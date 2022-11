Pidió una hamburguesa en Shake Shack y se encontró con un inesperado detalle que se convirtió en viral

escuchar

El servicio al cliente es uno de los rubros más complicados tanto para los trabajadores como para quienes reciben la atención, sobre todo porque en ocasiones el trato del personal no siempre satisface las necesidades de los consumidores.

Con muchas vertientes por debatir, la tiktoker Alexis Nido-Russo compartió su más reciente experiencia en una sucursal de la famosa cadena de hamburguesas Shake Shack. Las opiniones, bastante divididas, de sus seguidores enseguida se hicieron notar.

Fue a través de su cuenta @locaelclectic donde Alexis relató que quiso comprar algo de comer en una terminal de autoservicio, pero cuando terminó de hacer su orden, la pantalla del local tenía un anuncio que le pareció injusto: “Esto me voló la cabeza. Ayer, fui a Shake Shack y solo tenían disponible la opción de hacer el autopago, así que pedí sola en una pantalla, nadie me ayudó, y luego me presentan esto”, comentó en el clip.

Acudió a un restaurante y le pidieron propina aunque usó el autoservicio

Después, la mujer mostró una imagen de lo que le apareció: una leyenda con varias opciones para dejarles propina a los empleados, del 10%, del 15% o nada. Alexis lo consideró innecesario, dado que ella misma había preparado su pedido y nadie le brindó apoyo, por lo que pedir propina por “nada” era incluso desconsiderado, según su perspectiva.

Esta situación generó todo un debate entre los usuarios, ya que en Estados Unidos las propinas son todo un eje de discución. Mientras que algunas personas consideran que es un acto de agradecimiento a un servicio, otras creen que las empresas deberían pagarles más a sus empleados para que su sueldo no tenga que sustentarse con las aportaciones de los clientes.

Las reacciones al pedido de propina de Shake Shack

El video tuvo hasta el momento un poco más de 100.000 reproducciones y miles de comentarios de personas que no dudaron en emitir su opinión. Los puntos de vista estuvieron divididos en tres ejes principales:

En desacuerdo con ella

Algunos usuarios creyeron que la tiktoker hablaba desde una posición de privilegio, sin considerar la realidad de los empleados de la tienda: “Eres muy cómica. Dime que nunca has trabajado en la industria de servicios sin decirme que nunca has trabajado en la industria de servicios”, le comentó uno de los usuarios utilizando una típica figura de redes.

Apoyaron su decisión

En la sección de comentarios, no obstante, predominaron los que apoyaron la decisión de Alexis e incluso etiquetaron el perfil de TikTok de la firma para que se enterara de la inconformidad. “Necesitan pagar a sus empleados un salario digno en lugar de poner la carga sobre sus clientes”; “Las propinas son para restaurantes donde las personas te sirven en tu mesa, punto”; “La cultura de las propinas está fuera de control aquí”; “Estos lugares deben pagar más, estoy tan cansado de dar propina por ningún servicio adicional”, escribieron los usuarios.

No le dieron importancia

Como era de esperarse, también se manifestaron algunas personas que catalogaron este tema como irrelevante y exhortaron a los demás a tomárselo de manera más relajada: “¿Por qué tanta gente se intimida con esa pantalla? Observen que el primer botón dice ‘sin propina’, simplemente utilícenlo y listo”, dejó un usuario.

LA NACION