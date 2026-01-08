Fuertes declaraciones de Macron contra Trump: de potencias “depredadoras” y “agresividad neocolonial”

PARÍS.- El presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró este jueves que Estados Unidos “se desentiende de las reglas internacionales” y “se está alejando progresivamente” de algunos de sus aliados, en un contexto global marcado por una creciente “agresividad neocolonial”.

Macron realizó estas declaraciones durante su tradicional discurso anual sobre política exterior ante los embajadores franceses, tras la operación relámpago estadounidense de captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y las amenazas de anexión sobre Groenlandia.

“Estados Unidos es una potencia establecida, pero se está alejando progresivamente de algunos de sus aliados y se desentiende de las reglas internacionales que promovía hasta hace poco”, sostuvo el mandatario desde el Palacio del Elíseo, sede de la presidencia. “Las instancias del multilateralismo funcionan cada vez peor. Evolucionamos en un mundo de grandes potencias realmente tentadas a repartirse el mundo”, agregó.

Macron aprovechó su discurso para trazar un panorama de potencias globales “depredadoras” que buscan dividir el planeta en esferas de influencia, con Estados Unidos dominando el Hemisferio Occidental bajo la llamada "Doctrina Donroe“. “Todos los días la gente se pregunta si Groenlandia será invadida o si Canadá enfrentará la amenaza de convertirse en el 51º estado [de Estados Unidos]”, afirmó, al tiempo que llamó a “rechazar el nuevo colonialismo y el nuevo imperialismo”.

No obstante, el presidente francés adoptó un tono más positivo respecto de los esfuerzos diplomáticos de Washington para poner fin a la guerra en Ucrania.

Un simpatizante del gobierno sostiene una imagen del presidente Nicolás Maduro durante una marcha de mujeres para exigir su regreso en Caracas, Venezuela, el martes 6 de enero de 2026, tres días después de que las fuerzas estadounidenses lo capturaran a él y a su esposa Matias Delacroix - AP

En su intervención, acusó además a Estados Unidos de violar las reglas del comercio internacional. En ese contexto, exhortó a la Unión Europea a proteger sus intereses estratégicos y llamó a avanzar en la “consolidación” de la regulación europea del sector tecnológico —frecuentemente criticada desde Washington— y a acelerar la agenda de la preferencia europea en materia comercial.

Francia, que este año ejerce la presidencia del G7, buscará además impulsar una “reforma de la gobernanza mundial”, aseguró Macron ante los diplomáticos. El mandatario convocó a los “grandes países emergentes que así lo deseen” a participar de ese proceso y reiteró su respaldo a una reforma del Consejo de Seguridad de la ONU que incluya a nuevas potencias, entre ellas Brasil.

Cambio de postura

El presidente francés había sido inicialmente cuestionado por su reacción tras la salida de Maduro del poder. En un mensaje publicado en redes sociales, sostuvo que Venezuela “solo puede alegrarse” por su partida, sin mencionar si el método utilizado había violado el derecho internacional.

“Confiscando el poder y pisoteando las libertades fundamentales, Nicolás Maduro ha causado un grave daño a la dignidad de su propio pueblo”, escribió entonces Macron, al llamar a “una transición pacífica”, aunque sin condenar explícitamente la intervención estadounidense, lo que le valió numerosas críticas.

Incluso dirigentes de la oposición francesa marcaron distancia. La líder del partido de extrema derecha Reagrupación Nacional, Marine Le Pen, afirmó que “la soberanía de los Estados nunca es negociable”, al referirse a la intervención en Venezuela.

En este contexto, este lunes el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores francés, Pascal Confavreux, dijo: “Francia lamenta que el derecho internacional no haya sido respetado por uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esto tendrá graves consecuencias para el futuro. Nos preparamos para la llegada de un mundo regido por la ley del más fuerte, pero no nos resignamos a ello”. Añadió: “La soberanía de Europa se juega en estos momentos críticos”.

Finalmente, Macron corrigió el lunes su posición inicial y declaró en el Consejo de Ministros que Francia “no aprueba” el método utilizado para derrocar a Maduro. Según la portavoz del gobierno, Maud Bregeon, el mandatario llamó a una “transición pacífica” junto a Edmundo González Urrutia y expresó su apoyo a María Corina Machado, quien —dijo— puede contar “con el respaldo de Francia para llevar la voz de una transición pacífica, democrática y plenamente respetuosa de la voluntad soberana del pueblo venezolano”.

