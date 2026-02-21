Donald Trump anuncia tarifas globales del 15% tras el revés judicial de la Corte de EE.UU.

WASHINGTON.- En una nueva medida para desafiar al máximo el revés que le propinó la Corte Suprema al anular un emblema de su política económica, el presidente Donald Trump anunció este sábado que aumentará del 10 al 15% los aranceles globales temporales sobre casi todas las importaciones estadounidenses que había decretado el viernes, una decisión con amplias repercusiones para el comercio mundial.

“Como presidente, voy a aumentar, con efecto inmediato, el arancel mundial del 10% a los países, muchos de los cuales han estado ‘estafando’ a Estados Unidos durante décadas, sin represalias (¡hasta que yo llegué!), hasta el nivel totalmente permitido y legalmente probado del 15%“, informó en su red Truth Social el presidente norteamericano, quien enfrenta el mayor reto judicial de su segundo mandato.

El nuevo gravamen se basa en una norma conocida como Sección 122, de la Ley de Comercio de 1974, que permite al presidente norteamericano aplicar aranceles de hasta el 15%, pero que requiere la aprobación del Congreso para prorrogarlos después de los 150 días.

Para algunos países, el nuevo arancel del 15% podría ser, de hecho, superior a las tasas que se aplicaban anteriormente a sus exportaciones a Estados Unidos. Esos aranceles fueron invalidados el viernes por un trascendental fallo de la Corte Suprema, que determinó que Trump no tenía la autoridad para imponerlos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (Ieepa, por sus siglas en inglés).

Molesto con el fallo de seis jueces de la Corte, a quienes criticó con dureza, Trump había fijado su nueva tasa global en el 10%, utilizando una disposición legal nunca antes invocada por un presidente. El líder republicano advirtió que planea usar otras disposiciones comerciales para seguir aumentando los impuestos a las importaciones.

En su publicación en Truth Social, Trump señaló que utilizaría el período de 150 días para trabajar en la emisión de otros aranceles “legalmente permisibles”. La administración republicana tiene la intención de basarse en otras dos leyes que permiten gravar con impuestos las importaciones de productos o países específicos, basándose en investigaciones sobre seguridad nacional o prácticas comerciales desleales.

“Durante los próximos cortos meses, la administración determinará y emitirá los nuevos aranceles legalmente permitidos, que continuarán nuestro proceso extraordinariamente exitoso de Hacer a Estados Unidos Grande de Nuevo, más que nunca antes”, afirmó sobre su caótica política arancelaria, que ha generado incertidumbre comercial global

El nuevo arancel está previsto para entre en vigor el 24 de febrero a las 0.01 (hora del este de Estados Unidos) por un período de 150 días, con exenciones sectoriales, en particular para la industria farmacéutica y para los bienes que ingresan al país norteamericano en virtud de los acuerdos con México y Canadá, según explicó la Casa Blanca en un comunicado el viernes. No hubo nuevos detalles tras el posteo de Trump de este sábado.

Otros productos no estarán sujetos al arancel de importación temporal “debido a las necesidades de la economía estadounidense o para garantizar que el arancel aborde de manera más eficaz los problemas fundamentales de pagos internacionales que enfrenta Estados Unidos”, señala el decreto que Trump firmó en la noche del viernes.

En esa orden ejecutiva se hace referencia específica a los acuerdos recíprocos que Estados Unidos selló con varios países -entre ellos, la Argentina- en los últimos meses, negociados luego del llamado “Día de la Liberación”, del 2 de abril pasado.

“Como resultado de los aranceles del presidente, los principales socios comerciales de Estados Unidos, que representan más de la mitad del PBI mundial, firmaron acuerdos históricos de comercio e inversión para abrir nuevos mercados a las exportaciones estadounidenses y lograr reciprocidad y equilibrio en nuestras relaciones comerciales. En particular, Estados Unidos seguirá cumpliendo sus acuerdos de comercio recíproco legalmente vinculantes. Estados Unidos espera el mismo compromiso de sus socios comerciales", remarca el decreto.

