Acabo de ver el mundo del futuro y no está precisamente en los Estados Unidos de Trump

WASHINGTON.- El otro día en Shanghái, tenía que elegir: ¿Qué Tomorrowland visitar? ¿Echaba un vistazo al Tomorrowland falso, de diseño estadounidense, en Disneyland Shanghái, o visitaba el auténtico Tomorrowland: el enorme nuevo centro de investigación, del tamaño de aproximadamente 225 campos de fútbol, ​​construido por el gigante tecnológico chino Huawei? Fui al de Huawei.

Fue fascinante e impresionante, pero en última instancia profundamente inquietante, una vívida confirmación de lo que me dijo en Pekín un empresario estadounidense que ha trabajado en China durante varias décadas. «Hubo una época en que la gente venía a Estados Unidos para ver el futuro», dijo. «Ahora vienen aquí».

Nunca había visto un campus como este de Huawei. Construido en poco más de tres años, consta de 104 edificios de diseño individual, con jardines impecables, conectados por un monorriel al estilo Disney, que alberga laboratorios con capacidad para 35.000 científicos, ingenieros y otros trabajadores, además de 100 cafeterías, gimnasios y otras ventajas diseñadas para atraer a los mejores tecnólogos chinos y extranjeros.

El campus de I+D del lago Lianqiu es básicamente la respuesta de Huawei al intento de Estados Unidos de asfixiarlo a partir de 2019, restringiendo la exportación de tecnología estadounidense, incluidos semiconductores, a Huawei por motivos de seguridad nacional. La prohibición le causó enormes pérdidas a Huawei, pero con la ayuda del gobierno chino, la empresa buscó innovar para superarnos. Como informó el periódico surcoreano Maeil Business el año pasado, eso es precisamente lo que ha estado haciendo: «Huawei sorprendió al mundo con la presentación de la serie ‘Mate 60’, un smartphone equipado con semiconductores avanzados, el año pasado, a pesar de las sanciones estadounidenses». Huawei siguió con el primer smartphone triple plegable del mundo y presentó su propio sistema operativo móvil, Hongmeng (Harmony), para competir con los de Apple y Google.

La empresa también se dedicó a crear tecnología de IA para todo tipo de aplicaciones, desde vehículos eléctricos y coches autónomos hasta equipos de minería autónomos que pueden sustituir a los mineros humanos. Según funcionarios de Huawei, solo en 2024 se instalaron 100.000 cargadores rápidos en China para sus vehículos eléctricos. En cambio, en 2021 el Congreso estadounidense destinó 7500 millones de dólares a una red de estaciones de carga, pero en noviembre esta red solo contaba con 214 cargadores operativos en 12 estados.

Da mucho miedo verlo de cerca. El presidente Trump se centra en los equipos en los que pueden competir los atletas transgénero estadounidenses, y China se centra en transformar sus fábricas con IA para superar a todas las nuestras. La estrategia del “Día de la Liberación” de Trump consiste en redoblar los aranceles mientras desmantela nuestras instituciones científicas nacionales y la fuerza laboral que impulsan la innovación estadounidense. La estrategia de liberación de China consiste en abrir más campus de investigación y redoblar los esfuerzos en la innovación impulsada por IA para liberarse permanentemente de los aranceles de Trump.

El mensaje de Pekín a Estados Unidos: No les tenemos miedo. Ustedes no son quienes creen ser, y nosotros no somos quienes creen ser.

¿A qué me refiero? Prueba A: En 2024, The Wall Street Journal informó que las ganancias netas de Huawei aumentaron más del doble el año pasado, lo que marca una recuperación espectacular, impulsada por nuevo hardware que funciona con chips de fabricación propia. Prueba B: The Journal citó recientemente al senador republicano Josh Hawley, quien dijo sobre China: “No creo que puedan innovar mucho por sí solos, pero lo harán si seguimos compartiendo toda esta tecnología con ellos”.

Algunos de nuestros senadores necesitan salir más a la luz. Si eres legislador estadounidense y quieres atacar a China, adelante; incluso podría unirme a ti en una ronda, pero al menos investiga. Hay muy poco de eso en ambos partidos hoy en día y demasiado consenso en que el espacio políticamente seguro es atacar a Pekín, corear unas cuantas rondas de “USA, USA, USA”, decir lugares comunes como que las democracias siempre innovarán más que las autocracias y dar por terminado el asunto.

