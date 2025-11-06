Adiós al maltrato animal: los coches eléctricos reemplazarán a las carrozas en Cartagena de Indias

La postal más icónica del Centro Histórico de Cartagena de Indias, en Colombia, con las carrozas tiradas por caballos está a punto de transformarse, marcando así un hito que va mucho más allá del turismo y dice adiós al maltrato animal. Este 11 de noviembre, la ciudad recibe el primer lote de 62 coches turísticos 100% eléctricos.

Esta transición, impulsada por la administración del alcalde Dumek Turbay y catalizada por el activismo social, pone fin a una controversia que durante décadas ensombreció la belleza de la ciudad amurallada: el maltrato sistemático a los caballos cocheros.

Cartagena se suma así a los grandes cambios en el mundo e implementar su Sistema Integral de Transporte Turístico y Sostenible de esta envergadura. El proyecto no solo busca modernizar una tradición centenaria, sino que ofrece una solución humana y ecológica a un problema que llenó titulares y provocó la indignación nacional e internacional.

“Este es un paso muy importante para Cartagena. Con los coches eléctricos avanzamos hacia una ciudad más moderna, sostenible y humana. Detrás de este proyecto hay un compromiso enorme con el bienestar animal y, sobre todo, con la dignificación de quienes durante tantos años trabajaron en este oficio tan representativo de nuestra ciudad”, dijo el alcalde Turbay.

Las nuevas carrozas que se utilizarán en Cartagena.

El uso de carruajes halados por caballos se remonta a la época colonial, convirtiéndose en un símbolo romántico del paseo por las calles empedradas. Sin embargo, detrás de esta fachada tradicional se escondía un drama de explotación animal. Durante años, defensores de los animales y ciudadanos denunciaron las condiciones precarias en las que trabajaban estos equinos. El intenso calor del Caribe, la falta de hidratación y las extensas jornadas provocaron, en repetidas ocasiones, el desplome de los animales en plena vía pública.

“Con esto gana Cartagena. Gana una ciudad que siempre fue presumida por su turismo, por su gente, por su cultura, por el ambiente que se vive en cada rincón. Este cambio representa un hecho importante y único, que demuestra que Cartagena se está transformando con propósito y respeto por sus tradiciones", añadió Alejandro Riaño, promotor de los coches eléctricos.

Videos viralizados en redes sociales, que mostraban caballos extenuados, laceraciones en sus cuerpos y cocheros utilizando la fuerza excesiva, reavivaron constantemente el debate y la presión social.

La situación no solo fue una polémica ética; se convirtió en un tema judicial. Informes de la Procuraduría General de la Nación alertaron sobre el grave estado de salud de muchos ejemplares, forzando a las autoridades distritales a tomar medidas. Hubo acción popular y tutelas de animalistas que exigieron el cumplimiento de medidas estrictas para proteger a los equinos y avanzar hacia la sustitución de la tracción animal, una directriz que durante años fue difícil de materializar por la resistencia política y la complejidad social del oficio.

De la protesta al prototipo eléctrico

El proceso de cambio no fue fácil. Implicó sortear obstáculos, controversias, e incluso confrontaciones entre animalistas y cocheros. Un factor determinante en la aceleración del proyecto fue la presión de la sociedad civil, liderada por figuras como el comediante y activista Alejandro Riaño.

Riaño no solo se unió a la causa pública, sino que impulsó una colecta para financiar la construcción de un prototipo de coche eléctrico, logrando recaudar fondos de miles de colombianos, lo que demostró un abrumador consenso social por el cambio. Este activismo se unió a una voluntad política por parte del alcalde Turbay para convertir la promesa de sustitución en una realidad integral y concertada.

“Este es un proyecto único en el mundo,” afirmó Riaño, reconociendo que, a diferencia de otros lugares con coches eléctricos, la propuesta de Cartagena es ambiciosa e integral, demostrando que la ciudad se está transformando “con propósito y respeto por sus tradiciones.”

La llegada de los coches eléctricos

NOTICIÓN: Los coches eléctricos que sustituirán a los halados por caballos llegan a #Cartagena este próximo 11 de noviembre.



¡No más escenas de caballos maltratados en el #CentroHistórico!



A propósito de la visita a nuestra ciudad de @AlejandroRia (Juanpis González), gran… pic.twitter.com/91ZyUKLyry — Dumek Turbay Paz (@dumek_turbay) November 4, 2025

Con una inversión aproximada de $7000 millones de pesos colombianos, Cartagena reemplazará definitivamente los 62 carruajes. Los nuevos vehículos, fabricados en Henan, China, y que serán ensamblados en el país por la empresa Rennorgy S.A.S., fueron diseñados para mantener la estética colonial de los carruajes tradicionales, pero operarán bajo tecnología de punta y cero emisiones.

El alcalde Turbay, tras recorrer el patio-taller junto a Riaño en el Complejo Deportivo Nuevo Chambacú, destacó que el proyecto avanza hacia “una ciudad más moderna, sostenible y humana.”

El “hangar” estará en Chambacú

Para garantizar la operatividad de esta nueva flota, se dispuso un área de más de 2850 metros cuadrados en Nuevo Chambacú que servirá como centro de carga y mantenimiento. Este espacio estará equipado con tecnología de vanguardia: una estación de carga alimentada por energía fotovoltaica, con una potencia instalada de 150 kWh, soportada por 244 paneles solares.

La infraestructura permitirá la carga simultánea de 60 baterías, preparadas para intercambio inmediato, asegurando que los vehículos se mantengan en óptimas condiciones operativas y estéticas, esenciales para el servicio turístico en una ciudad Patrimonio de la Humanidad. Además, los vehículos contarán con un sistema de rastreo satelital y control de rutas para promover la seguridad de conductores y turistas.

Dignificación laboral y justicia social para cocheros

Felicitaciones al alcalde @dumek_turbay por excelente gestión para liberar a Cartagena de caballitos maltratados y explotados con coches eléctricos. Esperamos que la medida se haga extensiva a los caballitos carreteros para dar ejemplo en la costa caribe. pic.twitter.com/hh4yq7RKIC — FEDAMCO (@FEDAMCO1) November 5, 2025

Un pilar fundamental de esta transformación fue el enfoque social. El proyecto no busca desplazar a los trabajadores, sino dignificar su oficio. El proceso de sustitución se manejó mediante mesas de concertación para garantizar la continuidad laboral de los actuales cocheros. “Este no es solo un proyecto de movilidad, es un acto de justicia social,” afirmó el alcalde Turbay.

La gerencia de la nueva flota de coches eléctricos será liderada por los mismos cocheros, transformándolos de operarios de tracción animal a gestores de movilidad sostenible. Cada cochero está siendo capacitado en la operación de los nuevos vehículos y en temas de servicio al cliente, reconociendo su experiencia y su papel histórico en el encanto de Cartagena, pero ahora desde una perspectiva moderna y animalista.

Con la llegada de la primera flota el 11 de noviembre y su puesta en marcha prevista alrededor del 18 de noviembre, Cartagena pasa la página y deja atrás el maltrato animal. La ciudad amurallada no solo preserva sus tradiciones de paseo, sino que las eleva a un estándar global de sostenibilidad, demostrando que la protección animal y el desarrollo económico pueden, y deben, ir de la mano.

Por John Montaño