Esta nueva tasa se aplicará a los países o bloques que firmaron acuerdos arancelarios con la Casa Blanca, como por ejemplo la Unión Europea (UE), Japón, Corea del Sur y Taiwán. Muchos de los acuerdos habían fijado aranceles en torno al 15 o el 20%, al rebajar lo que habrían sido impuestos más elevados a cambio de concesiones comerciales favorables y promesas de invertir en Estados Unidos.

Gobiernos de todo el mundo reaccionaron con cautela al fallo de la Corte Suprema que invalidó los amplios aranceles de Trump, y adoptaron una actitud expectante para evaluar sus próximos pasos.

Funcionarios de la Unión Europea (UE) celebrarán una reunión de emergencia el lunes para evaluar el acuerdo comercial del bloque con Estados Unidos. Se esperaba que la Comisión de Comercio del Parlamento Europeo votara el martes a favor de la ratificación de ese pacto.

“Estudiaremos detenidamente las consecuencias y nos adaptaremos en consecuencia”, declaró el presidente francés, Emmanuel Macron, el sábado en París. “Creo que debemos centrarnos en tranquilizar todo a nivel internacional”, añadió.

Por su parte, el canciller alemán, Friedrich Merz, adelantó este sábado que antes de su próxima visita a Washington impulsará una “posición clara” de la UE sobre la nueva medida de Washington. “Tendremos una posición europea muy clara sobre este tema, porque la política aduanera es competencia de la UE, no de los Estados miembros individuales”, dijo.

El año pasado, la UE llegó a un acuerdo con Estados Unidos, que impondría un tope del 15% a los aranceles e incluía un acuerdo para que el bloque comprara 750.000 millones de dólares en energía estadounidense y aumentara sus inversiones en el país norteamericano en 600.000 millones de dólares.

Pero el acuerdo, que aún no se ha implementado en su totalidad, se vio parcialmente retrasado por las amenazas de Trump de imponer aranceles más altos a varios países europeos en su intento por hacerse con el control de Groenlandia el mes pasado.

Corea del Sur afirmó que el fallo anula el arancel “recíproco” del 15% que se aplica actualmente a sus productos, y añadió que continuaría las negociaciones sobre la implementación del acuerdo comercial del año pasado. Indonesia, que finalizó su acuerdo el jueves, afirmó que monitorea la decisión de la Corte y el posterior contraataque de Trump.

Al ser consultado sobre la situación de los acuerdos durante la conferencia de prensa de emergencia realizada el viernes en la Casa Blanca después del fallo, Trump dijo que algunos seguirían adelante, aunque no dio más detalles.

Respecto a la Argentina, en la mañana del sábado, a través de su cuenta de X, el canciller Pablo Quirno -quien rubricó el pacto con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, el 5 de febrero pasado- negó que el fallo de la Corte norteamericana pudiera romper el acuerdo recíproco de comercio e inversiones entre ambos países.

Para Trump, la decisión de la Corte representó un inusual freno al amplio uso de la autoridad ejecutiva que el presidente aplicó desde su regreso a la Casa Blanca, el 20 de enero del año pasado, en momentos en que la administración republicana ya se enfoca en el crucial desafío de las elecciones de medio término de noviembre próximo.

En un posteo el viernes por la noche, Trump criticó duramente a los republicanos -sin especificar a quienes-, mientras intensifica sus esfuerzos para promover su agenda económica antes de los comicios. “¡Los republicanos son tan desleales consigo mismos! ¡Únanse, manténganse unidos y ganen!”, escribió.

Por otra parte, la decisión de la Corte plantea nuevos interrogantes sobre los multimillonarios ingresos que el gobierno ya recaudó por aranceles. Más de 1500 empresas presentaron demandas arancelarias ante tribunales comerciales a la espera de la decisión del máximo tribunal.

El fallo (con seis votos positivos contra tres negativos) no abordó si los importadores tienen derecho a reembolsos, y dejó el asunto en manos de tribunales inferiores. Hay en juego hasta 170.000 millones de dólares, más de la mitad de los ingresos recaudados por los aranceles de Trump.