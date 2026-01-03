Más de 150 aviones, meses de planificación y el factor sorpresa: cómo se gestó el operativo contra Maduro

WASHINGTON.- La operación que concluyó con la captura de Nicolás Maduro y su mujer, Cilia Flores, en Caracas exigió un trabajo conjunto de distintas fuerzas militares y de inteligencia comenzado meses atrás, que tuvo como elementos decisivos la coordinación y la sorpresa.

Así lo explicó el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Dan Caine, quien en conferencia de prensa junto al presidente Donald Trump dio detalles de un operativo digno de película, donde un equipo de extracción se internó en helicóptero mientras una andanada de aviones despejaba el camino y protegía la retirada.

“Esta operación llamada Determinación Absoluta fue discreta, precisa y conducida durante las horas más oscuras del 2 de enero. Se hizo con una combinación de meses de planeamiento y de práctica, una operación que francamente solo las Fuerzas Armadas de Estados Unidos pueden llevar a cabo”, celebró el general.

El humo asciende desde uno de los blancos atacados en Caracas JOSE ABREU� - @Jabreu89 / X�

“Si bien en las últimas décadas se perfeccionó la capacidad de nuestras fuerzas de operaciones especiales, esta misión en particular requirió cada componente de nuestras fuerzas conjuntas, con nuestros soldados, marinos, pilotos, marines y guardias trabajando al unísono con nuestras agencias de inteligencia y compañeros de las fuerzas del orden en una operación sin precedentes”, señaló.

“Fue una extracción tan precisa que involucró más de 150 aviones lanzados a través del hemisferio occidental, en estrecha coordinación en tiempo y lugar para un solo propósito, hacer llegar la fuerza de interdicción al centro de Caracas, manteniendo el elemento de sorpresa táctica (…) La falla de un solo componente de esta máquina bien aceitada hubiera puesto en peligro toda la misión”, añadió el militar. Y aseguró que “fallar no es una opción” para las Fuerzas Armadas estadounidenses.

Esa fuerza conjunta comenzó a operar meses atrás, con elementos de inteligencia que rastrearon a Maduro y le siguieron los pasos para entender cómo se movía, dónde vivía, dónde trabajaba, qué vestía y qué comía. A principios de diciembre concluyeron estar listos.

Civiles armados pro-gobierno patrullan en La Guaira tras los bombardeos de Estados Unidos Matias Delacroix - AP

Fue clave elegir la fecha correcta para minimizar el potencial de heridos civiles y maximizar el elemento sorpresa. También tenía mucho que ver el estado del tiempo.

“El estado del tiempo es siempre un factor en esta época del año en Venezuela. Anoche el tiempo se abrió justo lo suficiente, despejando el camino para que solo los aviadores más preparados del mundo pudieran atravesarlo”, dijo Caine, dada la necesidad de surcar el mar, las montañas, las nubes bajas y los edificios.

“A las 22.46 hora del este el presidente ordenó a sus militares avanzar con la misión. Durante el curso de la noche los aviones comenzaron a despegar desde 20 bases diferentes”, dijo Caine. Y reiteró que más de 150 aviones, entre bombarderos, cazas, de inteligencia, reconocimiento y vigilancia, estuvieron en el aire.

Cuando empezaba la noche los helicópteros despegaron con las fuerzas de extracción, que incluían oficiales de fuerzas del orden, y comenzaron su viaje sobre Venezuela a 30 metros sobre el agua. Los distintos aviones militares, así como drones no tripulados, protegían el recorrido.

La gente procura informarse en medio de la tensa situación en Caracas GIORGIO VIERA� - AFP�

“Llegamos al complejo de Maduro a la 2.01 de la mañana de Caracas. La fuerza de aprehensión descendió en el complejo y se movió con velocidad, precisión y disciplina hacia su objetivo y aisló el área para garantizar la seguridad (…) Los helicópteros se vieron bajo fuego y respondieron en defensa propia con fuerza abrumadora. Uno de los helicópteros fue impactado, pero pudo seguir volando. Todas nuestras naves volvieron a casa”, explicó.

Los equipos de inteligencia de aire y tierra brindaron actualizaciones en tiempo real a las fuerzas en el terreno, señaló, asegurando que esas fuerzas pudieran salir del complejo con seguridad y sin riesgos innecesarios”, mientras todavía contaban con el factor sorpresa.

Caine relató que una vez frente a frente con las fuerzas de extracción, “Maduro y su mujer, los dos acusados, se rindieron y fueron llevados en custodia”. Pero, roto el sigilo, la salida fue más explosiva que la entrada.

“Hubo múltiples enfrentamientos de defensa propia mientras la fuerza comenzaba a retirarse”, dijo el militar, tras lo cual lograron salir del territorio venezolano para ser finalmente embarcados en el USS Iwo Jima.

