A menos de un mes de las elecciones en Brasil, la Corte Suprema investiga a Flávio Bolsonaro por corrupción y lavado de dinero

BRASILIA.– El juez André Mendonça del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil ordenó el viernes abrir una investigación para indagar la participación del candidato presidencial del Partido Liberal (PL) Flávio Bolsonaro en el financiamiento de una película sobre su padre, el exmandatario Jair Bolsonaro. La investigación, a menos de un mes de las elecciones, busca determinar si se cometieron los presuntos delitos de lavado de dinero, evasión de divisas y corrupción.

El financiamiento de la película ya era objeto de investigación judicial y el jueves la policía brasileña realizó un vasto operativo para indagar el presunto desvío de recursos públicos hacia la productora del largometraje Dark Horse.

Flávio Bolsonaro llega al aeropuerto de Serrinha antes de un acto de campaña con motociclistas en Juiz de Fora, estado de Minas Gerais PABLO PORCIUNCULA - AFP

Aunque la causa ya salpicaba a Flávio Bolsonaro en su ajustada contienda por la presidencia con el actual mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, esta es la primera vez que el senador es implicado directamente en la investigación. El principal candidato de la derecha niega cualquier irregularidad y asegura que todos los recursos destinados a la película fueron de origen privado.

La implicación de Bolsonaro

Dark Horse quedó en la mira luego de que Flávio Bolsonaro reconociera en mayo haber pedido giros millonarios al banquero Daniel Vorcaro –hoy preso– para supuestamente pagar la película.

La policía indaga si aquellos fondos se usaron en realidad para financiar a otro hijo de Bolsonaro, Eduardo, radicado en Estados Unidos y con una condena en Brasil por coacción a la justicia.

Mensajes revelados por el portal Intercept Brasil muestran que Flávio le pidió al banquero Daniel Vorcaro 131 millones de reales (unos 26 millones de dólares) para la producción de la película, de los cuales 60 millones (unos 11 millones de dólares) fueron pagados, según planillas incautadas por la Policía Federal (PF). La investigación sobre Flávio fue solicitada por la Policía Federal (PF) y contó con el aval de la Fiscalía General de la República (PGR).

Flávio Bolsonaro participa de un acto de campaña con motociclistas en Juiz de Fora, estado de Minas Gerais, Brasil PABLO PORCIUNCULA - AFP

Flávio ha negado cualquier participación en posibles irregularidades relacionadas con la película, una postura que volvió a sostener el jueves, durante un acto de campaña en Roraima.

“No hay un solo centavo de dinero público. Que revisen todo de arriba abajo”, insistió el senador.

La rendición de cuentas completa de la película nunca fue presentada. La productora responsable presentó ante la Justicia los gastos, pero aún se desconocen los detalles del financiamiento, realizado a través del fondo Heavengate, con sede en Estados Unidos.

La investigación de la productora

La “Operación Make Up” cumplió el jueves 49 órdenes de allanamiento en San Pablo, Río de Janeiro, Ceará y Brasilia, entre ellas en direcciones vinculadas al diputado Mario Frias, del PL, exsecretario de Cultura del gobierno de Bolsonaro (2019-2022), además de ser guionista y productor ejecutivo de la película.

La Policía Federal investiga si recursos procedentes de enmiendas parlamentarias destinadas a proyectos sociales fueron desviados hacia empresas relacionadas con la producción del filme que tiene como protagonista al actor estadounidense Jim Caviezel.

Las enmiendas son un instrumento para que legisladores destinen discrecionalmente recursos a proyectos de interés público.

El juez Flávio Dino, que autorizó el operativo, eliminó el secreto de sumario de su decisión, revelando los elementos reunidos por los investigadores.

Flávio Bolsonaro posa para fotografías con simpatizantes durante un acto de campaña en Juiz de Fora, estado de Minas Gerais, Brasil PABLO PORCIUNCULA - AFP

Los indicios aportados por la Policía Federal indican que existiría una organización delictiva que captó, transfirió y ocultó recursos públicos para la película.

Se encontraron vínculos sospechosos entre el diputado Frías y la empresa Go Up Entertainment, que figura cómo productora de la película, pese a que nunca antes había incursionado en el campo de las grandes realizaciones cinematográficas. Lo cual, según la pesquisa, da sentido a las sospechas de que se trata de una firma de fachada.