Prefiero expresar mi patriotismo siendo brutalmente honesto acerca de nuestras debilidades y fortalezas, las debilidades y fortalezas de China y por qué creo que el mejor futuro para ambos, en vísperas de la revolución de la IA, es una estrategia llamada: Hecho en Estados Unidos por trabajadores estadounidenses en asociación con capital y tecnología chinos.

Déjame explicarte.

El pensamiento mágico de Trump

Estuve de acuerdo con Trump respecto a sus aranceles a China durante su primer mandato. China estaba impidiendo el acceso a ciertos productos y servicios estadounidenses, y debíamos tratar los aranceles de Pekín de forma recíproca. Por ejemplo, China se retrasó durante años en permitir el uso de tarjetas de crédito estadounidenses en China, esperando hasta que sus propias plataformas de pago dominaron por completo el mercado y la convirtieron en una sociedad sin efectivo, donde prácticamente todos pagan todo con aplicaciones de pago móvil en sus teléfonos. Cuando fui a usar mi tarjeta Visa en una tienda en una estación de tren de Pekín la semana pasada, me dijeron que tenía que estar vinculada a una de esas aplicaciones, como Alipay o WeChat Pay de China, que, en conjunto, tienen una cuota de mercado de más del 90%.

Incluso estoy de acuerdo con Trump en que imponer aranceles adicionales —selectivos— a las puertas traseras de China hacia Estados Unidos a través de México y Vietnam podría ser útil, pero sólo como parte de una estrategia más amplia.

Mi problema es con el pensamiento mágico de Trump de que basta con levantar muros de protección alrededor de una industria (o de toda nuestra economía) y —¡listo!— en poco tiempo, las fábricas estadounidenses florecerán y producirán esos productos en Estados Unidos al mismo costo y sin ninguna carga para los consumidores estadounidenses.

Para empezar, esa perspectiva ignora por completo que prácticamente todos los productos complejos actuales —desde automóviles hasta iPhones y vacunas de ARNm— se fabrican en ecosistemas de fabricación gigantescos, complejos y globales. Por eso, esos productos mejoran y se abaratan cada vez más. Claro, si se protege la industria siderúrgica, un producto básico, nuestros aranceles podrían ser de gran ayuda. Pero si se protege la industria automotriz y se cree que con solo imponer un muro arancelario se solucionará, no se sabe nada de cómo se fabrican los automóviles. A las empresas automotrices estadounidenses les llevaría años reemplazar las cadenas de suministro globales de las que dependen y fabricar todo en Estados Unidos. Incluso Tesla tiene que importar algunas piezas.

Pero también te equivocas si piensas que China solo hizo trampa para alcanzar el dominio mundial de la manufactura. Sí que hizo trampa, copió e impuso transferencias de tecnología. Pero lo que hace tan poderoso al gigante manufacturero chino hoy en día no es solo que abarate las cosas; las hace más baratas, más rápidas, mejores, más inteligentes y cada vez más dotadas de IA.

Dentro del club de fitness de China

¿Cómo? Jörg Wuttke, expresidente durante muchos años de la Cámara de Comercio de la UE en China, lo llama “el club de fitness de China”, y funciona así:

China comienza con un énfasis en la educación STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Cada año, el país produce unos 3,5 millones de graduados en STEM, aproximadamente el mismo número de graduados de programas de grado asociado, licenciatura, maestría y doctorado en todas las disciplinas en Estados Unidos.

Cuando se cuenta con tantos graduados en STEM, se puede aportar más talento que nadie a cualquier problema. Como informó el año pasado Keith Bradsher, jefe de la oficina del Times en Pekín : “China cuenta con 39 universidades con programas para formar ingenieros e investigadores en la industria de las tierras raras. Las universidades de Estados Unidos y Europa, en su mayoría, solo han ofrecido cursos ocasionales”.

Y aunque muchos ingenieros chinos no se gradúen con habilidades del MIT, los mejores son de clase mundial, y hay muchos. Hay 1400 millones de personas allí. Eso significa que en China, cuando eres un talento excepcional, hay otras 1400 personas como tú.

