Un diputado paraguayo del oficialista Partido Colorado pidió este miércoles al comienzo de una sesión un minuto de silencio por la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) aprobada en la Argentina, pero fue criticado por varios de sus colegas y hasta tuvo que escuchar que una legisladora pidiera la misma medida "por la muerte de la Justicia paraguaya".

La presentación fue hecha por el diputado Raúl Latorre, al comienzo de una sesión en la que la Cámara baja debía analizar varios proyectos relacionados con los comerciantes de ciudades fronterizas con la Argentina, que están afectados por la pandemia de Covid-19.

Una vez confirmado el quórum correspondiente, Latorre solicitó al pleno hacer silencio ante la aprobación de la legalización del aborto por parte del Senado argentino.

"Pido un minuto de silencio por las miles de vidas de hermanitos argentinos que se van a perder, aún antes de nacer, en base a la reciente decisión tomada por el Senado del vecino país", dijo el parlamentario.

La diputada liberal Celeste Amarilla salió al paso para criticar la propuesta de su colega, no sin antes aclarar que ella no está de acuerdo con el aborto. "No empecemos con el populismo; soy anti-aborto, pero no estoy de acuerdo con ese populismo de hacer campaña política colgado del aborto, colgado del feminismo y, además, de cosas que ocurren en Argentina", remarcó.

El cartista Basilio Núñez salió luego a respaldar a su correligionario y calificó como trágico al proyecto aprobado en la Argentina. Recordó que la Cámara de Diputados de Paraguay se declaró en su momento como "provida y profamilia".

La legisladora Kattya González, del Encuentro Nacional, (PEN-Central), fue más allá y de manera irónica solicitó un minuto de silencio "por la muerte de la Justicia paraguaya", en alusión a la leve condena que recibieron los procesados en una causa que investigó la filtración de audios de integrantes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Agencia Télam

