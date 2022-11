A los 12 años le dijeron que tenía dolores de crecimiento pero la verdad fue devastadora: “No podía caminar”

escuchar

“Un día desperté y no podía mover las piernas”. Una adolescente sufría severos y constantes dolores en su cuerpo, por lo que le pidió a su madre que la acompañara al médico. Pero los especialistas lo asociaron a la etapa de crecimiento de los 12 años. Un año después, con dolencias más graves, la joven recibió un diagnóstico devastador que le cambió la vida y le impidió llevar la rutina de sus pares. Ahora utiliza sus redes sociales para que otros chicos conozcan su experiencia.

Emily Williams, de Cardiff (Reino Unido), se levantó una mañana de 2010 con la parte inferior de su cuerpo totalmente inmóvil. “Agonicé, estaba desesperada”, señaló al diario británico The Sun. Y relató: “Mi mamá pensó que fingía para no ir al colegio, pero hablaba en serio. Me llevó a los médicos, pero todos dijeron que se trataban de dolores de crecimiento. Me hicieron muchas pruebas distintas y los resultados no mostraron nada fuera de lo común”.

Emily Williams se levantó una mañana con la parte inferior de su cuerpo totalmente inmóvil. Instagram: chronicallyem13

Pero los dolores persistían y, un año después, un reumatólogo encontró el verdadero origen. Emily fue diagnosticada con idiopática juvenil incapacitante y tuvo que someterse a una cirugía de la columna bastante compleja. Además del agotamiento físico, la adolescente padeció depresión. “Como no caminaba muy bien, me intimidaron y, poco a poco, me convertí en una reclusa. Se burlaban y se reían de mí, y terminé sintiéndome muy deprimida y pensando: ‘¿Por qué yo?’. No pensé que llegaría a los 18″, contó la joven.

Además, el desconocimiento por la enfermedad la hizo sentir confundida y asustada. “Pensaba que la artritis solo afectaba a las personas mayores”, apuntó. Según el diario mencionado, esta afección provoca la hinchazón y la rigidez de las articulaciones a largo plazo, principalmente las de las manos, los pies y las muñecas. “Me recetaron esteroides orales como una solución rápida y, afortunadamente, todo comenzó a mejorar, aparte del dolor en el cuello”, señaló.

El avance

Ahora, con 24 años, Emily utiliza su experiencia para concientizar sobre la enfermedad, que afecta a uno de cada mil menores de 16 años. “Fui feliz y saludable mientras crecía. Tuve una gran infancia y rara vez iba al médico. Ahora, que la afección se extendió a la mayoría de las articulaciones, trato de vivir mejor a pesar de todo”, rememoró.

La joven se sometió a dos cirugías de columna -una lesión provocada por la artritis- en 2011, ya que la primera no alivió sus dolores de cuello y seguía sin poder caminar. Pasó tumbada en una cama cinco semanas y debía recibir atención las 24 horas, ya que no podía moverse y tenían que girarla para evitar las úlceras de decúbito. “No tuve tiempo de procesar mis emociones. Pasé la mayor parte de mis días viendo películas”, describió.

La pequeña tuvo que someterse a dos cirugías de columna. Instagram: chronicallyem13

Cualquier movimiento común, como estornudar, le provocaba dolor en el cuello. Pero la recuperación al fin llegó y Emily tuvo que aprender a caminar de nuevo para abandonar la silla de ruedas. No fue al colegio durante un año. “Estaba deprimida, pero no quería decírselo a mi familia. Así que me enojaba por las cosas más pequeñas y me descargaba verbalmente con mi madre, la persona más cercana a mí y que más hizo por mí”, contó.

Pero sus ganas y motivación volvieron cuando Emily cumplió 16 años. Intentó estudiar Psicología en la universidad, pero los dolores no le permitieron completar el primer año, por lo que ahora hace el curso de manera online. Bajo el usuario de Instagram chronicallyem13, relata su experiencia y día a día para que los que la sufren se puedan sentir identificados. Mientras, recibe nuevas inyecciones biológicas y continúa en terapia por la depresión y el trastorno de estrés postraumático. “Fue un viaje muy duro. La gente puede simpatizar, pero no puede entenderlo a menos que sufran la enfermedad”, concluyó.

LA NACION