Igualmente importante, las escuelas profesionales chinas gradúan a decenas de miles de electricistas, soldadores, carpinteros, mecánicos y fontaneros cada año. Así, cuando alguien tiene una idea para un nuevo producto y quiere montar una fábrica, esta se construye rapidísimo. ¿Necesitas un botón rosa de lunares que cante el himno nacional chino al revés? Alguien aquí te lo traerá mañana. Y además, te lo entregarán rápido. Más de 550 ciudades chinas están conectadas por trenes de alta velocidad que hacen que nuestro Amtrak Acela parezca el Pony Express.

Y cuando digitalizas y conectas todo con todo sin descanso, puedes entrar y salir de tu habitación de hotel rápidamente con solo reconocimiento facial. Los mendigos expertos en tecnología que llevan impresos códigos QR pueden aceptar donaciones rápidamente con solo escanear un celular. Todo el sistema está configurado para la velocidad, incluso si desafías el gobierno del Partido Comunista, en cuyo caso, serás arrestado rápidamente, dadas las cámaras de seguridad por todas partes, y desaparecerás rápidamente.

Si no construimos un club de fitness similar tras un muro arancelario, solo tendremos inflación y estancamiento. No se puede acceder a la prosperidad mediante aranceles, especialmente en los albores de la IA.

También estuve en China hace apenas cuatro meses. Desde entonces, los innovadores chinos en IA han demostrado su capacidad para desarrollar su propio motor de IA de código abierto, DeepSeek, con muchos menos chips estadounidenses especializados. Podía sentir el impulso en la comunidad tecnológica. Era palpable. El mes pasado, el primer ministro Li Qiang declaró en la ceremonia inaugural de la Asamblea Popular Nacional que el gobierno chino apoya “la aplicación extensiva de modelos de IA a gran escala”.

Un joven ingeniero automotriz chino que trabajó para Tesla me dijo: «Ahora todos compiten por la cantidad de IA que se está implementando. Ahora presumen de la cantidad de IA que implementan. Todos están comprometidos. «Usaré IA, aunque no sepa cómo ahora mismo». Se están preparando para eso, incluso si están en una simple línea de producción de refrigeradores. «Tengo que usar IA, porque mi jefe me lo dijo»“.

Atención, compradores de Kmart: cuando ya se tiene un motor de fabricación tan potente y conectado digitalmente como el de China y luego se le infunde IA en todos los niveles, es como inyectar un estimulante que puede optimizar y acelerar cada aspecto de la fabricación, desde el diseño hasta las pruebas y la producción.

No es un buen momento para que los legisladores estadounidenses eviten visitar China por temor a que los llamen “abrazadores de pandas”.

Como me explicó Han Shen Lin, estadounidense que trabaja como director nacional de China para el Grupo Asia, durante un desayuno en el Hotel Peace de Shanghái: “DeepSeek no debería haber sido una sorpresa”. Sin embargo, continuó, con todas las nuevas restricciones estadounidenses a la inversión extranjera y los desincentivos para la colaboración, ahora ignoramos los avances tecnológicos de China. China está definiendo los estándares tecnológicos del futuro sin la participación de Estados Unidos. Esto nos colocará en una grave desventaja competitiva en el futuro.

Pekín no quiere una guerra comercial

A pesar de todas sus fortalezas, China no desea una guerra comercial con Estados Unidos. Mucha gente de clase media en China está descontenta actualmente. Durante más de una década, muchos chinos invirtieron su dinero en comprar departamentos en lugar de depositar sus ahorros en bancos que prácticamente no pagaban intereses. Esto creó una enorme burbuja inmobiliaria. Mucha gente la aprovechó y luego la deprimió cuando el gobierno restringió los préstamos inmobiliarios en 2020.

Así que están acumulando dinero porque sus ganancias inmobiliarias se han esfumado, pero los pagos de pensiones y atención médica del gobierno son escasos. Todos tienen que ahorrar para imprevistos.

Como acaba de informar mi colega Keith Bradsher, la desaceleración económica está privando al gobierno de Pekín de los ingresos fiscales que necesita para estimular la economía y subsidiar “las industrias exportadoras que impulsan el crecimiento económico pero que podrían verse perjudicadas por los aranceles”.