Entre las eventuales irregularidades figuran gastos por 19 millones de reales, unos 3,5 millones de dólares, en concepto de “movimientos atípicos” de Go Up Entertainment, que no están respaldados por boletas o precisiones sobre el destino de los mismos.

Por lo pronto, el juez retuvo los pasaportes de Frías y la titular de la productora Karina Ferreira da Gama, ambos considerados como sospechosos de delitos diversos. Entre ellos, “lavado de dinero, organización delictiva y falsedad documental”.

Flávio Bolsonaro durante un acto de campaña en el lugar donde su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, fue herido en un ataque con arma blanca en 2018, en Minas Gerais, Brasil Bruna Prado - AP

El juez también prohibió a Frías y otros investigados salir del país y mantener contacto entre sí, al considerar que existe riesgo de combinación de versiones, ocultamiento o destrucción de pruebas.

Riesgo agravado por la posición de poder de Frias, que es diputado y candidato a la reelección, y mantiene vínculos con importantes líderes políticos como Flávio Bolsonaro y su hermano, Eduardo, al cual ha visitado en Estados Unidos.

“Interferencia”

Después del operativo del jueves, Flávio Bolsonaro, reaccionó acusando a Dino de utilizar el Supremo para “interferir en las elecciones” y aseguró que no existen recursos públicos en la producción de la película sobre su padre.

El senador sostuvo que el fundamento del operativo es “político” y vinculó la actuación del juez con su crecimiento en las encuestas. “Ellos están preocupados; Flávio Bolsonaro va a ganar”, dijo el candidato refiriéndose a sí mismo.

Flávio Bolsonaro y su esposa, Fernanda Bolsonaro, participan de un acto por el Día de la Independencia, en San Pablo Leandro Chemalle - TheNEWS2 via ZUMA Press Wire DPA

Una nueva encuesta de Nexus, encargada por BTG Pactual y publicada el martes, mostró por primera vez a Flávio Bolsonaro ligeramente por delante Lula en una simulación de segunda vuelta para las elecciones del próximo mes, aunque ambos permanecen en un denominado empate técnico.

En caso de balotaje, previsto para el 25 de octubre, el hijo mayor del expresidente Bolsonaro obtendría el 46% de la intención de voto, frente al 45% de Lula, según la encuesta. Un sondeo del 31 de agosto mostraba a Lula al frente de Bolsonaro por 46% a 45%.

En un escenario de primera vuelta, para el 4 de octubre, Lula lideraría con 39% de los votos, seguido por Bolsonaro (35%), Augusto Cury (9%), Ronaldo Caiado (4%) y Renan Santos (4%), según la encuesta. Si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos válidos en la primera vuelta, los dos más votados avanzan al balotaje.

La izquierda a la defensiva

Por su lado, el campo de Lula muestra preocupación por el eventual impacto en la contienda electoral de la crisis desatada en el supremo, a raíz precisamente del caso Vorcaro, detenido por fraude financiero.

Mendonça, exministro de Jair Bolsonaro, pidió investigar mensajes del banquero a un número atribuido a su colega Alexandre de Moraes, en los que pedía ayuda para eludir la investigación que luego llevó a su arresto y la liquidación de su banco Master.

Moraes condujo en 2025 el juicio que llevó a la cárcel a Jair Bolsonaro por golpismo.

Luiz Inácio Lula da Silva, habla durante la ceremonia por el Día de la Amazonia en el Palacio del Planalto, en Brasilia SERGIO LIMA - AFP

La crisis en el Supremo puso a la campaña de Lula a la “defensiva”, dijo una fuente del gobierno bajo el anonimato.

Aunque la fuente atribuyó el momento “delicado” a hechos que no tienen “nada que ver” con Lula, señaló que resultan difíciles de explicar a un electorado que asocia a Moraes al antibolsonarismo. Dijo confiar en que aún falta correr “mucha agua bajo el puente” hasta las elecciones del 4 de octubre.

El Partido de los Trabajadores (PT) de Lula mantuvo el jueves una reunión de su dirigencia en la que se trató del impacto electoral de la polémica, dijo una fuente petista a la AFP.

Agencias AFP, ANSA y Reuters y diario O Globo (GDA)