un entorno diverso permite resolver problemas complejos de manera superadora, como lo vemos todos los días en Aconcagua Energía”, afirmó Mariana Schoua, CEO de Aconcagua Energía Generación y miembro de WCD, tras recibir el premio.

Mariana Schoua, CEO de Aconcagua Energía Generación y miembro de WCD, recibió una mención especial por su labor en Equidad de Género. En la foto junto a Andrea Peña Niño de WCD. Fabián Malavolta

Otra de las referentes que se expresó fue Anna Cohen, CEO y Presidente en Cohen Aliados Financieros.“Desde que me uní hace dos años a WCD, he encontrado no solo generosidad, sino también un apoyo invaluable que nos permite abordar desafíos tanto personales como profesionales. Esta comunidad ha sido clave en mi desarrollo, especialmente en una industria financiera tradicionalmente dominada por hombres. En un entorno donde la innovación y la disrupción son esenciales, contar con el respaldo de una red tan comprometida es fundamental para liderar el cambio”, dijo la mujer que obtuve la mención por revelación en innovación.

Anna Cohen, CEO y presidente en Cohen Aliados Financieros, reconocida en la categoría Revelación en Innovación 2024 junto a Andrea Pastrana, de KPMG y WCD Fabián Malavolta

Sobre el final, Verónica Marcelo, Gerenta General de Natura Argentina y emocionada por el premio recibido afirmó que “WSD ha sido una red que se ha convertido en parte fundamental de mi vida, un espacio donde he encontrado generosidad, apoyo y la oportunidad de visibilizar el trabajo de tantas mujeres. Es una red que nos permite compartir experiencias y aprender unas de otras, y todo esto no hubiera sido posible sin la labor de quienes construyeron WSD desde el primer día. Además, quiero agradecer a Natura por permitirme crecer y tener esta visibilidad en estos 20 años, a mi equipo en Natura que me inspira todos los días, y por supuesto a mi familia, especialmente a mi marido, que es mi compañero de vida y mi eje emocional”.

La ejecutiva también recibió las felicitaciones de Néstor Raúl García, Presidente y CEO de KPMG en Argentina, quien no pudo estar presente fisicamente pero formó parte a través de un mensaje que se emitió durante la transmisión en vivo del evento.

Verónica Marcelo, Gerenta General de Natura Argentina, se llevó la máxima distinción como Ejecutiva del Año 2024 Fabián Malavolta

Gabriela Renaudo, Group Country Manager de VISA Argentina y Cono Sur, y ganadora del Reconocimiento a la mujer destacada en el ámbito empresarial Fabián Malavolta

El jurado de esta edición estuvo conformado por Andrea Pastrana, Socia de auditoría en KPMG Argentina y Co-Chair de WCD; Andrea Peña Niño, Country Sales Manager de United Airlines y Co-Chair de WCD; Néstor Raúl García, Presidente y CEO de KPMG en Argentina; Marcelo Grimoldi, Latin America Regional Consultant de Egon Zender; Miguel A. Gutierrez, Partner in charge of Global Private Investment en The Rohatyn Group; María Eugenia Tibessio, Presidente de Dupont Argentina y miembro de WCD; Antonio Marin, Vicerrector y Director de escuela de negocios de UCEMA; y Facundo Gómez Minujin, Presidente y Senior Country Officer de J.P. Morgan para Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia.

La importancia de visibilizar

La diversidad de género, tema clave que hoy forma parte de todas las agendas, también fue el puntapié inicial del evento, en un mano a mano de apertura con José del Río, Andrea Pastrana y Andrea Peña Niño, quienes resaltaron la importancia, la trayectoria y la labor de WCD en Argentina y en el mundo.

Durante el encuentro se realizaron paneles destacados. “Megatendencias”, con la participación de Astrid Mirkin, General Manager, Global Business Solutions en TikTok para el Cono Sur; Victoria Cole, CEO de VML Argentina y COO de VML Latam; Sofía Guidotti, Country Manager de AWS para Argentina, Uruguay y Paraguay; y María Julia Bearzi, Directora Ejecutiva en Endeavor Argentina y Directora Independiente de IRSA.

El segundo panel se enfocó en la “Visión 2025″, un encuentro que contó con el análisis y la mirada experta de referentes como Martín Galdeano, Presidente de Ford Sudamérica; Facundo Gómez Minujin; Gabriela Renaudo y Cristina Lorenzo, Gerente general de Oracle para Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia.

Sonsoles Rey y Mercedes Funes, coautoras de “De nuevo sale el sol: Tres trasplantes, mil vidas y cómo transformar la espera en agradecimiento”, fueron protagonistas de uno de los momentos más emotivos de la jornada con su historia inspiradora; broche de oro para una nueva edición de este espacio creado por WCD Capítulo Argentina, donde las mujeres tienen su lugar y momento para brillar, demostrando que la mirada y experiencia femenina son fundamentales para el éxito de cualquier negocio, celebrando a las que llegaron e impulsando a las que vienen detrás.

LA NACION