En resumen, el club de fitness de China es fantástico, pero Pekín todavía necesita un acuerdo comercial con Trump que proteja su motor exportador.

Nosotros también. Sin embargo, Trump se ha convertido en un actor tan impredecible, cambiando políticas a cada hora, que los funcionarios chinos se preguntan seriamente si podrán llegar a un acuerdo con él que respete.

Michele Gelfand, experta en negociación de la Universidad de Stanford, afirmó: “Los defensores de Trump argumentan que su imprevisibilidad desequilibra a sus oponentes. Pero los grandes negociadores saben que la confianza, no el caos, es lo que genera resultados duraderos. El enfoque de Trump, basado en ganar-perder, para negociar es un juego peligroso”. Añadió: “Si continúa tratando imprudentemente a los aliados como adversarios y a las negociaciones como campos de batalla, Estados Unidos se arriesga no solo a malos acuerdos, sino a un mundo en el que no nos quede nadie con quien negocia”.

En mi opinión, el único acuerdo beneficioso para todos es el que yo llamaría: “Hecho en Estados Unidos, por trabajadores estadounidenses, en colaboración con tecnología, capital y expertos chinos”. Es decir, simplemente revertimos la estrategia que China utilizó para enriquecerse en la década de 1990, que era: “Hecho en China, por trabajadores chinos, con tecnología, capital y socios estadounidenses, europeos, coreanos y japoneses”.

Así me lo explicó Jim McGregor, consultor empresarial que vivió en China durante 30 años: “Las grandes multinacionales estadounidenses solían ir a China y crear una empresa conjunta con una empresa china para entrar en el mercado chino. Ahora, las empresas extranjeras vienen a China y les dicen a las multinacionales chinas: si quieren entrar en Europa, creen una empresa conjunta conmigo y traigan su tecnología”.

Deberíamos combinar cualquier arancel a China con una bienvenida a las empresas chinas para que ingresen al mercado estadounidense mediante la licencia de sus mejores innovaciones manufactureras a empresas estadounidenses o asociándose con ellas y creando fábricas de manufactura avanzada en empresas conjuntas al 50%. Sin embargo, se debería exigir a las empresas conjuntas chinas en Estados Unidos que aumenten progresivamente la proporción de piezas que obtienen localmente, en lugar de simplemente importarlas indefinidamente.

Esto, por supuesto, requeriría un esfuerzo enorme para reconstruir la confianza, que ahora está casi totalmente ausente en la relación. Es la única manera de lograr un comercio razonablemente beneficioso para ambas partes. Sin ella, nos encaminamos a una situación de pérdidas. Por ejemplo, el 19 de marzo, el Senado de Texas dio la aprobación inicial a un proyecto de ley que prohibiría a los residentes y organizaciones con sede en China, Irán, Corea del Norte y Rusia poseer propiedades en Texas. Incluir a China en esa lista es una tontería: prohibimos la entrada de algunas de las mentes más brillantes del mundo en lugar de ofrecerles incentivos y condiciones para invertir en Texas.

¿Cuándo nos asustamos tanto? ¿Y cuándo perdimos de vista el mundo en el que vivimos? Pueden denunciar el globalismo todo lo que quieran, pero eso no cambiará el hecho de que las telecomunicaciones, el comercio, la migración y el cambio climático nos han unido, y nuestros destinos, a nosotros.

Me gusta cómo lo describe Dov Seidman , autor del libro How: Why How We Do Anything Means Everything. Me dijo que, en lo que respecta a Estados Unidos y China —y al mundo en general—, “la interdependencia ya no es nuestra opción. Es nuestra condición. Nuestra única opción es forjar interdependencias sanas y prosperar juntos, o mantener interdependencias no sanas y fracasar juntos”.

Pero sea lo que sea, lo haremos juntos.

Los líderes de ambos países lo sabían. Con el tiempo, lo aprenderán de nuevo. La única pregunta que me surge es: para entonces, ¿qué quedará de la otrora economía global unificada que generó tanta riqueza para ambas naciones?

Por Thomas Friedman

The New York Times